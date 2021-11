Elecciones 2021: argentinos radicados en Uruguay quieren votar y le piden al Gobierno más urnas para poder hacerlo

Los argentinos radicados en Maldonado quiere tener la posibilidad de votar en las próximas elecciones del 14 de noviembre en Argentina (Infobae)

El colectivo “Argentina un Lugar” -que representa a los argentinos radicados en Maldonado- presentó un reclamo en el Consulado argentino en aquella ciudad uruguaya para que sea elevado a la Cámara Nacional Electoral de su país para disponer de más urnas para sufragar en las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre. De acuerdo al escrito hay 700 personas más que en el 2019 habilitadas para votar.

“A la fecha no se estaría dando cumplimiento a lo dispuesto por la ley 24.007 reglamentada por el Decreto 1138/93 que establecen que se proveerá a cada Consulado en el exterior de los bienes y útiles necesarios para ejercer el derecho al sufragio de los ciudadanos habilitados superando en 10% a la cantidad incorporada en el padrón. En este caso participar, hasta el momento, habría una deficiencia especialmente a lo que se refiere a la provisión de urnas”, señala el escrito al que accedió Infobae dirigido a la cónsul Bárbara Vera Figueroa.

El gobierno de Alberto Fernández envió al Departamento de Maldonado solamente una urna con una capacidad de 350 sobres. Y si se tiene en cuenta que los habilitados para votar son 2163 argentinos, quedarían sin su derecho 1813 personas. En Montevideo hay 14.000 ciudadanos habilitados y si concurren todos, las autoridades de mesa podrían tomar decisiones para garantizar la participación de todos.

“Sólo se ha remitido a esta jurisdicción una sola urna, lo cual imposibilita la viabilidad del derecho citado supra, pues, en una urna entran 350 votos y en el padrón local figuran habilitadas 2163 personas. Si bien el voto en el exterior, por las leyes referidas es optativo, la opción está en cabeza de quien tiene el derecho a votar, no de los organismos gubernamentales destinados a garantizarlo, que en esta ocasión por lo que se pudo saber, deciden en base a estadísticas propias las urnas a remitir”, agrega el documento firmado por Amalia Kahl, Miriam Jacobs y Viviana Curcio.

Jacobs -miembro de “Argentina un lugar”- contó parte de la experiencia en otros comicios: “En el 2019, cuando éramos muchos menos integrantes, el Consulado en Maldonado nos puso dos urnas y la experiencia fue negativa ya que estuvimos hasta las 22 horas y la mitad se quedó sin votar”. “Nuestro reclamo tiene que ver con que no hay suficientes urnas para votar. Somo 2163 argentinos habilitados para votar y mandaron una sola urna con capacidad para 250 a 300 sobres con los votos”, explicó por su parte Kahl.

Según datos de la Embajada de Argentina, hay 20.000 argentinos habilitados para votar en Uruguay de los cuales se reparten las urnas en Paysandú, Salto, Colonia, Montevideo y Maldonado. El consulado actúa como si fuera una escuela pública eligiendo los fiscales y presidentes de mesa teniendo la responsabilidad de supervisión del sufragio. “En Montevideo mandaron urnas o sea si querés armar una urna más se podría, no se va de las manos y no tiene porque colapsar, tal vez tienen que esperar pero nada más”, aseguró una funcionaria del Consulado Argentino en Montevideo al ser consultada por Infobae.

De acuerdo a información de esa dependencia, podrán votar aquellos argentinos que hayan hecho el cambio de domicilio en el Documento Nacional de Identidad antes de junio, por eso van a estar habilitados en el padrón. “No alcanza estar residiendo en Uruguay, si no hiciste el tramite no se puede votar. Y para todos aquellos que no lo hicieron, tienen seis meses para justificar porque no votaron. No hace falta acercarse al consulado ese domingo para justificar, tienen seis meses por el no voto”, aseguraran desde la Embajada de Argentina en Uruguay.

“El consulado funciona como si fuese una escuela y las autoridades de mesa son parte de la comunidad argentina en el exterior que han tenido experiencia en elecciones dentro y fuera del país. La boleta con la que se sufraga tiene en una carilla todas las opciones políticas y el elector marca la de su preferencia”, explicó una funcionaria diplomática argentina.

La votación en el exterior es un derecho al que acceden los argentinos y que no tienen todos los ciudadanos del mundo. Los uruguayos, por ejemplo, no lo pueden ejercer residiendo en el extranjero, sólo podrían votar en su país. “Y en Uruguay por lo general nunca hubo inconvenientes en el funcionamiento del sufragio”, aseguró la misma funcionaria.

“El reclamo es apolítico pero debemos ejercer nuestro derecho a participar en los comicios electorales . Es el único momento en que el ciudadano de pie puede decir lo piensa”, concluyo Kahl.

