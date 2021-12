Gabriel Katopodis presentó el plan de obras públicas, recibió pedidos y se cruzó con Tetaz que defendió la gestión Cambiemos

(Gast+on Taylor)

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, fue el encargado de abrir la ronda de visita de ministros nacionales a la Comisión de Presupuesto como parte de la explicación del proyecto de ley que comenzó ayer con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán y continuó con la presencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y de Transporte, Alexis Guerrera,

El ministro realizó una presentación en donde aseguró que el objetivo del Gobierno nacional es que la obra pública “siga siendo un motor en la recuperación del país”, y sostuvo que esa inversión “bajo ningún punto de vista se negocia” con los acreedores externos, frente a la posible pregunta del impacto que puede tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Katopodis dijo que “la inversión en obra pública, en ningún aspecto y en ninguna condición de negociación en el cumplimiento de nuestras obligaciones con los acreedores externos, se negocia. Es una decisión del presidente (Alberto Fernández) llevar adelante una de las inversiones en obra pública más importante de la historia de nuestro país y garantizar que se ejecute de manera transparente, aseveró el ministro ante los integrantes de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos).





El ministro detalló que el plan de obra pública contempla la ejecución de 3.000 obras en todo el país. “Nos tocó construir salud pública durante los 15 meses de la gestión. Nos encontramos con un sistema de salud absolutamente desmantelado”.

Katopodis destacó la decisión del Ejecutivo de gestionar la obra pública “de manera equitativa y transparente”, y puso de relieve la creación de un Observatorio de Política Pública “para el seguimiento de procesos de gestión que venimos llevando adelante en nuestro ministerio”.

También, el ministro puso de relieve la creación del mapa de inversiones y el Código de Ética de esa cartera, “que define las pautas de comportamiento individual y acuerdos institucionales que necesitamos ir generando para garantizar mejor y más obra en la Argentina, consigna que me ha planteado el presidente, incorporando la perspectiva de género”.

Recordó que cuando llegó al ministerio “había 318 obras, de las cuales el 60 por ciento estaba paralizada, y hoy tenemos 3.000 obras en todo el país”, y señaló que el presupuesto para la obra pública “representa el 2,4 del PBI en la Argentina”.

Buena parte de la discusión y las preguntas que presentaron los diputados, en su mayoría se refirieron a obras en cada uno de sus distritos en referencia a posibles ampliaciones o la generación de nuevas obras. Sólo un diputado se concentró en plantear las diferencias entre los datos que exponía el ministro y fue Martín Tetaz del bloque de la UCR Evolució.

En su exposición el economista pidió datos respecto al costo del kilómetro comparado con 2015 y 2017 e hizo referencia a los despachos de asfalto en donde aseguró que en los 10 primeros meses del 2021 “hubo 21,8% menos despachos de asfalto que en 2019 y 34,4% menos que en 2018″, como fundamento para desmentir las afirmaciones del ministro que aseguraban que la obra pública es mayor a la de los últimos dos años de la gestión de Cambiemos.

Asu turno, Katopodis le respondió mostrando una planilla del Indec en donde señalaba la contrario. El contra punto se suscitó porque Tetaz aseguraba que también utilizaba datos del Indec. “Los datos que tenemos no son los mismos que vos tenes, además de que tomamos despachos de cemento y de hierro. Cuando me refiero a que la obra pública estaba paralizada lo digo por experiencia personal porque era intendente de una ciudad -era el jefe comunal de San Martín- y porque cuando llegamos de las 318 obras activas que había en el país 270 estaban paralizadas”.

Martín Tetaz

En esa línea, el ministro aseguró que “nos toca terminar con la obra pública que había iniciado el Gobierno de Cristina -Kirchner- y también nos toca terminar obras que se paralizaron entre 2015 y 2019″, y afirmó: “Vamos a terminar con todas las obras”. Entre las obras, Katopodis mencionó a la Autovía 7 en Mendoza, la Autovía 9 que une San Miguel de Tucumán-Santiago del Estero; la ruta nacional 18 y 19, en el tramo Entre Ríos y Córdoba, y el sistema Riachuelo en la provincia y ciudad de Buenos Aires.

El otro contrapunto que se generó fue cuando se hizo referencia a las obras que se habían licitado bajo la gestión Cambiemos bajo el modelo de Participación Público Privada a las que catalogó como un “fraude”. Esto fue cuestionado por los diputados de la oposición y defendido por miembros del oficialismo. El diputado Germán Martinez del Frente de Todos de Santa Fe le contestó al diputado Pablo Torello quien reclamo que una obra de 20 km estaba establecida para tres años señalando que era una “error de jardín de infantes hacer una regla de tres simple tomando el dato inicial y proyectando” y avanzó con los PPP -porque era una obra licitada bajo ese modelo- y aseguró que las PPP fue un fraude y salimos de eso sin juicios”.

Parta finalizar, Katopodis volvió a señalar que cuando llegó “nos tocó durante el primer semestre pagar $ 35000 millones de deuda, estamos pagando los certificados a 28 días cuando llegamos estaban en 90 días. todos los gobernadores pueden dar fe que todas las obras que estaban paralizadas en noviembre de 2019 hoy están todas reactivadas. La oposición se tiene que sentar y ayudarnos porque tenemos una deuda que no está ni en puentes ni en rutas. Si el ex presidente Mauricio Macri se hubiera preguntado cuál era el acuerdo que necesitaba la Argentina no nos hubiese llevado a esto”.

