Amado Boudou presentará hoy su nueva organización política: “Soberanxs”

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y la ex embajadora Alicia Castro encabezarán hoy el acto de lanzamiento de “Soberanxs”, una nueva corriente política que integrará el Frente de Todos. Según adelantaron, buscarán desde adentro de la coalición oficialista dar debate sobre la deuda externa y el comercio exterior, la pobreza, el cuidado del ambiente y la soberanía alimentaria.

Según informaron a Télam voceros partidarios, la presentación del nuevo espacio político se realizará en la tarde de este sábado, en el Centro Cultural Mugica, ubicado en la calle Piedras 720, del barrio porteño de San Telmo, y coincidirá con el Día de la Soberanía.

Tal como trascendió, el lanzamiento contará además con la participación de la diputada Fernanda Vallejos, la actriz Cecilia Roth y la compositora Teresa Parodi, entre otras personalidades que también integrarán esta flamante corriente.

“La discusión de un programa y las reglas de juego para la conformación de Soberanxs son dos de los ejes que nos vinculan para lanzar este espacio político, integrado por distintos sectores, compañeros y compañeras valiosas, con distintas historias, que discutirán en comisiones los aportes para fijar nuestra posición sobre el rumbo que debería tener el Gobierno del Frente de Todos”, adelantó Mariotto.

En ese sentido, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Airse profundizó: “Vamos a discutir en profundidad puntos centrales para una Argentina que necesita salir de una situación de pobreza lacerante”.

Forman parte también de Soberanxs el sociólogo Jorge Elbaum; el escritor Mempo Giardinelli; el referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) Nahuel Levaggi; el extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José “Pepe” Sbatella; la actriz Cristina Banegas; la economista Felisa Miceli; la historiadora Araceli Bellotta y el economista Hernán Arbizu, informaron los organizadores.

Al adelantar los ejes de la nueva propuesta política, Mariotto aseguró que Soberanxs tendrá como objetivo “aportarle debate a un Frente de Todos que ha carecido del mismo y que sigue siendo solo un frente electoral”, tras lo cual enumeró algunos de los puntos programáticos que se abordarán en el Centro Cultural Mugica.

“La deuda externa, el comercio exterior, el ingreso al mundo digital, nuestras posiciones soberanas y el cuidado del medio ambiente, el ingreso al mundo digital y una nueva Constitución serán algunos de los aspectos que Soberanxs va a profundizar”, anticipó.

En el documento constitutivo, el nuevo espacio trazó los lineamientos que motivaron su creación: “Unimos nuestras convicciones, experiencias y rebeldías para construir un futuro para todos. Nos proponemos unir, organizar y movilizar a todxs quienes luchan por un país igualitario y un mundo mejor”, plantearon.

En esa línea, los dirigentes de Soberanxs declararon: “Ayer y hoy, estamos obligados a derrotar al neocolonialismo y a construir nuestra soberanía integral, soberanía económica y soberanía política; soberanía territorial, insular, marítima, antártica: soberanía cultural, soberanía digital, soberanía alimentaria, soberanía de nuestros recursos naturales”.

“O inventamos, o erramos. Estamos hoy, aquí y ahora, en este tiempo y espacio, para inventar. Toda revolución es precedida por una gran conversación. Esperamos que este intercambio de ideas, que empieza aquí y ahora en nuestras comisiones de trabajo, sea la forja de esa gran conversación nacional”, agregaron.

En el documento fundacional de Soberanxs se mencionan algunas medidas concretas para impulsar en el debate político, como “el Salario Básico Universal (SBU) y un nuevo régimen impositivo donde paguen más los que más tienen”.

El lanzamiento de Soberanxs se realizará en simultáneo con el Día de la Soberanía, fecha que recuerda los combates de la Vuelta de Obligado de 1845, sobre el Río Paraná, contra la flota anglofrancesa que en aquel momento pretendía navegar por los ríos interiores y colocar sus productos sin reconocer la autoridad de la Confederación argentina.

