Elecciones 2021: Diego Santilli sube a Patricia Bullrich a la campaña para reforzar su mensaje contra la inseguridad

Diego Santilli compartió la campaña en Merlo con Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Graciela Ocaña y Gerardo Milman

El crimen del kiosquero en Ramos Mejía no cambiará la estrategia de campaña de Juntos por el Cambio, aunque se decidió reforzar los mensajes sobre el tema: la inseguridad será el principal eje del discurso del primer candidato a diputado, Diego Santilli, en un acto que se realizará esta tarde en Hurlingham, al que se sumará Patricia Bullrich precisamente con ese mismo objetivo.

“Es gravísima la situación de inseguridad en la Provincia”, dijo Santilli al compartir con Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta una caminata en Merlo, en forma previa al acto. “Cada vecino nos viene diciendo ‘Tenemos miedo, cuando baja el sol nos encerramos en casa, no queremos seguir viviendo así'. Es muy doloroso. Es tiempo de cambiar el rumbo”, señaló ante medios locales.

A su lado, Bullrich cargó las tintas contra el gobierno nacional por el agravamiento de la inseguridad y, en particular, le apuntó al ministro Aníbal Fernández: “Dice que esto (por los crímenes) pasa en todo el mundo y antes sostenía que la inseguridad era una sensación y que teníamos el 5% de pobres menos que Alemania”. “Dice las cosas más infelices que puede decir alguien y más inoportunas en momentos en que la gente está sufriendo”, sostuvo la presidenta del PRO.

“Esto que está pasando es producto de no haber continuado una política de seguridad que veníamos llevando y por la que habíamos logrado en 2019 la tasa de homicidios más baja desde que en Argentina se hacen estadísticas -dijo la ex ministra-. Había policía que estaba protegida cuando hacía las cosas correctamente, había orden de cuidar al ciudadano y a las víctimas y los delincuentes tenían que pagar por los delitos. Esa filosofía la descuartizaron, la desarmaron, la destruyeron”.

Las gigantografías de Diego Santilli en la Ciudad de Buenos Aires no son nuevas, pero cobran más actualidad por la inseguridad bonaerense

Apenas regresó de San Juan, la presidenta del PRO viajó a Merlo para participar del último tramo de una actividad de Santilli y Rodríguez Larreta, quienes hicieron una caminata por la zona céntrica y luego, con Bullrich y Graciela Ocaña, tendrán una reunión con vecinos y comerciantes. A las 18 habrá una recorrida del mismo grupo por Villa Tesei, al que se sumará el candidato a concejal de Juntos, Lucas Delfino, y a continuación, un encuentro con vecinos y voluntarios en un club de Hurlingham. Acompañó a Bullrich Gerardo Milman, candidato a diputado de Juntos.

Será la primera y única actividad de campaña que Rodríguez Larreta y Bullrich compartirán con Santilli y no es casual: se decidió ayer a partir del agravamiento de la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, aunque los asesores de Juntos aclararon a Infobae que el candidato siempre mantuvo su preocupación por el tema e insistió en sus propuestas sobre el tema.

“La provincia es hoy una olla a presión, pero Diego debe ser el candidato que más habló sobre la inseguridad y el que más propuestas presentó”, afirmaron los colaboradores de Santilli, que anticiparon que se enfocará más en este tema en los últimos días de campaña antes de la veda electoral.

Anoche, Bullrich publicó un mensaje en las redes por el crimen de Ramos Mejía en el que criticó duramente al oficialismo: “Acompaño a la familia de Roberto Sabo. El Gobierno lleva mucho tiempo desentendido de la seguridad del país y lo mismo sucede en casi todas las provincias. El Estado abandonó su responsabilidad indeclinable de proteger a los ciudadanos. ¡Háganse cargo de cuidar a los argentinos!”. Su discurso de esta tarde estará en línea con esa publicación.

Néstor Grindetti, intendente de Lanús y jefe de campaña de Juntos

En la Ciudad de Buenos Aires hay gigantografías con la foto de Santilli y una leyenda: “Seguridad, seguridad, seguridad”. Cerca del postulante dijeron que los afiches no son nuevos sino que son parte de una serie de carteles y que hay otros en los que aparece Facundo Manes con la consigna “Educación, educación, educación” y unos de Graciela Ocaña que dicen “Trabajo, trabajo, trabajo”.

A raíz del clima que se vive en el distrito bonaerense por el asesinato del kiosquero, Néstor Grindetti, el intendente de Lanús y jefe de campaña de Santilli, decidió suspender el acto de cierre de la Tercera Sección Electoral que estaba programado para esta tarde en el Polideportivo Adila, en Lanús.

“Necesitamos ponernos a trabajar de verdad y todos juntos, más allá de toda diferencia ideológica o política, para cuidar la vida de cada vecino de la Provincia. Quiero una provincia dónde los que tengan miedo sean los delincuentes, y nunca más los laburantes”, dijo Grindetti en sus redes sociales al explicar el motivo por el cual resolvió levantar el acto que había organizado.

Diego Santilli, Facundo Manes y Graciela Ocaña cerrarán la campaña con un acto que se realizará el jueves en La Plata

Durante la campaña, Santilli hizo las siguientes propuestas vinculadas con la seguridad:

Más policías en la calle: hoy la Policía bonaerense tiene 15 mil efectivos realizando tareas administrativas en las comisarías. “Proponemos que esas tareas sean realizadas por civiles -dijo-, y que los 15 mil policías estén en las esquinas, arriba de un patrullero, en las paradas de colectivos y en las estaciones de tren. Desplegadas en el territorito bonaerense, enfrentando al delito, al crimen y a los narcos”.

Reforma del Código Procesal Penal: “Para que el esfuerzo de la policía tenga sentido, tenemos que frenar las excarcelaciones de delincuentes que reinciden o que son altamente peligrosos y violentos. Vamos a proponer una reforma del Código Procesal Penal para prohibir las excarcelaciones para los delitos de robo a mano armada, de portación de armas de fuego, de narcotráfico y de violaciones”, planteó el candidato.

Endurecimiento de las penas. Santilli lo propuso para “los narcos, motochorros y todo tipo de delincuentes violentos” ante delitos como la tenencia de droga para comercialización, donde la escala es de 4 a 15 años. “Queremos que pase de 5 a 20″, aseguró.

Cumplimiento de las condenas: “Tenemos que terminar con los beneficios que liberan presos por delitos graves y violentos. No puede ser que un curso le baje años de condena a un asesino o a un violador. Al delincuente violento no se lo puede excarcelar. Se lo tiene que condenar de manera efectiva y no se le puede reducir la pena. No vamos a permitir que se liberen presos antes de tiempo”, advirtió el candidato a diputado de Juntos.

SEGUIR LEYENDO: