Frederic volvió a comparar los crímenes de Rosario con los de CABA: “Rodríguez Larreta no sabe contar”

Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación (foto de archivo: Maximiliano Luna)

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, insistió hoy en la comparación entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, Rosario de manera particular, en cuanto a hechos de violencia e inseguridad. “Hubo un 22 % de incremento de la tasa de homicidio, cuantos muertos cada 100 mil habitantes, durante 2020 en CABA. En Santa Fe el incremento fue de 8.9%; me parece que no sabe contar Larreta ”, reiteró.

Ayer, tanto Rodríguez Larreta como la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal salieron a criticar a la funcionaria nacional. “Es falso, una falta de respeto para los santafecinos”, señaló el mandatario porteño. “ El kirchnerismo cuando tiene un problema para el cual no tiene respuesta inventa otra realidad . La situación está cada vez peor en esa provincia (por Santa Fe), y el narcotráfico es una responsabilidad de las fuerzas federales”, continuó la ex gobernadora en una entrevista con TN.

En las últimas horas la funcionaria acusó al gobierno porteño de esconder esas cifras en el marco de la compaña lectoral. “ Ellos publicaron esos datos hace un par de meses, lejos de la campaña, y ahora los ocultan. Ellos no pueden hablar de la seguridad en la Ciudad porque el peor de los delitos, que es el de la pérdida de la vida, creció de una manera exponencial ”, afirmó ayer en radio 10.

En abril de este año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que el delito bajó en casi todas sus variantes excepto en los homicidios. Eso es lo que se desprende de la información oficial que difundió el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en el marco de lo que denomina “Mapa del delito”.

Por otro lado, y consultada sobre la situación puntual de Rosario (que esta semana contabilizó seis personas muertas sólo en 24 horas), Frederic habló de un problema “crónico”. “ Es grave por que se está matando gente a mansalva, hoy hay sicariato en Rosario , no sé desde hace cuánto tiempo existe, pero es un fenómeno que estamos viendo”, aseguró en radio Urbana Play.

Uno de los operativos anti narco en Rosario (foto de archivo)

En este contexto, la ministra de Seguridad desestimó ayer la posibilidad de reforzar la presencia de efectivos federales en Santa Fe para hacer frente al recrudecimiento de la ola de ataques narco al afirmar que ”los recursos humanos son escasos”. ”Realmente es una situación grave y que se ha agravado en los últimos días”, reconoció, y destacó que la Casa Rosada trabaja en conjunto con el gobernador Omar Perotti.

También subrayó que “con el despliegue en estos días de 160 efectivos más, se duplicó la cantidad de fuerzas federales que había: la mayor parte de las cuales están concentradas en la ciudad de Rosario”.

Al ser consultada respecto a la chance de que haya un refuerzo mayor de la asistencia federal en ese sentido, Frederic respondió: “Más que hacer crecer la cantidad de efectivos, que son 4 mil prestando colaboración en la calle, estamos trabajando para mejorar el despliegue. O sea, optimizarlos recursos humanos, que son escasos”.

”Santa Fe se encuentra en un proceso de fortalecimiento de su Policía, que va a llevar un tiempo largo de reequipamiento”, indicó. Y agregó: “En octubre en Rosario creamos una unidad ministerial con funcionarios nuestros y también está el trabajo de prevención de las fuerzas federales junto con la Policía de Santa Fe. Los agentes colaboran además fortaleciendo el trabajo de investigación criminal, que venía demorado”.

La ministra de Seguridad explicó que “lo que está claro es que Rosario tiene un problema crónico que no ha podido resolverse” y afirmó que “Perotti está poniendo mucha atención en el tema”. ”No nos podemos permitir las oleadas de violencia que venimos atravesando desde el año 2012″, planteó.

