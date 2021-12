El Gobierno le respondió a Larreta por el consenso fiscal: “Ellos son los que están aumentando impuestos”

"Wado" De Pedro y Horacio Rodríguez Larreta

Después de la escalada en el conflicto entre el oficialismo y la oposición por el Presupuesto, nuevos cruces por temas económicos se suman a la agenda política. Esta vez, la disputa surge a raíz del Consenso Fiscal que el Gobierno buscará firmar la semana que viene con la mayor parte de las provincias. El jefe de gobierno porteño y referente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la medida y ya avisó que la Ciudad no participará. Desde el Ministerio del Interior salieron a responderle.

El lunes a las 17 la cartera que conduce Eduardo “Wado” De Pedro buscará firmar un nuevo Consenso Fiscal con gobernadores de todo el país. De acuerdo al borrador que circulaba en los despachos oficiales, al que tuvo acceso Infobae, se aplicará a partir del año próximo, y le permitiría a las provincias crear nuevos impuestos, como por ejemplo, a la herencia y también incrementar otros, como las alícuotas de ingresos brutos de algunas actividades.

Esta mañana, Larreta, que arrastra un historial de enfrentamientos con el gobierno de Alberto Fernández por temas impositivos y de coparticipación, avisó: “En la Ciudad no vamos a aumentar impuestos, por eso no lo vamos a firmar“. Mientras que el diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Luciano Laspina, tuiteó: “El inminente ‘Pacto Fiscal 2022′ delegará en las provincias la creación de un nuevo ‘Impuesto a la Herencia’. Además, permitirá aumentos en los topes de Ingresos Brutos en varios rubros. La voracidad impositiva no tiene límites”, aseguró.

En Balcarce 50 recibieron con malestar los cargados mensajes de los referentes opositores y salieron a aclarar -entre críticas al pacto fiscal que impulsó Mauricio Macri en 2017- que el objetivo es brindar “estabilidad jurídica” a los sistemas de recaudación de las provincias. También remarcaron que, al adherir, las provincias no están obligadas a incrementar impuestos.

“A partir de 2019, los gobernadores reclamaron seguir teniendo sus facultades y sus autonomías tributarias. Nosotros dimos lugar a eso, y empezamos, desde entonces, con una firma de consensos en donde establecíamos las alícuotas que estaban vigentes en ese momento. Esto no quiere decir que las provincias tengan que aplicar estas alícuotas. Y pueden aplicar alícuotas menores si quieren. Se trata simplemente de armonizar los máximos”, dijo esta tarde, en diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis.

“Nosotros no promovemos ningún aumento de impuestos. Se trata de ratificar las alícuotas máximas vigentes en 2019, 2020 y 2021, y de que las provincias tengan la potestad tributaria. Volvemos a darle la autonomía política a las provincias, para que ellas decidan si aumentan o no”, agregó.

Y contraatacó: “Ellos (por el gobierno porteño) son los que efectivamente están aumentando impuestos. Eso es lo que tienen que saber todos los ciudadanos de la Ciudad. Ellos aumentaron a través de su presupuesto y leyes impositivas, 52 por ciento el ABL y las patentes, más la creación que habían tenido de un nuevo impuesto el año pasado, más el impuesto a los servicios financieros”, enumeró la funcionaria, que responde al ministro del Interior y referente de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro.

También destacó que la única modificación incluída en el nuevo Consenso -el tope para actividades financieras-, que no estaba en los anteriores, se incorporó debido al aumento en ese impuesto de parte de la Ciudad. “El gobierno porteño decidió aumentar esa alícuota y a partir de eso, nos pusimos de acuerdo para establecer un techo, para que no vuelva a ocurrir esto de que una jurisdicción fuerce subas”, dijo.

Y remarcó que CABA será la única jurisdicción que no adherirá, junto a La Pampa y San Luis, que están excluidas porque no se sumaron al Consenso de 2017. “En los últimos dos meses tuvimos diálogo con absolutamente todas las provincias, que nos fueron mandando comentarios y propuestas. El consenso se trata de dialogar y nos pusimos de acuerdo para llegar al último borrador. Firman todos menos ellos”, destacó Batakis.

Después del rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto de ley de Presupuesto que había presentado el Ejecutivo nacional, los ánimos quedaron caldeados entre la oposición y Juntos por el Cambio. El cruce con la Ciudad se transformó hoy en un nuevo capítulo del conflicto por la gestión económica mientras el Gobierno negocia con el FMI un acuerdo para refinanciar la deuda externa que contrajo el expresidente Mauricio Macri. Ese pacto, según el Fondo, requiere de un “consenso amplio” que, a pesar de la inminencia de un acuerdo, parece lejano.

