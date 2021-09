La Rioja llegó a un acuerdo con el 99% de los bonistas y logró reestructurar su deuda

La Rioja anunció la exitosa reestructuración de su deuda

La provincia de La Rioja anunció haber llegado a un acuerdo de reestructuración de sus US$ 300 millones de deuda externa con el 98,61% de sus acreedores , que accedieron a extender los plazos de repago hasta 2028 y reducir la carga de intereses.

De esta forma, La Rioja es la última de las 12 provincias argentinas que cerró el proceso de reestructuración de deuda puesto en marcha en 2020.

“Nos ayuda a hacer sostenible (la deuda) y poder mantener una estructura de pago hacia adelante” , dijo el ministro de Hacienda, José Quinteros. Para el funcionario fue una renegociación “exitosa” que permitirá pagar con recursos generados desde el mismo Parque Eólico. En ese sentido, esto permitiría “ejercer los planes de gobierno de la manera que el gobernador Ricardo Quintela pretende a partir de las premisas: pan, techo y trabajo y no tener que destinar fondos para pagos de deudas”.

Según señaló el ministro, se trata de un alivio financiero de casi 190 millones de dólares entre los años 2021-2023 . Se tendría que haber pagado USD 245 millones y con la última negociación, se pagará cerca de 50 millones de dólares”. También recordó Quintero que el objetivo inicial del parque eólico es que se pague con su propia producción, no obstante es preciso recordar que “las crisis del gobierno anterior (2018-2019), llevó a reestructurar la deuda porque las condiciones fijadas en ese momento, no se cumplieron. Por eso, no había forma de afrontar los compromisos de pago sin afectar recursos de todos los y las riojanas”.

La Rioja es una de las doce provincias de Argentina que planteó el año pasado la necesidad de reestructurar sus deudas en moneda extranjera, tal como lo hizo el propio país en un contexto de recesión económica agudizada por la pandemia de la Covid-19.

El gobernador Ricardo Quintela junto a su gabinete

Según el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luna Corzo, ha sido “fundamental el apoyo de la Nación, principalmente en una actitud ante estos acreedores internacionales. Claramente, no era la misma actitud que se tuvo desde la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, a la que se tiene ahora con Alberto Fernández”.

A principios de septiembre la provincia de Buenos Aires había sido la última en anunciar el apoyo de más del 98% de sus acreedores por los bonos del canje, lo que le permitió reestructurar compromisos por unos US$ 7.128 millones.

El gobierno de La Rioja ya había llegado a un acuerdo hace dos semanas con dos grupos de acreedores (“Grupo Ad Hoc” y “GoldenTree”) que representaban casi el 70% de los tenedores de los títulos de deuda de la provincia por US$ 300 millones, con una tasa de interés del 9,75% y vencimiento en 2025.

Los títulos habían sido emitidos en 2018 para financiar la construcción del Parque Eólico Arauco.

El entendimiento planteaba una prórroga de tres años en el vencimiento de los títulos (de 2025 a febrero de 2028) y sin quita de capital, con un plan de cancelaciones del capital en pagos semestrales a partir del 24 de febrero de 2024 de US$ 15 millones (5%) para el primero y el resto de US$ 35,6 millones (11,875%).

El gobernador Ricardo Quintela junto al ministro de Producción Matías Kulfas

Donde sí hubo quita es el el cupón de intereses, que pasó del 9,75% a un nuevo esquema de cupones crecientes que comenzarán en 3,5% hasta febrero de 2022 para luego pasar al 4,75% hasta 2023; 6,5% hasta 2024; y 8,5% desde el 24 de febrero de 2024 hasta el vencimiento del plazo.

En el caso de los intereses vencidos -La Rioja había dejado de pagar los cupones de intereses en 2020- se reconocerán todos ellos los intereses vencidos con un pago del 58% en efectivo y otro 42% en forma de títulos de deuda adicionales

“Los consentimientos entregados son suficientes para hacer efectivas las enmiendas propuestas descritas en el Prospecto de Solicitud de Consentimiento (las “Enmiendas Propuestas”) para modificar todos los Títulos de Deuda existentes y el Contrato de Fideicomiso”, informó la provincia en un comunicado enviado a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

De esta forma se cierra el capítulo de reestructuración de deudas externas provinciales que 12 distritos iniciaron a principios de 2020 por un monto total cercano a los US$ 13.200 millones: Mendoza (US$ 530 millones), Buenos Aires (US$ 7.128 millones), Córdoba (US$1.685 millones) Río Negro (US$ 300 millones), Chubut (US$ 700 millones), Chaco (US$ 250 millones), Salta (US$ 388 millones), Neuquén (US$ 700 millones), Entre Ríos (US$ 500 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones) y Jujuy (US$ 210 millones).

