El Consejo de la Magistratura le pidió a Alberto Fernández que convoque a sesiones extraordinarias para el debate de la nueva ley

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy por unanimidad pedirle al Gobierno de Alberto Fernández que convoque a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para tratar una nueva ley del organismo para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional su actual integración. Los consejeros también aprobaron enviarle una nota a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y al titular de Diputados, Sergio Massa, para explicarles la importancia de la aprobación de esa ley.

Así lo resolvieron hoy los consejeros en su último plenario del año. Paralelamente a los planteos al Gobierno y al Congreso, el Consejo dispuso avanzar durante la feria judicial de enero de la organización de las elecciones para jueces y abogados que deben completar el organismo.

Todo es a partir del fallo de la Corte Suprema que hace dos semanas declaró la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del Consejo, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la Nación y de la selección y acusación de jueces nacionales y federales. El máximo tribunal señaló que no respeta el equilibrio que debe haber entre los estamentos políticos (hoy siete representantes) y los técnicos (seis) que fija la Constitución Nacional.

La Corte estableció que se debe dictar una nueva ley. También le dio al Consejo un plazo de 120 días corridos para adecuarse. Y si eso no ocurre el 15 de abril -cuando vence el plazo- debe volver a su anterior integración de 20 miembros. El máximo tribunal advirtió que si para esa fecha no hay un nuevo Consejo, todo lo que haga desde el 16 de abril será nulo. Esa es la principal preocupación en el organismo.

Los consejeros que se deben incorporar para completar la integración de 20 son: un juez, dos abogados, un diputado, un senador, un representante de los académicos y el presidente de la Corte, Horario Rosatti. El juez y los abogados deben ser elegidos en elecciones.

Los plazos son exiguos, lo que generó preocupación en el Consejo que comenzó a analizar distintas alternativas. El objetivo principal es que se hagan las elecciones de los dos abogados y el juez. Pero las entidades que los representan ya plantearon las dificultades de la tarea, lo que señalaron en una reunión que tuvieron la semana pasada.

Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a quienes el Consejo les pedirá que se aprueba su nueva ley (Marcos Gomez)

El Consejo apuesta hoy a tratar de buscar una solución por todos los flancos. El organismo tuvo este mediodía su último plenario del año. “La vocación plena de este cuerpo es acatar el fallo y ver cuál es la mejor manera de llevarlo adelante”, dijo el presidente del organismo, Diego Molea, que planteó una serie de propuestas que fueron aprobadas por el resto de los consejeros.

Una de ellas fue la de enviarle al gobierno una nota para que en enero convoque a sesiones extraordinarias del Congreso para que ya se comience a tratar una nueva ley del Consejo. De hecho, el Poder Ejecutivo envió un proyecto para llevar el organismo de 13 a 17 integrantes. También la oposición tiene su iniciativa que presentó el diputado del PRO y consejero Pablo Tonelli.

“Cuanto antes empiecen a tratar el tema en el Congreso mejor. Pero sabemos que una nueva ley no estará operativa para el 15 de abril que es nuestra fecha clave” , le dijo a Infobae un consejero.

Junto con el pedido al Gobierno, el Consejo también aprobó enviarle notas a Cristina Kirchner y a Massa. Como presidentes de las cámaras del Congreso le quieren informan los problemas que el organismo tiene para convocar a elecciones para jueces y abogados, los inconvenientes que las entidades plantearon y la importancia de que el Poder Legislativo dicte una nueva ley. A propuesta del consejero juez Alberto Lugones también se aprobó que el Congreso sepa que el 16 abril el Consejo se puede paralizar. El objetivo es que se analice una salida parlamentaria momentánea para que el actual Consejo pueda seguir funcionando después de esa fecha.

Por fuera de la alternativa legislativa, el Consejo seguirá trabajando para avanzar en las elecciones. En ese sentido hoy se aprobó la habilitación de la feria judicial para que en enero, durante el receso en tribunales, el organismo continúe en funciones para trabajar en la confecciones de los padrones de jueces y abogados para las elecciones y en todo lo necesario para cumplir con el fallo de la Corte.

También se aprobó la convocatoria de la Comisión de Reglamentación del Consejo durante enero y pedirle colaboración a la Cámara Nacional Electoral para trabajar en la depuración de los padrones que se necesitarán para las elecciones.

Una de las reuniones del Consejo en la que se trató el fallo de la Corte Suprema

Lo que en el plenario de hoy pareció quedar descartado es una alternativa que había surgido la semana pasada en caso que las elecciones no se puedan hacer para completar el Consejo antes del 15 de abril. La idea era tomar el resultados de los últimos comicios del Consejo, en 2018, y así completar el organismo. “Hay que dejar aclarado que no hay posibilidad de esa alternativa y concentrarnos en hacer de la mañanera mas rápida y eficiente posible las elecciones”, dijo Tonelli. El diputado explicó que esa alternativa debe tener el aval de todos los consejeros y de todas las entidades de jueces y abogados. Y eso hoy no está.

Para avanzar en el cronograma de elecciones el Consejo espera las respuestas por escrito de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). Se trata de las entidades que deben elegir a sus representantes.

Las tres tienen pensado hacerlas llegar mañana. Las entidades ya expusieron las dificultades de hacer las elecciones para que el 15 de abril haya consejeros electos: los plazos para hacer los padrones, confeccionar las listas de candidatos, impugnaciones y un nuevo reglamento especial para esta situación. Además dijeron que por la pandemia del coronavirus y ante el aumento de casos que se están registrando no se sabe la situación sanitaria en la que se estará los primeros meses del 2022. Los abogados también plantearon que el año que viene varios colegios del país tienen sus propias elecciones de renovación de autoridades, por lo que dos elecciones complica más la situación.

