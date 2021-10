Acusan a Ricardo Jaime por un negociado en el ferrocarril Belgrano Cargas

Ricardo Jaime cuando fue detenido en 2016

La fiscal Dafne Palópoli acusó hoy al ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, por el delito de administración fraudulenta por un negociado para realizar obras de reparación de vías del ferrocarril Belgrano Cargas por una suma de 10 millones de pesos, equivalentes a 3,5 millones de dólares.

El caso se remonta a un proyecto de rehabilitación de vías entre las ciudades de Tucumán y Concepción, en la provincia de Tucumán, que nunca se realizó pero se pagó igual. Así lo señaló la fiscal, que acusó a Jaime en uno de los cuatro casos de corrupción por los que está siendo enjuiciado por el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6).

Jaime no presenció la audiencia realizada por el TOF 6 vía Zoom . Cuando el acusado, que está detenido en la cárcel de Ezeiza, estaba por conectarse se descompuso y fue atendido por médicos de la unidad penal y derivado a un hospital fuera de la cárcel. Por ello no pudo escuchar la acusación de la fiscal Palópoli.

En el caso están acusados también Carlo Capelli, Angel Stafforini y Graciela Coria quien fuera la pareja del fallecido José Pedraza, ex secretario general de la Unión Ferroviaria (UF) y condenado por el crimen de Mariano Ferreyra. Es que el paquete accionario del ferrocarril Belgrano Cargas estaba 99 por ciento en manos del gremio y el 1 por ciento en manos del Estado. También está acusado el ex interventor de la Comisión Nacional del Transporte, Pedro Ochoa Romero.

Coria y Stafforini eran presidente y vice presidente respectivamente de Belgrano Cargas, cuyo control político estaba en manos de Pedraza. Capelli en tanto era el presidente de la Sociedad Operadora de Emergencias S.A. (SOESA) encargada de la administración del Belgrano Cargas. A su vez Coria y Stafforini eran directores en SOESA. Ochoa Romero estaba a cargo del ente que debía controlar la realización del proyecto.

Según explicó la fiscal, Jaime autorizó el desvío de fondos públicos para financiar la obra que era imposible realizar. Actuó con rapidez y dio un anticipo de algo más de dos millones de pesos que aún no se sabe a dónde fueron a parar. El ex secretario de Transporte no controló el destino de los fondos y se pagó mucho más que lo que se había pactado en principio. La fiscal aclaró que no pidió pena específica para Jaime porque ello se realizará cuando terminen los otros juicios por corrupción que se tramitan en el mismo proceso.

En tanto, Palópoli pidió la absolución de Capelli, y solicitó para Coria, Stafforini y Ochoa Romero una pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso. Además, la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.





La fiscal Dafne Palópoli acusó a Jaime por Zoom

La maniobra se realizó a partir de un llamado a licitación que hizo Belgrano Cargas para mejorar el estado de la traza ferroviaria en Tucumán. La licitación la ganó la empresa Luis Carlos Zonis. Se demostró en el caso que la empresa cobró una suma de 7,7 millones de pesos contra facturas.

La fiscal aseguró que la obra nunca se pudo haber realizado porque las vías estaban ocupadas por decenas de familias que vivían en casas precarias a lo largo del trazado que se teóricamente se pagó por renovar. Y enumeró una serie de irregularidades en el proceso por el cual se llevó adelante el negociado. La fiscal destacó que en apenas “nueve horas” el proyecto ingresó a la secretaría de Transporte y se aprobó. Palópoli hizo hincapié en la “celeridad del trámite”. Y en el interés de Jaime en que se realizara.

“No se podía hacer la obra y ninguno hizo nada”, señaló Palópoli. “La obra nunca pudo realizarse, todos los certificados son papelitos que le dan formalidad a una cuestión inexistente. Fue una ficción documentada”, explicó la fiscal.

En el mismo TOF Jaime está acusado por otros hechos. El más grave es su enriquecimiento ilícito . También allí se lo juzga junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Y por la utilización de dos autos del Estado para beneficio personal. La acusación en esos tres casos corre por cuenta de la fiscal Gabriela Baigún que alegará en las próximas audiencias y que será la encargada-si así lo considerara- de pedir una pena unificada contra Jaime por todos los casos en los que está enjuiciado.

El juicio que llevan adelante los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico, entró en la etapa de definiciones. Se espera que para antes de fin de año se conozca un veredicto. Hoy la fiscal Palópoli lo consideró autor del delito de defraudación contra la administración pública.





