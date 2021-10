Durísima crítica de Marcelo Tinelli: “No puedo creer que este gobierno defienda al violento” Jones Huala

“No puedo creer que este gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas”, escribió Marcelo Tinelli al subir a su cuenta de Twitter la nota de Infobae que daba cuenta de la intervención del Gobierno argentino en favor de Facundo Jones Huala en la audiencia en la que se debatía su pedido de libertad condicional.

“Bah, en realidad todo lo que dicen, después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas”, completó contundente el conductor y productor televisivo, en lo que puede leerse no sólo como una dura crítica sino como una toma de distancia definitiva. Recordemos que, en el inicio de la gestión de Alberto Fernández, Marcelo Tinelli aceptó formar parte de la iniciativa oficial llamada “Consejo contra el Hambre”, que reunió a varias personalidades de diferentes ámbitos.

Esta mañana, Infobae informó que el gobierno argentino había abogado en Chile por la libertad condicional para el mapuche Facundo Jones Huala, en una audiencia ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Lo hizo por intermedio del embajador argentino en ese país, Rafael Bielsa, que intervino en favor del condenado. El Gobierno dijo que la asistencia consular a los ciudadanos detenidos en el exterior es de rutina. No lo es la presencia del embajador -normalmente es tarea de los cónsules-, pero en esta ocasión adujeron que esto se debió a la delicadeza del caso y a la necesidad de garantizar la regularidad del proceso.

El fundador y referente de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) cumple una condena de 9 años por el incendio de una propiedad en el año 2013, en el sur de Chile. Por ese delito fue extraditado desde la Argentina a fines de 2018 y juzgado en el país vecino.

Ahora, la Comisión de Libertades Condicionales rechazó el pedido de Jones Huala basándose en los informes que indican que no está arrepentido de sus actos, que no es consciente del daño causado y que no participa de los programas de reinserción social que le son propuestos en la prisión.

Esta actitud del Gobierno argentino generó un previsible rechazo en la oposición que la criticó en redes a través de sus principales referentes.

No tan predecible era la crítica de una personalidad como la de Marcelo Tinelli que miraba con simpatía a esta gestión en sus comienzos. El entonces vicepresidente de San Lorenzo fue uno de los empresarios que aceptó integrar el Consejo contra el Hambre cuya creación Alberto Fernández impulsó inmediatamente después de ser electo.

Reunión del Consejo contra el Hambre. De izq a der: Martín Caparrós. Alberto Fernández, los entonces ministros de Acción Social y Ciencia y Tecnología, Daniel Arroyo y Roberto Salvarezza respectivamente, Estela de Carlotto, Marcelo Tinelli y la ministra de la Mujer Elizabeth Gómez Alcorta

La primera reunión de ese cuerpo, en Puerto Madero, contó con la presencia de Tinelli así como de la de Estela de Carlotto, Agustín Salvia (del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA), Sonia Alesso (Ctera), Héctor Daer (CGT), Esteban “Gringo” Castro (CTEP), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Martín Caparrós, entre otras personalidades del mundo empresarial, sindical, de organizaciones sociales y de la sociedad civil.

Por otra parte, Matías Lammens, amigo de Tinelli y quien lo acompañó en la gestión del Club San Lorenzo, fue designado Ministro de Deportes por Alberto Fernández y todavía integra el Gabinete.

Es por ello que este duro mensaje en Twitter tiene el tono y el contenido de una ruptura. De alguien que todavía conservaba una mínima esperanza y ahora la ha perdido. No cumplen lo que dicen, reprocha. Y concluye, decepcionado: “No tengo que tener más expectativas”.