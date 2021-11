Arman un nuevo bloque dentro del radicalismo en Diputados para desplazar a la antigua conducción

Martin Lousteau y Emiliano Yacobitti

El sector de la UCR liderado por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti tomó la decisión de impulsar la creación de un bloque propio de diputados dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. El objetivo de la iniciativa política -que cuenta con el visto bueno de un sector del PRO- es desplazar a la antigua conducción que ejerce Mario Negri.

De esta forma, el radicalismo quedó al borde de una división en la Cámara Baja y se desatará un nuevo elemento de tensión en la coalición opositora antes de que asuman los nuevos legisladores que ganaron en las elecciones legislativas. En total, tras los resultados de las últimas elecciones, todo el universo opositor tendrá en la Cámara baja 116 integrantes.

Yacobitti, diputado nacional y referente de la corriente Evolución, difundió un comunicado con 15 firmas de legisladores en el que exigieron la “renovación de las autoridades y de las vocerías del bloque” y advirtieron que esos cargos deben ser “el reflejo de lo validado por la sociedad en las elecciones”, en un claro mensaje a Negri que perdió las PASO en Córdoba. “Es necesario cambiar para ganar y gobernar”, aseguraron en la declaración.

El sector de Lousteau, que mantiene en firme su plan avanzar hacia la renovación generacional de la UCR, calcula que tienen 15 diputados propios, a los que sumarían Facundo Manes, los cuatro de otra bancada que formará Emilio Monzó (con Margarita Stolbizer, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya) y dos del interior, Carlos Zapata y Gabriel Chumpitaz, con lo cual llegarían a 20.

Si se concreta, el bloque se llamará Juntos Evolución y proyecta incorporar diputados de otras provincias, como Mendoza y Corrientes, con la intención de convertirse en la tercera bancada dentro del interbloque de Juntos por el Cambio luego del PRO y de la UCR que apoya a Negri.

“Son 15 diputados nacionales, incluidos diputados de los cinco 5 principales distritos del país (CABA, Cordoba, Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires) que están planteando un cambio de reglas de juego y una renovación de las vocerías dónde se reconozca a los liderazgos emergentes y legitimados por la sociedad. Y que no están dispuestos a bancar la cuarta reelección de Negri después que perdió las PASO por 250.000 votos”, explicaron desde este sector de la UCR.

El conflicto en el radicalismo se precipitó luego de que el sector de Negri anunció hoy que “superó holgadamente” los 23 diputados que lo respaldan, sobre un total de 45 que tendrá desde el 10 de diciembre. El resto de las autoridades, según informaron cerca del jefe de la bancada, se definirán el lunes próximo en una reunión de bloque “con el objetivo de lograr equilibrio y representación entre los sectores internos y todas las provincias y de respetar la paridad de género”.

“Estoy orgulloso de que un grupo mayoritario de diputados del Bloque UCR me pidiera que continúe en la presidencia de la bancada. Esta ha sido una decisión colectiva, no personal. Para mí es un honor enorme, que espero retribuir con compromiso y trabajo denodado como hasta ahora y aún más”, sostuvo Negri esta tarde. Por la mañana, en su cuenta de Twitter, había señalado: “Hay que dejar de lado las tensiones, que jamás alimenté ni alimentaré. Enfrente está el kirchnerismo. No hay que distraerse. La sociedad quiere al radicalismo unido y fuerte”.

“El Congreso que viene implica un gran desafío para la oposición donde hará falta la experiencia y también el empuje de muchos dirigentes que se sumaron a la política. Todos somos importantes”, destacó Negri poco antes de haber reunido las adhesiones para seguir en su puesto.

Cada sector difundió los nombres de los diputados que respaldan su postura. Del lado de Yacobitti figuran los siguientes: Danya Tavela, Rodrigo de Loredo, Carla Carrizo, Martín Tetaz, Victoria Tejeda, Pablo Cervi, Marcela Antola, Alejandro Cacace, Jimena Latorre, Graciela Brouwer de Koning, Martín Berhongaray, Pamela Verasay, Miguel Nanni y Dolores Martínez.

Por el lado de Negri, están Roxana Reyes, Mario Barletta, Marcela Coli, Gustavo Bohuid, Manuel Aguirre, Pedro Galimberti, Fernando Carbajal, Juan Carlos Polini, Martín Arjol, Fabio Quetglas, Soledad Carrizo, Francisco Monti, Miguel Bazze, Hugo Romero, Karina Banfi, Gerardo Cipolini, Gabriela Lena, Ricardo Buryaile, Ximena García, Juan Martín, Jorge Rizzoti, Jorge Vara, Juan Martín, Lidia Ascarate y Sebastián Salvador. Facundo Manes también está incluido entre los apoyos al jefe del bloque.

De esta manera, el interbloque de Juntos por el Cambio que llega al 9 de diciembre conformado por tres espacios -UCR, PRO, Coalición Cívica-, a partir del 10 de diciembre estará conformado, como mínimo, por seis bloques y se encaminan a ser siete si el radicalismo avanza hacia su fractura.

