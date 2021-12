Matías Lammens ratificó su aspiración de gobernar la ciudad de Buenos Aires: “Hay muchas cosas por hacer”

Matías Lammens. (Franco Fafasuli)

Si bien hoy se encuentra enfocado en la reactivación turística en todo el país y la temporada de verano que comienza en estos días, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, ratificó hoy sus aspiraciones de gobernar la ciudad de Buenos Aires al considerar que todavía “hay muchas cosas por hacer”.

“Soy un apasionado de la gestión, soy un apasionado de la ciudad de Buenos Aires. Siempre voy siguiendo los temas muy de cerca. Tenemos ese deseo y esa ilusión. Creemos que hay muchas cosas por hacer con el desarrollo de la Ciudad”, reconoció este lunes en diálogo con Radio 10.

En este sentido, Lammens completó: “Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la Ciudad, el camino que toma la ciudad, hacia dónde va en términos urbanos, con lo cuales nosotros no estamos de acuerd o”.

Consultado por la creciente construcción de complejos de torres, como por ejemplo en Costa Salguero o la ex ciudad deportiva de Boca, Lammens contó que se reunió recientemente con vecinos de Núñez y le manifestaron su preocupación a raíz del complejo que se está levantando en el predio donde funcionaba el Tiro Federal.

“Yo les decía: ‘Miren, nosotros no tenemos la mayoría en la Legislatura. No les puedo prometer cosas que no voy a cumplir. Pero sí puedo venir, interesarme en el tema, transmitir la inquietud y hacer lo posible para que esto no suceda’”, comentó el ex presidente de San Lorenzo de Almagro.

Sobre este punto, el Ministro detalló: “La ciudad de Buenos Aires tiene que tener un proyecto diferente de viviendas. Hay un enorme porcentaje de porteños que alquilan y todavía no han solucionado su problema de vivienda. Y Buenos Aires sigue construyendo viviendas de lujo, cuando en eso tiene capacidad ociosa. Hay muchas de las viviendas de lujo que no están habitadas”.

Además, Lammens afirmó que hubo “toda” la complicidad por parte de distintos integrantes del PJ porteño con la administración de turno en la Ciudad, ya sea el macrismo o el larretismo, a la hora de aprobar la realización de distintos proyectos de vivienda en los últimos años.

“ No lo digo por Mariano Recalde, quiero ser muy claro. Pero sí por otros integrantes del PJ porteño que a veces parece que están más empecinados en lastimar la gestión del Gobierno nacional que la del jefe de Gobierno (Horacio) Rodríguez Larreta ”, analizó el funcionario.

Previaje: “Es el dinero mejor invertido del Estado”

Con la temporada veraniega que se avecina, Lammens destacó la importancia del Previaje al confirmar que el programa lanzado por el Gobierno para alentar a la reactivación turística ya alcanzó a “3 millones de personas, de los cuales 300 mil son jubilados”.

“Este programa lo lanzamos en octubre de 2020, cuando parecía que tener temporada iba a ser una quimera. Y fue un éxito maravilloso y vendimos 10.000 millones de pesos. Hoy estamos llegando a los 70.000 millones de pesos. Sextuplicamos el importe del año pasado”, subrayó el funcionario oficialista.

Además, aseguró que el programa significa “el dinero mejor invertido del Estado” , ya que “por cada peso que pone el Estado, recupera en recaudación 83 centavos”.

Como consecuencia de los grandes resultados que viene mostrando este programa de reactivación turística en Argentina, el Ministro contó que hay países que planean llevar a cabo un método similar. “Nuestros equipos estuvieron reunidos con Perú, Ecuador y Paraguay. Están pensando en implementar un programa similar. La verdad que es un caso de éxito, e inclusive hasta la Organización de las Naciones Unidas lo reconoció”, valoró Lammens.

Por último, consideró que Argentina tiene todo el potencial para transformarse en “un líder mundial en turismo”, aunque para eso admitió que se necesita “un plan de largo aliento”.

