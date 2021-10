Avanzó en el Senado la suba del mínimo imponible para Bienes Personales

El Senado avanzó en la modificación de los pisos para pagar Bienes Personales (Fotos: Luciano Ingaramo/Comunicación Senado).-

La Comisión de Presupuesto del Senado avanzó en el proyecto de ley que modifica los pisos a partir de los cuales se paga el impuesto a los Bienes Personales.

En un encuentro virtual que duró alrededor de 40 minutos, los senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio decidieron acordar una iniciativa presentada por el peronista cordobés Carlos Caserio para modificar el artículo 24 de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales para incrementar el mínimo no imponible.

El proyecto pretende eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los ocho millones de pesos. Hoy, ese límite está puesto en los dos millones de pesos.

La iniciativa fue presentada por Carlos Caserio

De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a cincuenta millones de pesos, cuando en la actualidad ese número está en 18 millones de pesos.

Además, el proyecto de ley presentado por el senador cordobés -que tiene muy pocas chances de ser reelecto- establece que los valores del nuevo límite se actualizarán automáticamente en diciembre de cada año.

La comisión no obtuvo dictamen hoy porque la Oficina de Presupuesto del Congreso no logró terminar el informe respecto al costo fiscal de la medida. “No tenemos el informe porque no llegamos a entregarle a tiempo el proyecto con nuestros números, estamos todos en campaña y eso dilató todo”, reconoció el senador Caserio.

“Nosotros tenemos nuestros números y estamos hablando con el Ministerio de Economía, lo que vamos a hacer es pasar el dictamen para que sea firmado y seguimos en comunicación, pero es una muy buena señal para la sociedad que en este contexto de campaña electoral nos podamos poner de acuerdo oficialismo y oposición en este tema”, cerró su exposición -y la comisión- el senador cordobés por el Frente de Todos.

Martín Guzmán, ministro de Economía

Al término de la reunión, la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, se reunió a través de la plataforma Zoom durante quince minutos. Allí, el oficialismo y la oposición prestaron su conformidad a 180 ascensos al grado inmediato superior de personal de las Fuerzas Armadas. Esta comisión fue tan rápida que, luego de que Fernández Sagasti aclarara que todos los ascensos fueron enviados al CELS, le ofreció la palabra a la oposición, desde donde respondieron que no hacía falta y pidieron que expusiera el oficialismo ya que ellos iban a acompañar. Expuso el senador Parrili y, acto seguido, se votó de manera favorable.

La comisión de Presupuesto fue la antesala de lo que todos los bloques esperan y es que la semana que viene la Cámara alta vuelva a sesionar. Aunque el acuerdo entre los bloques es el de mantener las comisiones de manera virtual, la sesión será con la totalidad de los legisladores en el recinto.

Un punto no menor en esa situación es que hay senadores que terminan su mandato y que no renovarán, lo que hace que quieran empujar varios proyectos de ley. También que el quórum propio que tiene el oficialismo podría desaparecer el próximo 10 de diciembre ya que, de repetirse los resultados de las PASO el próximo 14 de noviembre, el Frente de Todos perdería legisladores y quedaría a un senador de lograr la mayoría.

Además, aunque las Cámaras se manejan de manera independiente, la semana próxima Diputados tendrá comisiones y el martes una jornada maratónica para aprobar un paquete de leyes que incluye el etiquetado frontal y un proyecto de alivio fiscal.

