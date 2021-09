Sergio Massa expondrá en el G20 de Presidentes de Parlamentos

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participará de una cumbre de líderes parlamentarios que tendrá como ejes el cambio climático y también los desafíos que se le plantean al mundo para salir de la pandemia.

Massa será el único líder latinoamericano con protagonismo durante la cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20 que se realizará a comienzos de octubre en la ciudad de Roma, bajo el lema “Parlamentos por las personas, el planeta y la prosperidad’'.

Durante el encuentro se debatirá sobre cambio climático y también sobre los planes que proponen las naciones que lo integran para recuperar sus economías después de la pandemia de coronavirus que afecta al planeta.

Massa estará en la capital italiana entre el 7 y el 8 de octubre para participar de la 7° Cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20 (P20) que se hará bajo el lema “Parlamentos por las personas, el planeta y la prosperidad’'. Allí estarán representados los Presidentes de los Parlamentos de los países del Grupo de los 20.

Convocado por la actual presidencia del P20, el titular de la Cámara Baja argentina será orador principal en uno de los paneles centrales de la cumbre denominado “Reiniciar el crecimiento económico en términos de sostenibilidad social y ambiental (”Rebooting Economic Growth in terms of social and sustainability”).

Massa compartirá el espacio con el titular del Parlamento Europeo, David Sassoli (de Italia), y con el presidente del Banco Africano de Desarrollo, Akinwumi Adesina, y aportará su visión ante las autoridades parlamentarias de las principales naciones del mundo respecto al camino a seguir para generar un crecimiento sostenible post pandemia.

Además, está confirmada la participación en la cumbre de Roberto Fico, presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidenta del Senado de Italia, y Duarte Pacheco (Portugal), presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP). El Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, será el orador principal en la sesión plenaria.

La Unión Interparlamentaria fue creada en 1889, tiene su sede en Ginebra, Suiza. Según su página web es “ el punto focal para el diálogo parlamentario en todo el mundo y trabaja para la paz y la cooperación entre los pueblos y para el firme establecimiento de la democracia representativa ”.

Segundo día

El programa de dos jornadas, que tendrán lugar en el Palazzo Madama donde funciona el Senado de Italia y en la sede principal de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), incluye 2 paneles adicionales en los cuales las autoridades parlamentarias debatirán sobre temas fundamentales para los países miembros como la búsqueda de respuestas a la crisis social y de empleo causada por la pandemia y la seguridad alimentaria.

Además de Massa y de Sassoli, cada uno de los tres paneles contará con especialistas invitados de la talla del chino Qu Dongyu, Director General de la FAO, el australiano Mathias Cormann, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del italiano Luca Visentini, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos desde hace seis años, entre otros.

Al final del encuentro, las máximas autoridades parlamentarias firmarán una declaración conjunta para la construcción de un consenso internacional sobre los principales problemas globales: recuperación económica, vacunación masiva, fortalecimiento de los sistemas de salud, defensa de los sectores sociales más vulnerables, igualdad de género, seguridad alimentaria, cuidado del ambiente y la prosperidad de los países.

