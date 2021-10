Rodríguez Larreta tensiona la pelea electoral en Córdoba: “Schiaretti vota a veces a favor del Gobierno”

La foto de unidad de Juntos por el Cambio, tras las competitivas internas en la provincia de Córdoba (Twitter / @horaciorlarreta)

En una visita fugaz por Córdoba, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se mostró en una foto de unidad tras la dura interna provincial de Juntos por el Cambio que se desencadenó el 12 de septiembre, y que tuvo como vencedor al ex senador e intendente capitalino, Luis Juez. La intención es clara: promover impulsar un proyecto de gobierno provincial hacia 2023 y conseguir la mayor cantidad de bancas en 2021, lo que resultará inevitable que haya la exposición de diferencias abiertas con el gobernador Juan Schiaretti.

La coalición opositora hizo ayer el acto de lanzamiento de la lista, que se encamina a obtener la mayoría de las bancas cordobesas en el Senado el 14 de noviembre. En las PASO, el conjunto de las boletas de JxC consiguió el 47,80% de los votos frente al 24,44% de las boletas de Hacemos por Córdoba, del gobernador Juan Schiaretti.

Schiaretti, un peronista local que evitó aliarse con el Gobierno y se mantuvo equidistante con el Frente de Todos, empezó a adoptar un perfil de mayor oposición a la Casa Rosada luego de los magros resultados en el primer turno electoral. De la misma manera, Juntos por el Cambio avanza con su estrategia de polarización en la disputa local.

Consultado si el gobernador puede ejercer un rol opositor al Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta puso en duda esa características al afirmar que “eso lo tiene que definir Schiaretti”. “ Nosotros vemos que a veces (sus diputados) votan a favor del Gobierno, a veces en contra ”, dijo en declaraciones a La Voz del Interior.

El jefe de Gobierno porteño aclaró que “hace meses que no habla” con el mandatario cordóbes, y dijo que es “muy prematuro” hablar de una alianza con él para un proyecto nacional de cara a 2023.

“Tenemos un gran equipo en Córdoba y, como ahora, será la gente quien defina quién es el candidato único del espacio. Definitivamente estamos construyendo un proyecto provincial”, resaltó sobre las aspiraciones de Juntos por el Cambio en la provincia.

En uno de los recortes de la entrevista, publicada ayer por Infobae, Rodríguez Larreta subrayó que “estamos yendo a una elección en la que no hay duda de quien mejor le puede decir basta al kirchnerismo es Juntos por el Cambio ” y que el objetivo central de la fuerza política es lograr la mayor representación posible en el Congreso.

“Estamos muy cerca de superarlos en Diputados y estamos muy cerca de sacarle el quórum propio a Cristina Kirchner en el Senado. Eso es un avance enorme”, expresó durante la visita a Córdoba.

"Quien mejor le puede decir basta al kirchnerismo es Juntos por el Cambio", sostuvo Rodríguez Larreta (Twitter / @horaciorlarreta)

Por otro lado, Rodríguez Larreta indicó que “la gente no come vidrio”, al ser consultado por las últimas medidas del Gobierno, que apuntan a poner “platita” en el bolsillo de los ciudadanos antes de los comicios generales.

“Aunque le ofrezcan un plan 15 días antes de la elección o porque le regalen la heladera, la gente tiene dignidad, no va a cambiar su voto por eso. No veo que nadie cambie el voto por una promesa de algo que después no se sabe si se cumple o porque el día anterior le regalen una bicicleta”, apuntó.

Con respecto a la situación judicial de Mauricio Macri, quien ayer debía presentarse a una declaración indagatoria -fue postergada para el próximo 20 de octubre- el dirigente del PRO atribuyó una intención política a las acusaciones de la causa por el espionaje ilegal a los familiares del hundimiento al submarino ARA San Juan.

“No sé lo procedimental cómo lo va a manejar, pero la causa es una barbaridad”, concluyó Rodríguez Larreta sobre el ex Presidente, que se encuentra en Estados Unidos mientras se lo investiga, acusado de espiar a familiares de los tripulantes del ARA San Juan durante su mandato.

La interna tras la foto en Córdoba

El jefe de Gobierno porteño se dirigió a Córdoba para mostrar su respaldo a los candidatos de la provincia que superaron las PASO: la lista qu encabezan Luis Juez y Rodrigo de Loredo. Allí fue acompañado por otros dirigentes, como Martín Lousteau y Alfredo Cornejo, quienes se expresaron en la red social Twitter.

“Esta es la foto de la unidad de @juntoscambioar en Córdoba, la unidad con la que le ganaremos al kirchnerismo”, publicó Cornejo, diputado nacional y presidente de la UCR a nivel nacional. En tanto, el senador Lousteau expresó: “Mientras el gobierno era prepotencia, indecencia y no había escuchado a la gente, Juntos por el Cambio se abrió a que la ciudadanía opinara a través de las PASO y construyó un mejor y más grande JxC. Hoy presentamos candidatos en Córdoba @ljuez @rodrigodeloredo”.

Acerca de esa interna, Rodríguez Larreta aclaró que en ninguna provincia, entre ellas Córdoba, participó de las internas de Juntos por el Cambio a excepción de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

“Ahora sí estoy apoyando a todas nuestras listas. Me pareció buenísima la foto del día siguiente con Mario junto con Luis, con Gustavo Santos y con Rodrigo de Loredo, mostrando la unidad. Estamos todos juntos, consolidando esa unidad. Es muy importante cada diputado más que podamos lograr”, afirmó.

Sobre las pretenciones de los dirigentes de Córdoba, el funcionario porteño indicó que apoya a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, pero aclaró que todavía es prematuro pensar en candidaturas a gobernador de cara a 2023.

“Tengo excelente relación con todos. Los valoro a Luis Juez y a Mario Negri; a Rodrigo, a Gustavo Santos, a la “Coneja” Baldassi. Hay dirigentes del PRO y también del radicalismo. Se hizo una interna muy responsable. El resultado fue buenísimo”, indicó, tras destacar que haya sido “la gente” que haya definido quien encabece los liderazgos en estos comicios.

