Diputados volvieron a la “antigua normalidad”: cuatro juras, asistencia perfecta y 30 horas de debate por delante

Volvió la presencialidad a la Cámara de Diputados de Argentina

La Cámara de Diputados volvió a la “antigua” normalidad. Con presencialidad total, sin virtualidad, la Cámara Baja retomó la actividad de las sesiones hoy a las 12 horas y lo hará con un maratónico encuentro en donde los ejes serán la ley de Etiquetado Frontal y el Alivio Fiscal pero que el temario incluye una veintena de leyes en donde las estimaciones al comienzo señalaban que el debate va durar no menos de 30 horas.

No es muy común que las sesiones de la cámara de Diputados se extiendan durante más de un día salvo que el tratamiento sea de proyectos de ley que tienen mucha complejidad, como puede ser el Presupuesto Nacional. Sin embargo, no sólo que no es el caso de la sesión de hoy sino que, básicamente, sucede exactamente lo contrario ya que el temario a tratar cuenta con el consenso de los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

Pero, aunque hubo acuerdo y todo hace suponer que lo más de veinte temas a tratar serán aprobados, la “abstinencia” de debate presencial y el “festival” de apartamientos de reglamentos que se suscitó hizo que las primeras 4 horas de la sesión estuvieron exclusivamente dedicadas a cruces, chicanas, algunos gritos y pedidos de tratamientos de diferente temas. Luego, comenzó el tratamiento de las leyes previstas.

En la previa a eso tres nuevos diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) y una de Juntos por el Cambio (JxC) asumieron en reemplazo de tres renunciantes y un fallecido, en el inicio de la sesión especial de la Cámara baja,

En el plenario, asumió por el FdT, Lucio Yapor, en reemplazo del renunciante Facundo Moyano, quien el 12 de agosto presentó su dimisión a la banca, cuyo mandato era hasta 2023. También, en la sesión, juró la dirigente de Barrios de Pie, Natalia Souto, que asumió por Cristina Álvarez Rodríguez, quien dejó su banca (también hasta 2023) para asumir como Secretaria de Gobierno bonaerense.

En tanto, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, asumió en reemplazo de Gabriela Cerruti, por los 45 días que restan hasta el 10 de diciembre, fecha en que vencía el mandato legislativo de la ahora portavoz presidencial. Tanto, Álvarez Rodríguez como Cerruti estuvieron presentes en el recinto.

Silvia Gabriela Lospennato, diputada del PRO.

Por la oposición, la catamarqueña Julieta Marcolli asumió en reemplazo del exgobernador Eduardo Brizuela del Moral, quien falleció el pasado 25 de agosto.

Proyectos

Si bien el proyecto de Etiquetado Frontal de Alimentos genera las mayores expectativas, tanto es así que se estima que el debate va a durar 8 horas, hay otros 21 expedientes a considerar, entre los que se destacan el de Derechos Humanos de las personas en situación de calle y en riesgo, el de alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por la Covid-19, el régimen de Protección Integral del niño, niña y adolescente con cáncer y el régimen de Recuperación de Ganadería Ovina.

Además, estarán en el orden del día la modificación sobre despido y remuneración mínima del Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales y el Régimen previsional diferencial para los/as trabajadores/as vitícolas comprendidos/as en el convenio colectivo de trabajo 154/91 y a los/as contratistas de viñas y frutales comprendidos/as en la ley 23.154, en tanto desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro.

Sergio Massa

Otro proyecto a considerar será el que autoriza la entradas de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas a realizarse del 1° de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, enviado oportunamente por el Senado.

Se votará la transferencia de una decena de inmuebles del Estado Nacional a jurisdicciones municipales y se ratificarán las convenciones interamericanas contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en la ciudad de La Antigua, Guatemala, en 2013.

