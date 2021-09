Nombrarán “Presidente Raúl Alfonsín” al Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el proyecto de ley para nombrar “Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” al Paseo del Bajo , en homenaje al fallecido ex mandatario de la Nación e histórica figura de la Unión Cívica Radical (UCR).

“Artículo 1º.- Denomínase ‘Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín’ a la autopista que une la Autopista Dr. Ricardo Balbín con la Autopista Presidente Dr. Arturo Umberto Illia”, detalló el texto que finalmente recibió la aprobación en el recinto este jueves en memoria del ex mandatario que murió el 31 de marzo de 2009.

El proyecto fue presentado por Ariel Álvarez Palma (UCR), contó con despacho de la comisión de Cultura, que preside Roy Cortina (UCR), y obtuvo 50 votos positivos sobre 54 legisladores presentes . María Bielli (FdT) hizo explícito el respaldo del Frente de Todos. Solo la izquierda se opuso (una abstención de AyL y 3 votos en contra del FI).

En el texto original, el proyecto de ley planteó que a la fecha no existía homenaje alguno en la nomenclatura urbana de la Ciudad. Por ello, y habiendo transcurrido 10 años de su fallecimiento, se propuso que el flamante Paseo del Bajo sea la obra de infraestructura urbana que lleve el nombre del político, primer Presidente argentino en el retorno a la democracia luego de la dictadura militar registrada en el país entre 1976 y 1983.

El proyecto también tuvo en cuenta que la obra inaugurada en mayo de 2019 ya tenía un nombre otorgado en el año 2003 a través de la ley 1198, pero en ese sentido fundamentó: “Estaríamos efectuando un cambio de nombre sobre un tramo de la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene arraigo histórico para la población y tampoco implica cambios de referencias registrales como suele implicar el cambio de nombre de una calle o avenida de larga data”.

El Paseo del Bajo fue inaugurado en 2019 (Archivo/Maximiliano Luna)

“¿Qué representó y qué representará Raúl Alfonsín para los argentinos?”, planteó el texto original aprobado hoy en la Legislatura porteña. A continuación, detalló en relación a la figura del histórico rádical: “Su figura representa el valor de la honestidad y honradez. Su vida demostró que su obrar virtuoso fue inspirador no solo para quienes hacemos política sino para los ciudadanos que vieron en él un líder a seguir”.

En ese sentido, el proyecto detalló: “Fue inobjetable también el valor y coraje con el cual respondió a la hora histórica que le tocó vivir . El regreso a la democracia, para lo cual luchó firmemente contra el régimen de la dictadura instándola por volver a tener elecciones libres, fue testigo de su compromiso en el juzgamiento a las juntas militares . Cabe recordar que en aquella época otros líderes políticos se oponían al juicio y que para lograrlo debió sortear diversos obstáculos legales”.

Entre los argumentos brindados para fundamentar el proyecto, también se pudo leer: “Fue realmente un Demócrata, no censuró ni proscribió a nadie que no opinase como él, en definitiva un ejemplo de vida cívica”. “Su vida trascenderá mucho más allá de su tiempo, más allá de cualquier página escrita en los libros de historia, para convertirse en una luz que guíe a nuestras futuras generaciones y que nos recuerde a nosotros representantes políticos que el ocupar un cargo político no es un beneficio sino un privilegio”, señaló el documento.

Sobre la figura del ex mandatario y el objetivo del proyecto, el texto enfatizó: “En virtud de lo expuesto, mediante este proyecto de ley se propone reconocer a Raúl Ricardo Alfonsín y enaltecer su trascendencia apolítica como referente máximo del fortalecimiento institucional de nuestro país luego de la última dictadura cívico militar”.

Raúl Alfonsin, presidente en el retorno a la democracia tras la dictadura militar registrada en el país entre 1976 y 1983

La obra inaugurada en 2019 trajo aparejada una serie de novedades como los carriles exclusivos, trincheras, viaductos, tránsito pasante, circulación inglesa en algunos tramos, coordinación semafórica y cambios que obligarán a autos particulares, motos, camiones y colectivos de larga y corta distancia, a reeducarse.

El Paseo del Bajo se extiende desde la autopista Buenos Aires-La Plata hasta su empalme en el norte con la autopista Illia. Recorre las avenidas Alicia Moreau de Justo y Huergo-Madero, las avenidas Ramos Mejía, Antártida Argentina y Castillo. El nuevo tramo tiene 7,1 kilómetros de extensión. Cuenta con un diseño de trinchera abierta –semi soterrado– destinado a la circulación de tránsito pesado y micros de larga distancia, para descongestionar así las avenidas Alicia Moreau de Justo y Madero.

El Paseo del Bajo pasará a denomínase ‘Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín’

“Él representa la imagen del dirigente político cercano al pueblo, honesto, decente y modesto, estadista de gran reconocimiento internacional y una persona sensible intachable, sobre la cual no existirá una mancha que empañe su integridad ”, detalló el proyecto de ley aprobado sobre la figura de Raúl Alfonsin.

SEGUIR LEYENDO