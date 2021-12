Operación Pajarito, la novela sobre la muerte de Nisman: “Es la ficción de una realidad posible”

El libro "Operación Pajarito"

Carlos Gurovich es periodista y autor del libro Operación Pajarito, una novela sobre la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento de Le Parc luego de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

En diálogo con Infobae, Gurovich -conocido en las redes sociales como Ckalman- sostiene que el libro, auspiciado por el canal internacional de noticias i24news, es “una fantasía, es la ficción de una realidad posible” pero “basado en elementos de la vida real, de la investigación que hacía Nisman del atentado a la AMIA y basado también en el memorándum de entendimiento con Irán y de los escritos que dejó Nisman”.

-¿Por qué una novela para contar la muerte de Nisman?

-La muerte de Nisman ha quedado irresuelta y sobre la discusión básica que hay en la Argentina sobre suicidio u homicidio yo he tomado dos elementos que me parecen importantes a tener en cuenta. Uno es la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó que a Nisman lo mataron por su trabajo y en virtud de las consecuencias que tendría las evidencias que iba a presentar en el Congreso. Y la segunda fue la pericia de la Gendarmería, si bien ha sido muy cuestionada, que fue tomada por la Corte, y que dictaminó que al menos hubo dos personas en el baño sin poder determinar la mecánica. Lo que dejó una pregunta abierta. ¿Qué paso? ¿Cómo fue? Y si bien es una novela de ficción que recorre una línea muy delgada entre personajes inventados y otros muy reales la pregunta que hay que hacerse es si hubo realmente dos personas en el baño que ejecutaron a Nisman. ¿Quiénes fueron, cómo entraron, cómo salieron? Y el lector debe tomar el libro como eso, como un juego entre ficción y realidad. El libro no tiene nada para aportar desde el punto de vista legal a la causa, como para que se investigue desde el punto de vista metodológico. Es una fantasía, es la ficción de una realidad posible, así lo llamo yo. Y lo que planeta el libro es que alguien planificó, nada ocurrió sin que fuera planificado, incluso el caos que ocurrió, donde todos contribuyeron, al final donde hay tanta gente en el departamento de Nisman, caminando y dando vueltas en la entrada de Le Parc. Aunque no hayan sido dirigidos, quienes planificaron sabían que la conducta poco normativa de los argentinos o de quienes trabajan en determinados sectores de la sociedad argentina iba a ser tal que contribuirían al caos total. Y por eso el escenario que se plantea es: alguien planificó en octubre del 2014, se informó que había cámaras que no funcionaban en el complejo Le Parc. ¿Por qué no fueron arregladas? Se sabía que había puntos negros por los que se podía transitar sin ser visto. Eso no fue arreglado. ¿Por qué los gendarmes que patrullaban dentro del predio de Le Parc fueron ordenados a hacerlo desde afuera, desde los arboles, a lo lejos, sin ver lo que pasaba en su interior? Y segundo. Hay algo que pasó y que quedó irresuelto. ¿Qué pasó con el cuerpo de la chica quemada que apareció un mes después a tres cuadras de la casa de Nisman? Esto también es parte del fino camino entre la realidad y la fantasía que plantea Operación Pajarito.

-¿El nombre es por las amenazas por mail que en 2012 recibía Nisman en los que se dirigían a él como pajarito?

-Si. A Nisman le mandaban mails amenazándolo y diciendo “pajarito te vamos a matar a vos y a toda tu familia”, “no nos hiciste caso”, “vas a quedar con el culo para arriba”. Y por eso se llama Operación Pajarito. Y los personajes que lo amenazan finalmente en la fantasía de mi libro son los que ejecutan y la pregunta es cómo lo hicieron. La tapa del libro es la sangre de Nisman que quedó sobre la mesada del baño y cuando tengan el libro en la mano lo que tienen es la sangre de un fiscal de la nación cuyo asesinato sigue impune.

-Como novela es una ficción, en un reportaje habló de una “invención” pero ¿toma elementos reales, documentos de la causa judicial y, por ejemplo, del atentado a la AMIA que Nisman investigaba?

-Si, el libro es pura ficción basado en elementos de la vida real, de la investigación que hacía Nisman del atentado a la AMIA y basado también en el memorándum de entendimiento con Irán y de los escritos que dejó Nisman pidiendo que no haya impunidad para los perpetradores del atentado y para aquellos que firmaron el memorándum con Irán.

-¿Hasta dónde el lector debe tomar el libro como una novela y como un hecho real?

-El libro es una mezcla de ficción y realidad. El lector tiene que superar el desafío de saber qué personajes son reales y cuáles pura fantasía. Para confirmarlo están los códigos QR que tiene el libro, para confirmar que hay personales reales y para que se los imagine si pudo haber sido como lo cuento o que cada uno proponga una teoría diferente.

-¿El libro tiene como una única hipótesis que Nisman fue asesinado o plantea varios escenarios?

-El libro asume que Nisman fue asesinado. No hay otra opción, la del suicidio está demostrada científicamente por todas las pruebas que se hicieron que Nisman nunca pudo haber disparado esa arma.

El fallecido fiscal Alberto Nisman (Martín Rosenzveig)

-El libro tiene como particularidad que cuenta con siete códigos QR. ¿A qué puede acceder el lector?

-Tiene un QR en la tapa. Me animo a decir que es el primero en la Argentina que lo tiene y te lleva a una especie de previo tipo Netflix que te cuenta que pasó antes de empezar el libro y dentro hay otros siete QR porque si tenías la duda si era ficción o realidad los personajes reales hablan, entre ellos Nisman. Y además Youtube te abre una pantalla que te lleva a los siete informes que tanto mi colega Damián Pachter y yo hicimos para el canal I24 news de la causa Amia-Nisman-Irán.

-¿Cuál es su evaluación del trabajo de Nisman como fiscal de la causa AMIA y de la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de firmar el memorándum con Irán?

-El libro nace como resultado de más de 40 entrevistas que hice a distintas personas que tienen que ver con la causa AMIA-Nisman-Irán. Entre ellos el doctor Rutsel Martha, asesor legal de interpol que recibió de Nisman las evidencias para que se emitan por segunda vez las alertas rojas contra las máximas autoridades de Irán. Y el señor Martha dice entre otras cosas que si él hubiese estado en funciones como asesor legal al momento de la firma del memorándum hubiese recomendado al secretario general Ronald Noble de cancelar las alertas rojas. Por lo tanto Nisman tenía razón de que el objetivo final del memorándum era cancelar las alertas rojas . La decisión del gobierno de Cristina Kirchner se basa en una idea errónea de cómo se negocia con Irán en el medio oriente creyendo que podría ser ella la líder latinoamericana que resolviese un caso, sacándolo del área judicial para llevarlo al caso político. Los iraníes ya en 2007, luego de que Nisman obtuviera una votación favorable en Interpol en Marrakech para emitir las alertas rojas, proponía que se constituya una comisión de la verdad y hay que entender cómo se manejan en el medio oriente sobre el tiempo. El tiempo juega a favor y que de 2007 a 2011 no haya tenido ningún problema en esperar y el objetivo que ellos tenían de firmar un acuerdo que podrían sacar el caso del lado judicial y llevarlo al político lo lograron. Hay que entender que los atentados de la embajada de Israel y a la AMIA fueron dos entre cientos que cometieron los iraníes desde 1979 hasta 1999. Como Argentina no cumplió con los acuerdos para la provisión de reactores nucleares recibió castigos, como tantos otros países donde hubo atentados. Néstor Kirchner determinó que él no estaba dispuesto a negociar la sangre de los argentinos y estaba dispuesto a perder la votación de Interpol ni a ceder a ninguna presión iraní para negociar un acuerdo. Sin embargo Cristina Kirchner y Timerman (NdA: Raúl, fallecido canciller de Argentina) lo hicieron y llevaron a la Argentina a un plano internacional donde quedó descolocada.

