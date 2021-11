El tándem Larreta-Santilli se disputa con los intendentes del PRO la presidencia del bloque de Juntos en el Senado bonaerense

Santilli, Larreta y Diego Valenzuela durante la campaña en Tres de Febrero

Al igual que lo que ocurre en el Congreso de la Nación, en la Legislatura bonaerense continúan las negociaciones para definir autoridades de bloques legislativos dentro de Juntos y los lugares a ocupar en las vicepresidencias de Cámara, tanto en Diputados como en el Senado bonaerense donde se da la negociación más intensa por estas horas. En la Cámara alta provincial, la oposición se debate quién estará a cargo de la conducción del bloque que deberá elegir presidente, o presidenta, para el nuevo período de gobierno que se iniciará a partir del 10 de diciembre. El diputado nacional electo y vencedor electoral Diego Santilli, con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta, empieza a tomar injerencia en los asuntos bonaerenses, aunque los intendentes del PRO también juegan sus propias fichas para hacerse de la conducción. La UCR retendría la presidencia en el bloque de Diputados.

Hay dos nombres que asoman en punta para presidir el bloque de Juntos en la Cámara de Senadores: Daniela Reich y Alejandro Rabinovich. La primera ya es senadora y logró renovar su banca por la Primera sección electoral, cuenta con el respaldo del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela y tendría el aval de algunos de los intendentes PRO de la zona metropolitana para hacerse de la conducción del bloque.

Pero quién empieza a tener voz y voto en la administración política de Juntos en territorio bonaerense es Diego Santilli. Tras ganar la elección, el diputado nacional electo empieza a trabajar en su construcción hacia 2023 con el espaldarazo del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Entonces el tándem Larreta-Santilli promueve al flamante senador electo, Alejandro Rabinovich , quien ocupará una banca por la Quinta sección electoral. Hasta esta semana Rabinovich fue el Jefe de Gabinete de General Pueyrredón. Además de la línea de Larreta también cuenta con el aval, claro, del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Rabinovich también tiene el respaldo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Aunque actualmente el peso de la diputada nacional electa por la Ciudad ya no es el mismo que años atrás cuando se sostenía como interlocutora con el oficialismo bonaerense, también es un plus hacia las acciones de Rabinovich, sobre todo porque Vidal aún conserva algunos legisladores que le responden.

Santilli junto a Guillermo Montenegro y el senador electo Alejandro Rabinovich

Estos dos nombres son los conseguirían mayor aval dentro de la coalición opositora con peso de la línea PRO, que además tiene sus propias internas. La definición llegará hacia el fin de semana, pero hasta el momento hubo varios intentos para promover postulantes. Los intendentes Jorge Macri (Vicente López) y Julio Garro (La Plata) se terminarían inclinando por Reich ante la falta de acompañamiento que se llevaron los nombres que ofrecieron: el senador electo, Cristian Gribaudo (Jorge Macri) y el actual legislador Juan Pablo Allan (Julio Garro). También había hecho un intento el diputado nacional, Cristian Ritondo, de promover al actual senador Walter Lanaro. Días atrás, Ritondo contuvo la avanzada del ala dura del PRO por la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el PRO, otro nombre que se sostenía era el de la actual senador Nidia Moirano . Con base en la Sexta sección electoral, donde la performance electoral de Juntos fue avasallante con el 52% de los votos, la legisladora cuenta con el respaldo del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay y el resto de los jefes comunales opositores del sur bonaerense, además de algunos senadores en curso. Algunos legisladores sostenían que su perfil rígido es lo que se precisaba para conducir un bloque en paridad numérica con el oficialismo.

En el medio también está la posición de la Unión Cívica Radical que tendrá seis bancas propias dentro del bloque de Juntos en el Senado. Pero como la UCR continuaría presidiendo el bloque opositor en la Cámara de Diputados, a través del actual jefe de bancada y presidente de la UCR bonaernese, Maxi Abad, en el Senado ocuparía la vicepresidencia del Senado en un esquema de autoridades cruzadas. El PRO preside en el Senado, la UCR en Diputados.

El actual senador y ex intendente de Adolfo Alsina, David Hirtz asoma como eventual vicepresidente del bloque bonaerense en la Cámara alta y el ex intendente de General Alvear y senador por la Séptima sección, Alejandro Celillo, retendría la vicepresidencia segunda de la Cámara.

El diputado Maximiliano Abad. Detrás, Adrián Urreli

Pero si la UCR conduce el bloque en Diputados, el PRO buscará retener la vicepresidencia primera en ese cuerpo legislativo que hoy tiene a Adrián Urreli, legislador del espacio del intendente de Lanús, Néstor Grindetti como representante. El platense Julio Garro empuja para que el diputado provincial electo Fabián Perchodnik ocupe otra de las presidencias de la Cámara baja. Todo sigue en negociación.

Hay una lógica que impera y es la victoria electoral. Al haber sido un resultado donde los distintos sectores de la oposición pueden ufanarse protagonismo a su favor por el resultado de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, los contrapesos se hacen sentir. La UCR logró avanzar en buena parte del interior, los intendentes también se impusieron en sus municipios con bastante diferencia y han anfitrionado a Santilli durante la campaña. El ex vicejefe de gobierno por su parte fue quien ganó la PASO primero y sostuvo la victoria luego en las elecciones generales. Desde ese lugar se para, respaldado por Larreta, para interceder en la negociación.

Pero hay más sectores en pugna dentro de la alianza opositora. Por ejemplo, el monzoísmo. El ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación armará su propio bloque dentro de la figura del interbloque de Juntos por el Cambio. Estará junto a Sebastián García de Luca y Domingo Amaya, dos legisladores que formaban parte del bloque del PRO. En la Legislatura bonaerense no existe la figura de interbloque y para su implementación se debe reformular el reglamento interno de ambas cámaras, algo posible pero que obliga a generar -aun- más consensos. Entonces, el monzoísmo o la pata más peronista dentro de Juntos buscará un lugar en la vicepresidencia del Senado. Aparece allí el nombre del ex ministro de Gobierno bonaerense y ex intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre. Armador en la Primera sección electoral, se espera que De la Torre asuma un rol central en la composición del nuevo Senado bonaerense. Tendrá como aliados al monzoísta, Marcelo Daletto y a la senadora electa del GEN, Lorena Mandagaran.

