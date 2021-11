Juntos por el Cambio le disputa la primera minoría al Frente de Todos en Diputados: hay una pelea voto a voto en La Rioja

Podría quedar empatados en 117 los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en la Cámara de Diputados

Con el correr de la mañana los celulares de los dirigentes de Juntos por el Cambio comenzaron a sonar. Las noticias que llegaban de La Rioja sacaron de la modorra a los líderes de la coalición que estaban empezando la jornada luego de una larga noche entre festejos y elucubraciones.

A las 12 del mediodía, desde la oposición señalaron que en La Rioja, donde hay escrutadas un 98,92% de las mesas, “restan 13 votos para que sea electo Juan Amado”, de la UCR. En caso que se confirmara el ingreso del radical, el Frente de Todos perdería una banca y ambas fuerzas quedarían empatadas con 117 a 117, por lo que el oficialismo perdería la primera minoría en la Cámara Baja.

La decisión es voto a voto y aún restaban abrir 20 urnas en la provincia del ex presidente Carlos Menem. De confirmarse la tendencia de crecimiento de la oposición cambia radicalmente la discusión en la Cámara de Diputados.

Un caso similar pero en donde el que viene de atrás es el Frente de Todos y la diferencia es un poco más amplia es en Río Negro. En la provincia patagónica aún queda una una banca en disputa entre las dos fuerzas políticas. Juntos Somos Río Negro se impuso en las elecciones legislativas para renovar dos bancas de diputados, pero la paridad que se mantiene deja la incógnita respecto de qué fuerza se ubicará en segundo lugar, aunque con el 96,75% mesas escrutadas oficialmente, lograría una banca Juntos por el Cambio.

En la imagen, una sesión de la Cámara de Diputados de Argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Sin embargo, hoy se conoció que entre la candidata del Frente de Todos y Juntos por el Cambio hay una diferencia de alrededor de 700 votos a favor de Cambiemos (100.955 vs. 100.199). De el Frente de Todos explicaron que espera descantar la diferencia en el escrutinio definitivo. La elección está voto a voto.

Los legisladores de Juntos por el Cambio de los denominados del sector “más duro” buscarán avanzar sobre la silla que hoy ocupa Sergio Massa como Presidente de la Cámara de Diputados en caso de confirmarse la nueva tendencia. El propio dirigente de Tigre dijo que ese lugar le corresponde a la fuerza que más votos saque.

Sin embargo, hay otro sector que no está dispuesto a discutir ese lugar. “No estamos dispuestos a ser los garantes de que funcione el Congreso”, advierten, en relación a que ese cargo es quien habilita las sesiones previo acuerdo entre los bloques. Y no solo eso, también entienden que es una votación que no podrían ganar y no quieren una primera derrota antes de empezar.

Pero no solo está en disputa la presidencia de la Cámara Baja, sino que también hay que renovar las presidencias de las comisiones, y acá JxC sí avanzará a paso firme porque hoy no comanda ninguna de las denominadas “importantes”.

Además de La Rioja, que es una disputa entre la UCR y el PJ, desde Juntos por el Cambio también siguen de cerca los acontecimientos en la provincia de Buenos Aires donde los libertarios de José Luis Espert podría perder la tercera banca a manos de Florencio Randazzo y Salta en donde hay una diferencia de dos puntos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

En otra provincia en donde los radicales están mirando más de cerca es en Jujuy, pero la diferencia es mucho mayor. La formula del oficialismo provincial y que impulsó el gobernador Gerardo Morales tiene que acortar una diferencia de 5.000 votos con el candidato del Frente de Izquierda, el hasta ahora diputado provincial Alejandro Vilca, que logró sumar la cuarta banca para el bloque en el Congreso Nacional.

