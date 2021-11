Discrepancias por Milei y CFK en Juntos por el Cambio suman tensión interna a una semana de las elecciones

En la última semana de campaña, las diferencias internas de Juntos por el Cambio se agudizaron (Maximiliano Luna)

A una semana de las elecciones, los dirigentes de Juntos por el Cambio abrieron “fuego amigo” al expresar claras discrepancias en torno a la internación de Cristina Kirchner y una posible alianza con el candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza, Javier Milei, luego de que se conociera la reunión que mantuvo el economista con el ex presidente Mauricio Macri.

Este sábado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se diferenció de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuando expresó su opinión sobre las razones de la intervención quirúrgica de la vicepresidenta. “ Siempre voy a estar en contra de la grieta. Si se hizo la operación es porque fue necesaria médicamente ”, dijo el Rodríguez Larreta en declaraciones a CNN radio, descartando todo tipo de especulación política en la internación de Cristina Kirchner.

Desde Salta, adonde viajó como parte de la campaña de JxC, la ex ministra de Seguridad insinuó días atrás que la referente del Frente de Todos había “planificado la operación” en el Sanatorio Otamendi “para no estar” en el momento en que se conozcan los resultados de las elecciones del 14 de noviembre. “Cristina Fernández de Kirchner en los momentos difíciles se esconde”, había dicho la titular del PRO. Ese comentario recibió el repudio de legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT).

“Tenemos que terminar con la maldita grieta. Con la grieta no se crece más, no se genera laburo y no se educa mejor a los chicos. La grieta ha sido un desastre para la Argentina y tenemos que terminarla”, insistió Horacio Rodríguez Larreta.

Después del duro cierre de listas en Juntos por el Cambio, en la que Patricia Bullrich declinó su candidatura por la de María Eugenia Vidal, la agenda de la ex ministra de Seguridad continuó en el último mes y medio, con visitas a 12 provincias. En Jujuy, Bullrich elogió al gobernador Gerardo Morales y le reconoció que es “uno de los presidenciables de JxC”. Cada sector al interior de la coalición busca acumular fuerzas para posicionarse para la próxima etapa.

En ese marco, el ex presidente Mauricio Macri se mostró de acuerdo con las ideas de Javier Milei, lo elogió y reconoció que se reunió con él antes de las PASO. Además, hizo explícito su deseo de que JxC lo incluya en una alianza política, a pesar a que el candidato de La Libertad Avanza compite con la lista que encabeza María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, el bastión del PRO.

En la UCR, la tentativa de rubricar un acuerdo de esas características generó reacciones de rechazo. La vicepresidenta del comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Alejandra Lordén, afirmó que el economista “no es una persona que quiera tener dentro de la coalición”. “Milei no solo habla mal de la UCR, él desprecia y habla con violencia de muchas más cosas que la UCR. No creo que tengamos muchos puntos en común”, aseguró la dirigenta del radicalismo, en declaraciones para radio AM750.

Además, Lorden dijo que el objetivo de la UCR es liderar el espacio y que “en ese liderazgo no cabe Milei”. “Creo que el radicalismo, el peronismo republicano y el progresismo que integran Juntos por el Cambio, nada tiene que ver con las ideas de Milei”, insistió.

Ayer, otro representante de peso de JxC, el senador Martín Lousteau también cuestionó con dureza a Milei al afirmar que “es autoritario”. “Independientemente de la posición económica, una persona que trata a todo el que está a su izquierda de ‘zurdos de mierda’, que niega el cambio climático, que piensa que las mujeres no pueden ejercer sus derechos y que es autoritario, me parece que si tuviera poder, sería un problema”, indicó el al hablar el jueves a la anoche por la señal de cable Todo Noticias (TN).

La definición recibió un reproche del Javier Milei, quien afirmó que el ex ministro de Economía pertenece a “la casta política empobrecedora”. A través de su cuenta de Twitter, el candidato de La Libertad Avanza le recordó su rol en el conflicto con las entidades del campo y le retrucó: “Hola Mr. 125, sin duda que alguien que propone las ideas que bajan la inflación, impulsan el crecimiento económico y aniquila a la pobreza e indigencia, para la casta política empobrecedora como vos, es un problema”.

