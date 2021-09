Los intendentes del Frente de Todos se dividen entre el acompañamiento a Tolosa Paz y los propios cierres de campaña

Dirigentes del FdT: Juan Zabaleta, Martín Insaurralde y Mayra Mendoza

El Frente de Todos se prepara para el cierre de campaña provincial con un despliegue en tres ciudades del interior bonaerense para dar cuenta de la importancia electoral que significa una buena performance. Eso correrá por cuenta de las principales figuras de la alianza gobernante de la provincia de Buenos Aires. Pero antes y durante, los intendentes del conurbano dividen su estrategia para llegar al 12 de septiembre: en algunos municipios habrá cierre de campaña local, incluso con la presencia de Victoria Tolosa Paz, mientras que en otros se evitará un actividad partidaria puntual, aunque la militancia estará “en la calle, mostrando la gestión”.

La elección se definirá con lo que aporte el conurbano. Como contó Infobae, quienes gobiernan en el AMBA bajo el selló del Frente de Todos llegan “confiados” a la elección de este domingo. (Casi) Todos tienen un grado de mayor conocimiento que la precandidata del Gobierno y su gestión tiene mejor consideración que la administración nacional y provincial. Incluso creen que sacarán más votos que la lista nacional.

No habrá una estrategia única de acá al domingo. A saber: algunos intendentes ya encabezaron actos de cierre de lista -o plenarios que se le parecieron bastante- y otros eligieron “caminar”. En dos grandes distritos de la Primera sección electoral no habrá una actividad puntual. En San Martín, donde gobierna de manera interina Fernando Moreira, no hay acto de cierre. La lista del oficialismo la encabeza Nancy Capelloni, actual Secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva del distrito y esposa del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis y es secundada por el diputado nacional Leonardo Grosso. Según supo Infobae, el plan de “cierre” que se hará en San Martín es “ganar” las distintas estaciones de tren que atraviesa el municipio desde el jueves bien temprano. Luego, recorrer ferias, centros comerciales, clubes, hacer un casa por casa y siempre con la boleta bajo el brazo. Mover a la militancia.

Lo mismo sucederá en Malvinas Argentinas. En el distrito que gobierna Leonardo Nardini, tampoco habrá un acto puntual de cierre de campaña. “La gestión por encima de todo y empujar de abajo hacia arriba. Además notamos que no hay demasiado clima electoral en estas elecciones. Por eso vamos a mostrar gestión”, explicaron cerca del jefe comunal ante la consulta de Infobae.

En la última semana de campaña se intensificarán las recorridas en las intendencias bonaerenses

En Moreno, donde gobierna Mariel Fernández, del Movimiento Evita, viene dándose una especie de cierres itinerantes. Debido a la extensión del territorio del distrito del oeste del conurbano, la intendenta realiza pequeños actos en las diferentes localidades de la ciudad.

Donde sí habrá un cierre de campaña organizado dentro de la Primera sección electoral será en el distrito de Merlo. Allí, el intendente Gustavo Menéndez será maestro de ceremonias -este martes- del acto de finalización de campaña del oficialismo que lleva a su hermana, Karina, como primera candidata a concejal. Apelarán al peso del apellido para reivindicar la gestión. Tal como ocurrirá en La Matanza.

En el municipio de la Tercera sección electoral, el de mayor cantidad de votantes de la provincia, el intendente, Fernando Espinoza, será el primer candidato a concejal. Tampoco está diseñado un cierre de campaña puntual. Además, en La Matanza, hubo algunas diferencias a la hora de la presentación de listas: se presentaron tres opciones por el Frente de Todos y la junta partidaria solo dejó en pie la que llevaba a Espinoza. Igualmente, en este distrito no suele haber cierre de campaña local.

Donde sí hubo un acto con color a cierre fue en Lomas de Zamora el viernes último. Con la presencia del presidente de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner, el intendente Martín Insaurralde reunió a candidatos, dirigentes y militantes lomenses en el “Encuentro del Frente de Todos de Lomas de Zamora”, donde el jefe comunal repasó los logros de su gestión y anunció las obras en marcha.

Máximo Kirchner hablando en el acto en Lomas de Zamora

“El pueblo de Lomas va a ir a votar aunque algunos quieran desalentar la participación. No hay proyecto de municipio sin proyecto de provincia y de país. Estamos preparados para soñar, planificar y lograr el Lomas de los próximos 30 años”, remarcaba Insaurralde en aquel evento. Lo que viene para los próximos días es acompañar en el cierre provincial del Frente de Todos y a nivel nacional, en La Plata, el próximo jueves.

Mientras tanto, la primera precandidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, transita las últimas horas igual que cuando empezó la campaña. De gira por medios de comunicación, en actividades con dirigentes y en contacto con la gente. En lo inmediato, será oradora del cierre de campaña del Frente de Todos en Quilmes junto a la intendenta Mayra Mendoza.

Además, este martes estará en su ciudad, La Plata, acompañando -junto al segundo precandidato a diputado nacional, Daniel Gollan- el cierre de campaña de una de las dos listas que irá a internas a concejales en la capital bonaerense. En este caso, la ex titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) respalda a la lista que encabeza Luis Airas. Allí se llevó el lugar dos y tres en esa lista de concejales con Cintia Mansilla de la Corriente Nuestra Patria y Juan Manuel Granillo que trabaja con Tolosa Paz como subsecretario de Políticas Sociales en el CNCPS. La otra lista a concejales del Frente de Todos por La Plata la encabeza el diputado provincial, Guillermo Escudero.

Con la presencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el Frente de Todos cerrará su campaña el jueves en La Plata

Desde que inició la campaña de manera oficial, Tolosa Paz recorrió alrededor de 55 municipios. A algunos fue en más de una ocasión. En donde gobierna el peronismo estuvo escoltada por intendentes. La estrategia de la precandidata siempre fue acordar con los jefes comunales la actividad a realizar. En algunos municipios su visita tuvo más impacto que en otros. A nivel político interno, el más destacado -coinciden en el comando de campaña- fue la semana pasada cuando se dirigió a Esteban Echevarría donde gobierna un intendente algo refractario a La Cámpora por lo que fue la disputa por el PJ bonaerene, pero dentro del Frente de Todos, Fernando Gray. Aquella visita se dio en el marco de mostrar equilibrio, uno de los objetivos que se trazó la precandidata elegida por Alberto Fernández para encabezar la nómina.

El miércoles tendrá protagonismo cuando desde Mar del Plata sea una de las oradoras del acto de cierre del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Una actividad en formato repartido: la tendrá a ella en la ciudad balnearia junto al presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, Gollan y la titular de ANSES, Fernanda Raverta. Mientras que desde Junín intervendrá el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y en Bahía Blanca el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner. El jueves también estará en la primera fila de lo que será el acto de cierre de campaña del Frente de Todos a nivel nacional. Igualmente, allí la atención se llevará la vicepresidenta Cristina Kirchner.

