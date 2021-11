Elecciones 2021: el PRO pidió más urnas y mesas de votación para los argentinos en el exterior

Los argentinos que votaron en 2019 en Santiago de Chile

El PRO, uno de los partidos que integra la alianza de Juntos por el Cambio, hizo hoy un pedido en la justicia electoral para que en las elecciones del próximo 14 de noviembre haya más urnas y mesas de votación en los consultados y embajadas donde votan los argentinos que residen en le exterior. Un planteo similar fue rechazado hace un mes pero ahora el PRO acercó propuestas para evitar las demoras que se registraron en las elecciones de 2019.

Según la nota a la que accedió Infobae, creció el padrón respecto de las elecciones presidenciales de 2019 -los residentes en el exterior no votan en las PASO- pero no se incrementaron la cantidad de mesas ni las urnas disponibles, lo que puede hacer el proceso el día de los comicios se haga más lento y haya gente que desista de ir a votar. A eso suma que en esta elección se aplican protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus.

“Estas demoras, atentatorias del efectivo ejercicio del derecho de sufragio, tienen por causa la decisión de elaborar padrones de mesas con enorme cantidad de sufragantes, que quintuplican o más el número previsto es las elecciones domésticas”, sostuvo Santiago Alberdi, apoderado nacional del PRO, en la nota que presentó hoy en la Cámara Nacional Electoral.

Mientras que en el país en cada mesa hay un padrón de 350 personas, en algunas del exterior llegan a 2400. Esa se da en lugares como Miami, Santiago de Chile, Madrid, Barcelona o Montevideo, que son donde más participación electora de argentinos hay.

Cerca de 410 mil argentinos que viven en el extranjero están habilitados para votar. No es obligatorio para ellos, los hacen con una boleta única y hay 134 sedes que son los consulados y embajadas que Argentina tiene en todo el mundo. El porcentaje histórico de participación en el exterior fue de 13 por ciento en las presidenciales de 2019, el 3,8 por ciento en las legislativas de 2017, el 26,5 en las presidenciales de 2015, y el 10,38 por ciento en las legislativas de 2013. Claramente hay un mayor interés en comicios en los que se elige Presidente de a Nación.

La elección de argentinos en 2019 en Australia (@CancilleriaARG)

A principios de octubre, el PRO había hecho el reclamo de más mesas y urnas. La Cámara Nacional Electoral respondió que “se encuentra cerrado el padrón definitivo y conformadas las mesas de votación para los electores argentinos residentes en el exterior”, tal fue el requerimiento de la Cancillería. “Por tal motivo, en esta ocasión, resulta imposible acceder a lo solicitado, lo cual será considerado en el futuro”, sostuvo el tribunal.

Ahora el PRO sumó un nuevo planteo. A la falta de mesas y la posibilidad de mayores demoras por la pandemia explicó que tanto autoridades de mesa designadas y los responsables de los consulados le informaron que l as urnas no tienen capacidad que recibir la cantidad de sobres con mesas con más de 2000 mil votantes, a pesar que no siempre vota todo el padrón.

“Tal vez por tener en cuenta que, tradicionalmente, el número de votantes era muy menor al padrón de votantes, las previsiones se toman sobre ese porcentaje. Sin embargo, la realidad indica que el número de personas que ejercen su derecho político va significativamente en aumento”, sostuvo Alberdi y graficó que de las elecciones de 2017 a las de 2019 la cantidad de argentinos que votó pasó de 14.007 a 49.324.

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral, donde el PRO hizo el planteo

En ese contexto, el PRO le hizo una serie de propuestas a la Cámara para implementar el 14 de noviembre. La primera es el envío de más urnas o urnas suplementarias. Otra es que la autoridad de cada mesa pueda habilitar más de un cuarto oscura para agilizar la votación si se llegan a formar filas largas. “Es una medida sencilla, que no requiere de más material y prácticamente sin costo que ayudaría en mucho al efectivo ejercicio del derecho de sufragio”, explicó. Y también que se haga llegar a cada consulado y embajada más boletas.

Un planteo similar le hicieron al gobierno argentinos que viven en Uruguay. El colectivo “Argentina un Lugar” presentó en el consulado del país en Uruguay un escrito en el que solicitó más urnas para votar el próximo 14 de noviembre. Explicaron que en ese país están habilitados para votar 2.163 argentinos -700 más que en la elección de 2019- y que recibieron una sola urna para hacerlo con capacidad para 350 sobres.

“En el 2019, cuando éramos muchos menos integrantes, el Consulado en Maldonado nos puso dos urnas y la experiencia fue negativa ya que estuvimos hasta las 22 horas y la mitad se quedó sin votar”, explicó el colectivo.

