Casi sin presencia de candidatos sub 30 en la listas, oficialismo y oposición salen a la caza del voto joven

El voto cuota, el voto bronca, el voto anti, hay muchas formas de segmentar el voto, pero una de las más buscadas en estas elecciones legislativas es el voto joven. Casi 6 millones del total de las personas habilitadas para elegir diputados y senadores tienen menos de 25 años. Si la edad se sube a los 30 años, la cifra crece a 10 millones o, lo que es lo mismo, un tercio de la cantidad de habilitados. Y todos apuntan a ellos .

Campañas en tik tok y diferentes redes sociales, presentaciones de candidatos en zona de bares, lenguaje adolescente, todo es válido en una campaña en donde desde todos los sectores entienden que “la ancha avenida del medio” hoy la representan los menores pero que llegan desencantados y luego de un año y medio de pandemia.

Los menores de 30 años que llegan a esta elección en donde desde muchos sectores se plantea como refundacional son personas que eran muy chicos en la crisis de 2001 y que no vivieron la mística que transmitió el movimiento kirchnerista, por si acaso, los jóvenes de La Cámpora hoy ya no son tan jóvenes y la imagen de Néstor y Cristina no es la misma. Por otro lado, tomaron buena parte de su vida adulta bajo la gestión de Cambiemos y Mauricio Macri en donde tres de los cuatro años de gestión fueron recesivos, se pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional en medio de un crecimiento del desempleo que golpeó especialmente en esa franja etaria.

Los dirigentes de La Cámpora ya no son más "los chicos"

Pero, a pesar de la intención de la política de atraer y convencer a estos millones de jóvenes, sus estrategias no contempló casi en ningún caso la presencia de referentes etarios de esos sectores en los puestos principales de las listas.

La Ley establece que hay que tener 25 años para ser candidato a diputado y 30 años para ser senador. Sin embargo, sólo el 8% de todos los candidatos del país tiene menos de 30 años.

Como publicó días atrás, Infobae consultó a fuentes de la Cámara Nacional Electoral qué sucede con esos precandidatos que no cumplen con la edad mínima. “Primero se verifica si no cumplirán 25 años a la fecha de la asunción el 10 de diciembre, ya que se exige el requisito a ese momento. Si pese a eso, siguen sin cumplirlos, existe la posibilidad de que sean impugnados. En caso de que nada de eso pase en el marco de las Primarias, donde son las Juntas partidarias las que oficializan las listas, está la instancia de oficialización de las listas de candidatos (entre las primarias y las generales), en que los jueces excluyen de oficio a los que no cumplan con lo exigido. Igual en esta instancia, el Juzgado observa su precandidatura, para intentar que la Junta partidaria lo baje de la lista”, explicaron.

Esta explicación señala que no habría una restricción, en principio para poder presentar candidatos al Congreso de la Nación menores de 30 años, pero casi ninguno lo hace y apuesta a las Secretarías de la Juventud que tienen casi todos los partidos para atraer votantes.

Martín César, presidente de la Juventud del Pro está en la actividad pública de la Ciudad desde hace 10 años

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la lista de María Eugenia Vidal (47 años) dentro de Juntos por el Cambio lleva en segundo lugar a Martín Tetaz (46 años), luego a Paula Oliveto (48 años), Fernando Iglesias (64 años), Carla Carrizo (55 años), Fernando Sánchez (47 años) y Sabrina Ajmechet (39 años)

En el caso de la lista de Ricardo López Murphy (70 años) no hay tampoco una presencia joven ya que en segundo lugar quedó la científica Sandra Pitta, Gustavo Lazzarí (54 años), María Eugenia Talerico (50 años), Franco Rinaldi (41 años), Gabriela Malerba, Jorge Kogan (64 años), Constanza Mazzina (46 años).,

En el Frente de Todos la situación mejora un poco. En la lista de Leandro Santoro (47 años), está Gisela Marziotta (46 años), Carlos Heller (80 años), Lorena Pokoik (48 años), Matías Tombolini (47 años) y en el puesto número seis aparece María Barrios con 29 años, una de las más jóvenes que competirá por una silla en la Cámara Baja este año.

La lista de Santoro tiene un sub 30 en el sexto puesto

Por el lado de los libertarios, el partido que comanda en la Ciudad el economista Javier Milei (50 años), aunque tiene una buena parte de sus seguidores en una franja etaria menor a los 30 años, los candidatos de la lista supera los 40 años. Como ejemplo están Victoria Villaruel (46), María Fernanda Araujo (48) y Gustavo Duruni de 50 años.

En la izquierda hay una mayor presencia de menores de 30 de años, por lo menos en el partido de Autodeterminación y Libertad que lleva como candidato a Luis Zamora (73) tiene en segundo lugar a Virginia Peyras Villarino de 29 años. Por su parte, el Partido Socialista Auténtico tiene a Luis Magni de 29 años en el puesto 8 y a Ramiro Gaydou de 30 años en el décimo puesto.

Lo mismo sucede con el Frente de Izquierda que tiene como candidata Myriam Bregman (49), aunque en segundo lugar está Fernando Ramal, ex presidente de la FUBA, en tercer lugar quedó Vanina Biasi de 47 años.

En la provincia de Buenos Aires la situación es similar pero hay más presencia de candidatos jóvenes. En la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Facundo Manes (52), en el puesto número 8 está Josefina Mendoza de 29 años y luego Martín Borrazas de 30 años.

Tatiana Fernández, con 20 años, podía ser legisladora porteña

En el caso de la otra lista de Juntos por el Cambio, la que comanda Diego Santilli (54), el más joven es Lucas Yacob de 28 años en el puesto 17.

Por el lado del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz tiene 48 años, Daniel Gollan 66 años, Marcela Passo (44), Sergio Palazzo (59) y Agustina Propato de 38 años.

Florencio Randazzo (57) por su parte, lleva como compañera a Carolina Castro (42) y en tercer lugar a Gustavo Pulti (60), Valeria Iglesias y Adrian Verdini 50 años

Por el lado del los libertarios que encabeza José Luis Espert (59) y Carolina Píparo (46 años) en este caso llevan a Natalia Motyl de 27 años en el puesto 8.

Ofelia Fernández fue la legisladora más joven de latinaomérica

La legislatura

Aunque en las elecciones nacionales casi no hay jóvenes en la listas, en las que compiten por un lugar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sí se nota una mayor presencia.

Pasada ya la discusión sobre la edad de Ofelia Fernández cuando asumió, hoy hay una mayor presencia de jóvenes de parte de los partidos políticos. Así, por ejemplo, aparece Tatiana Fernández Martí, una joven de 20 años que es precandidata a diputada para la Legislatura porteña. por el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U),

Del otro lado de la vereda también hay una candidata “sub 20″. Delfina Ezeiza que está terminando la secundaria es la persona que encabeza la lista para legisladores porteños por el partido de Javier Milei,

