Oscar Parrilli: “La clase media no va a poder viajar al exterior porque los dólares tienen que ir para el FMI, esa es la verdad de la milanesa”

Oscar Parrilli advirtió que Cristina Kirchner no tiene la responsabilidad de aprobar un acuerdo con el FMI. (Gaston Taylor)

El senador nacional del Frente de Todos por Neuquén Oscar Parrilli afirmó hoy que “no es responsabilidad de Cristina Kirchner lo que ocurra con el Fondo” Monetario Internacional y advirtió sobre la inestabilidad cambiaria y la prohibición de la venta de vuelos en cuotas: “ La clase media no va a poder viajar al exterior porque los dólares tienen que ir para el Fondo, esa es la verdad de la milanesa ”, aseguró.

“Con el Fondo Monetario Internacional la clase media no va a poder viajar al exterior porque los dólares tienen que ir para el Fondo, esa es la verdad de la milanesa. Desde el 2005 en adelante aumentó la cantidad de argentinos que viajaban al exterior de una manera impresionante durante nuestra gestión. Eso empezó a limitarse con la política económica que llevó adelante Macri. Esta política de endeudamiento, fuga de capitales y el default que dejó con los acreedores privados y la deuda hace que no estén los dólares y entre ellos hay que ser claro: le pagamos al fondo o la clase media va al exterior, no hay muchas opciones ”, afirmó Parrilli.

Cristina Kirchner publicó el fin de semana una nueva carta en la que abordó la problemática de la deuda.

Además, advirtió en una entrevista con la radio La Patriada que “es una gran mentira” que la vicepresidenta tenga “la lapicera para arreglar” con el Fondo Monetario Internacional. “Después de las elecciones buscamos relanzar el gobierno y asumir los compromisos que no pudimos cumplir por la pandemia. Queremos salir del verdadero y terrible cepo que tenemos que es la deuda con el FMI para avanzar con la economía y mejore la calidad de vida de nuestro pueblo”, completó.

“El macrismo quiere esconder el fracaso de la toma de deuda con el FMI y lo que puede llegar a ser un fracaso en la negociación y quieren echarle la culpa a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner). Se olvidan que, cuando dejaron el gobierno, habían entrado en default con los acreedores privados; no era un reperfilamiento”, sostuvo Parrilli

Al hacer un análisis de lo que significó el mensaje que difundió la ex presidenta el sábado último, su hombre de confianza señaló: “La carta marca a las claras que hay una dirigencia distinta al común de las dirigencias políticas argentinas. Mientras una gran parte se dedica a opinar y a difamar y no a contar hechos y acciones concretas, la carta tiene un relato de hechos objetivos, reales y concretos”.

“Pone claro que le intentan echar la culpa a Cristina de lo que puede pasar con el Fondo, cuando no le preguntaron a ella ni a ninguno de los argentinos cuando Macri decidió tomarla”, resaltó el legislador kirchnerista.

Además, Parrilli apuntó a la oposición y dijo que “está buscando el caos”, al tiempo que aseguró que “esta carta pone en claridad que no es Cristina la que va a definir qué se hará con el Fondo, sino los senadores, los diputados y el presidente de la Nación”.

“En 2020 se creó una ley donde se dijo que no puede volver a ocurrir lo que ocurrió en el macrismo, cuando se tomó deuda sin la autorización del Congreso. La normativa fue aprobada con el apoyo de Juntos por el Cambio (JxC), con amplísima mayoría. Así que ahora van a tener que opinar”, subrayó el senador nacional del Frente de Todos.

En declaraciones radiales, sostuvo también que la carta de Cristina Kirchner “apoya la gestión del presidente Alberto Fernández”.

“Con claridad repite el discurso de él del 9 de julio, donde con toda claridad dice lo que tenemos que hacer. Ahora queremos ver qué dicen los opositores. Como dijo Macri, que en 5 minutos lo arregla. Bueno, expliquen, ¿cómo lo arreglás?”, indicó Parrilli.

La carta de Cristina Kirchner

Con el título “De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades”, la vicepresidente de la Nación volvió el fin de semana a expresar su pensamiento a través del método al que apeló luego de los resultados adversos en las PASO. El objetivo del texto es disipar la confusión que, según CFK, existe en torno al tema de las negociaciones con el FMI. Y deslindar responsabilidades.

La misiva empezó con una introducción: “Hace ya varias semanas desde los medios de comunicación hegemónicos, los sectores del poder real en la Argentina y, créase o no -según pude leer en letra de molde-, también desde el FMI y los brokers de Wall Street, se especula con “el silencio de la vicepresidenta’ y su posición respecto de un posible acuerdo con el FMI por los 57.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018″.

Para Cristina Fernández de Kirchner estas especulaciones fueron fruto del alto “grado de confusión que se pretende instalar” y a modo de ejemplo cita un titular: “El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta”, con la aclaración “sic”.

