José Luis Espert llamó a una “rebelión fiscal” y Leandro Santoro lo cruzó: “Usted ya no es más un comentarista”

José Luis Espert, diputado nacional del frente Avanza Libertad

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, llamó a una “rebelión fiscal” luego de que la Cámara de Senadores sancionara modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales. A raíz de sus comentarios, su par del Frente de Todos, Leandro Santoro, salió al cruce en redes sociales con el funcionamiento del parlamento como eje de la discusión.

“#RebeliónFiscal”, publicó Espert en su cuenta de Twitter compartiendo el anuncio de que el oficialismo logró en la Cámara Alta los cambios en Bienes Personales, en la sesión en la que Juntos por el Cambio se retiró del recinto denunciando que se incumplió con el reglamento para lograr el quórum.

“¿Rebelión fiscal? Espert usted ya no es más un comentarista, es un diputado nacional y el parlamento acaba de sancionar una ley legítimamente. A usted puede no gustarle, incluso parecerle injusta, pero si está dentro del sistema democrático debe respetar las reglas de juego” , replicó Santoro por la misma vía.

Leandro Santoro, diputado del Frente de Todos (Maximiliano Luna)

De inmediato, el economista liberal le respondió que, en carácter de diputado de la Nación, es “servidor del pueblo argentino que está reventado de pagar impuestos y asqueado de cómo ustedes malgastan esa plata”. “Sí, lo ratifico, basta de más impuestos, basta de esta nueva esclavitud que gente como vos ha inventado: la esclavitud impositiva” , le contestó al diputado del oficialismo.

El dirigente kirchnerista continuó el ida y vuelta afirmando que Espert “tiene todo el derecho a pedir que se bajen los impuestos” pero insistió con que “si participa de una votación y pierde no puede desconocer su validez”.

“Note que lo trato con respeto, no discuto sus razones y no le recuerdo por que motivo se aprobó en el Congreso”, le aclaró. “Retractarse es de buena persona”, agregó.

El cruce en redes

“No me retracto de nada” , retrucó el economista de Avanza Libertad, quien intentó cerrar el debate en Twitter deseándole a Santoro un “feliz fin de año y mis mejores deseos para 2022”.

Sin embargo la discusión continuó cuando, en defensa de Espert, se sumó el diputado de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, que avalando la “rebelión fiscal” comentó: “A leyes injustas, desobediencia”. “Ya somos dos diputados nacionales! ¿Otro ‘dipu’ con las bolas bien puestas?”, le devolvió el guiño el economista.

“¡Son dos irresponsables! ¡¡Pidieron que los voten para hacer leyes en el Congreso, entran y llaman a violar la ley!! Acá no se discute sus ideas económicas, sino sus conductas políticas” , arremetió Santoro contra Espert y Sánchez. Y les aclaró: “En todo caso quien determina si una ley es justa o no es el Poder Judicial, no ustedes dos”.

El debate por los impuestos siguió

Desde el bloque del Frente de Todos adelantaron que en la próxima sesión pedirán una sanción contra el diputado de Avanza Libertad por llamar a incumplir con una ley sancionada por el Congreso.

“Sanciónenme con lo que sea. Échenme de la Cámara si quieren también . Lo que pienso no cambia por ser diputado o lo que sea. La gente, los que trabajan y se esfuerzan a diario no dan más de pagar impuestos. Todo tiene su límite y yo, como diputado, me debo a ellos”, respondió Espert al respecto y publicó de forma irónica una foto suya brindando.

“Los que quieren sancionar a Espert por las palabras #RebelionFiscal son los mismos que hacen leyes para condonar deudas impositivas millonarias a los amigos... Dejen de hacer un papel tan patético!”, tuiteó la diputada Carolina Píparo en defensa de su compañero de bloque.

La foto con la que Espert respondió a la noticia de que el Frente de Todos buscará sancionarlo por su llamado a la rebelión fiscal

También salieron en defensa del legislador por la provincia de Buenos Aires, Javier Milei y Victoria Villarruel, los integrantes del espacio libertario en la Cámara Baja.

“Es interesante que la casta proponga destituir a los que, en defensa de los que crean riqueza, impulsen baja de impuestos o rebelión ante lo ilícito. Asi, los verdaderos representantes del pueblo serán destituidos y quedarán los parásitos”, manifestó Milei en sus redes sociales junto con el hashtag #RebeliónFiscal.

Por su parte, Villarruel aseguró que “banca” a Espert y declaró: “Vamos a trabajar desde el Congreso para liberar a nuestro pueblo de todas las leyes injustas e inmorales y terminar con la casta política que quiere vivir de todos nosotros”.

