Minuto a minuto: los preparativos para el debate entre Santilli, Tolosa Paz, Del Caño, Espert, Randazzo y Hotton

Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz, Nicolás del Caño, José Luis Espert, Florencio Randazzo y Cynthia Hotton

Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires se preparaban esta noche para debatir de cara a las próximas elecciones del 14 de noviembre, donde se votará para renovar la mitad de la Cámara de Diputados (127 de 257 bancas) y un tercio del Senado (24 de 72). Diego Santilli, de Juntos; Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos; Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda; José Luis Espert, de La Libertad Avanza; Florencio Randazzo, de Vamos con Vos, y Cynthia Hotton, de Más Valores, se enfrentarán luego de haber ganado las PASO.

La estructura del debate será similar al que protagonizaron los candidatos porteños. Todos tendrán un minuto libre para presentarse, aunque también podrán exponer cualquier idea que consideren destacable.

Sus lugares fueron sorteados. Diego Santilli estará en el extremo izquierdo y luego quedarán -hacia la derecha- Victoria Tolosa Paz, Nicolás Del Caño, José Luis Espert, Cynthia Hotton y Florencio Randazzo.

Los candidatos abordarán tres grandes temas: Calidad institucional, Seguridad y Justicia; Economía, Educación y Trabajo; y Política sanitaria en pandemia. Tendrán un minuto y medio para exponer. Luego, otro minuto de réplica. Y al final de cada bloque, 9 minutos libres de discusión.

Al igual que la semana pasada, podrán hacerle preguntas directas a otro candidato de su elección (30 segundos para preguntar y 1 minuto para responder).

Minuto a minuto:

20.45. Diego Santilli llegó con su pareja Analía Maiorana y “cuatro carpetas”. “Me he preparado en estos días. Hace muchos años que no se debata en la provincia de Buenos y es una oportunidad muy importante. Siempre hemos debatido y es bueno que los bonaerenses puedan ver”.

“A mí me gustaría que haya muchas propuestas e ideas”, resaltó Santilli sobre sus expectativas sobre el debate. Además, confesó que en la previa se comunicó con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, quienes les dijeron que “sea como es”.

20.33. Victoria Tolosa Paz fue la anteúltima en llegar. La candidata del Frente de Todos fue una de las que más insistió en la necesidad de debatir durante la primera parte de la campaña. “Estoy muy contenta porque esperé mucho este día, para que queden las ideas claras”, dijo.

“No me gusta mucho el show mediático, esperemos que podamos respetarnos y tener un diálogo genuino” , dijo y opinó que su compañero porteño Leandro Santoro hizo un excelente trabajo la semana pasada.

Tolosa Paz dijo que durante la tarde estuvo con el gobernador Axel Kicillof con quien también se preparó para el debate. “Como los dos hablamos mucho, sabemos que el gran desafío que tenemos es poder resumir las ideas en un minuto”, dijo.

20.24 Nicolás del Caño llegó copió la táctica de Myriam Bregman y llevó un barbijo con una consigna: “Justicia por Facundo Castro”. El diputado reconoció que llegaba pertrechado con planillas con los datos que usará durante sus intervenciones. “Lo importante es que cada uno pueda exponer sus propuestas. Creo que como somos seis candidatos y la dinámica puede ser diferente. Creo que puede ser más picante”, dijo. “Yo vengo con pimienta”, contestó entre risas ante la pregunta del cronista.

20:16. José Luis Espert, candidato por Avanza Libertad, llegó junto con su esposa María Mercedes González. Vestido de traje de color azul, con corbata al tono y con lunares. “Los candidatos nuestros nos hemos metido en política solo para tratar de cambiar al país, que va rumbo a ser algo horrible si no cambia. Los otros candidatos se aferran a la política como profesión. No es nuestro caso”.

20.00. Florencio Randazzo posó en la alfombra roja haciendo la clásica V del peronismo. Se mostró muy contento por poder “expresar las ideas que suelen estar ausentes durante las campañas”.

“Mi madre me deseó lo mejor y me dijo lo mismo que hace muchos: ‘Si hacés política no es para joderle la vida a la gente, es para ayudarla’. Eso me quedó grabado”, dijo con una sonrisa, en relación al spot que se volvió viral antes de las PASO.

Randazzo dijo que si entra al Congreso estará donde dicte su corazón y calificó como falsa la dicotomía de tener que acercarse al kirchnerismo o a Juntos por el Cambio. Finalmente, pidió que el debate sea “más civilizado” que el que protagonizaron los candidatos porteños.

19:47. La candidata Cynthia Hotton llegó junto a su esposo -que prefirió no posar ante las cámaras- con un sobrio vestido de color negro. “Llego con mucha tranquilidad porque sabemos cuál es nuestro mensaje: la Argentina necesita más valores y eso es lo que venimos a proponer. Hace años que venimos trabajando con los equipos, recorriendo los barrios, pero lo importante también es lo que uno lleva en el corazón”.

17.00 Espert distendido con el escándalo de Wanda Nara

El economista liberal se distendió con las últimas noticias sobre el escándalo que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia ‘China’ Suárez. En medio de los tuits que difundían su participación en el debate, Espert se divirtió con los gestos del futbolista para recuperar a su esposa.

16.00 Tolosa Paz junto a Axel Kicillof

La candidata del Frente de Todos se mostró con el mandatario bonaerense en su cuenta de Twitter y detalló: “Sigo preparándome para el debate de candidatos y candidatas, intercambiando información con el gobernador”. También compartió un mensaje del Frente de Todos que convocaban a seguir el debate en vivo para apoyar su postura.

Según reconstruyó Infobae, la candidata se le hizo llegar un resumen con lo hecho en las áreas más estructurales de la gestión. Allí aparece lo realizado en materia sanitaria, un detalle del proceso de endeudamiento con el que el Frente de Todos asumió la gestión tanto nacional como provincial, más algunos informes estadísticos que dan cuenta de la recuperación productiva. Información que, en distintos momentos de la campaña, Tolosa Paz utilizó.

Tuit de Victoria Tolosa Paz junto al gobernador Axel Kicillof

15.00 La preparación de Diego Santilli

El candidato de Juntos por el Cambio suspendió hace tres días sus recorridas de campaña para dedicarle tiempo a un entrenamiento intensivo, dos horas a la mañana y otras dos o tres a la tarde. Se tratará de una oportunidad para mostrarse en sintonía con la actitud que mostró durante toda la campaña: con un tono positivo, muy centrado en las propuestas y sin entrar en chicanas ni ataques personales.

Horacio Rodríguez Larreta no acompañará esta noche a Diego Santilli a los estudios de TN

14.00 Hotton se expresó sobre los ataques de mapuches en El Bolsón

Antes de llegar a los estudio de TN, Hotton sentó posición sobre los ataque de mapuches en el sur argentino: “El gobierno nacional debe garantizar la paz, la seguridad y la vida de todos. Dejen de mirar para otro lado en Río Negro con el conflicto mapuche. Basta de justificar la violencia organizada por conveniencia política y afinidad ideológica. Hay vidas en riesgo”.

Tuit de Cynthia Hotton sobre los ataques mapuches

9.00 Del Caño recordó a Mariano Ferreyra

El candidato de izquierda eligió recordar al militante Mariano Ferreyra: “Hoy se cumplen 11 años de su asesinato. Una patota de la Unión Ferroviaria lo mató en una protesta por el pase a planta permanente de los tercerizados. ¡Mariano Ferreyra, Presente!”.

Tuit de Nicolás de Caño en la previa al debate

