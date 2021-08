Avanza la jugada del kirchnerismo para designar a una jueza en la Cámara Federal

La reunión por zoom de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura

Por mayoría, la Comisión de Selección en el Consejo de la Magistratura aprobó este jueves el dictamen de la consejera kirchnerista Vanesa Siley para avanzar en el concurso para los dos cargos en la Cámara Federal que hoy ocupan los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y dispuso citar a entrevistas a los primeros 22 candidatos que mejor posicionados quedaron en ese listado.

La reunión no estuvo ajena a la polémica que se había generado a raíz del puntaje que se le asignó por sus antecedentes a la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, quien inicialmente –según el criterio del diputado del PRO Pablo Tonelli- debía ocupar el puesto 20 y –según Siley- el puesto número tres.

La mayoría de la comisión apoyó el dictamen de Siley, con su propio voto, el del presidente del Consejo el académico Diego Molea, el representante del Ejecutivo Gustavo Ustarroz, el juez Alberto Lugones y el juez Juan Manuel Culotta. En contra votaron el juez Ricardo Recondo y el diputado Tonelli. Recondo porque quería excluir a dos candidatos y votar su propio dictamen. Tonelli porque mantuvo su listado original, después de fracasar en pedir postergación para analizar la propuesta de Siley. La presidenta de la comisión, la diputada Graciela Camaño, se abstuvo de votar.

Fue por pedido de Molea la decisión de convocar a los 22 primeros candidatos de la lista. Así, serán entrevistados Fernando Pouviña, juez de Tucumán que quedó en primer lugar, segundado por las fiscales Andrea Rodríguez e Incardona. Pero también desfilarán los jueces Javier López Biscayart, Diego Amarante, Pablo Yadarona, Sebastián Casanello y el propio Pablo Bertuzzi, entre otros. De esas entrevistas, surgirá una terna que tendrá que ser votada por la Comisión y luego llevada a Plenario.

Pablo Bertuzzi (CIJ)

Se trata de un concurso sensible para el Consejo de la Magistratura. Es el que busca reemplazar a los jueces Bruglia y Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal, el tribunal que revisa las causas de corrupción que se tramitan en Comodoro Py. Esos jueces habían judicializado la decisión que tomó el oficialismo del Consejo en julio del 2020 cuando puso en revisión los traslados de los últimos años, en especial los que llevó adelante el macrismo. Y fue la Corte Suprema que, en diciembre pasado, a raíz de ese planteo, sostuvo que todos los traslados resueltos por el Consejo de la Magistratura eran transitorios y por lo tanto no podían ser considerados nombramientos. Dispuso así que el Consejo debía abrir concursos para designar jueces en esos cargos, según los procedimientos que establece la Constitución.

El concurso por esos cargos fue entonces el que recibió el trámite más urgente. En febrero se tomaron los exámenes, en abril Tonelli hizo una evaluación de puntajes y antecedentes y esta semana Siley hizo una corrección a esa evaluación luego de las impugnaciones de los postulantes.

Y fue noticia que Incardona, la fiscal de Lomas de Zamora, que llevó adelante la causa del espionaje ilegal durante el macrismo, saltara del puesto 20, en donde la había puesto Tonelli, al tercer lugar. A Incardona se la menciona desde hace tiempo como una de las grandes favoritas a quedarse con uno de los sillones de la Cámara Federal.

Inicialmente, tal como lo detalló Infobae a fines de abril, los puntajes evaluados por Tonelli posicionaban en el primer lugar a Fernando Pouviña, el juez de Tucumán que procesó al ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo Cesar Milani por la desaparición del soldado Agapito Ledo en la última dictadura –acusación por la que más tarde el militar fue absuelto–, y en 2012 también procesó a Pedro Blaquier en una causa de lesa humanidad. Allí el juez consiguió 173 puntos, 90 del examen escrito. En el sexto puesto se ubicaba el juez en lo penal económico Diego Amarante (que ya había conseguido el primer puesto del concurso en el que fue elegido Roberto Boico para la Sala II); y en el puesto 11 su colega Javier López Biscayart. Bertuzzi aparecía en el puesto 13 con 161 puntos; la secretaria de la Cámara Federal Ivana Quinteros estaba 14 y la seguía la fiscal de Mar del Plata Laura Mazzaferri. El juez Sebastián Casanello se ubicó en el puesto 17, Incardona en el 20 y el juez en lo penal económico Pablo Yadarola en el puesto 26.

Ahora, con el dictamen de Siley, el primer lugar debía ser para Pouvina con 186,75 puntos, seguido por Agustina Rodríguez con 183,75 y por Incardona con 172,85 puntos. Después aparecen Gonzalo Viña, con 179,90; Laura Mazzaferri, con 170,25; Julio Di Giorgio con 169,50 y López Biscayart en el puesto siete con 169,50 puntos. Yadarola también saltó del puesto 26 al puesto 17. Casanello y Bertuzzi bajaron: el primero al puesto 20, el segundo al 21.

Cecilia Incardona, fiscal de Lomas de Zamora

“Yo voy a pedir la postergación porque hemos tenido poco tiempo para ver el dictamen de Silley y las disidencias. Lo más razonable es que posterguemos y que contemos con tiempo para analizar”, dijo Tonelli cuando se abrió la reunión. Pero Ustarroz salió rápidamente al cruce: “Todos sabemos de qué concurso hablamos, por una demanda de la Corte en el caso Bertuzzi que ordenó celeridad en el concurso”.

La propia Camaño pidió orden: “Déjeme presentar el tema y abrimos el debate y vemos qué hacemos”. Tras valorar lo que había trabajado la comisión para apurar el concurso, la diputada señaló las impugnaciones de Culotta, Recondo y Tonelli. Culotta había pedido subir en el puesto al juez penal económico Pablo Yadarola, Recondo pedía excluir a dos concursantes y Tonelli cuestionaba la recalificación de Siley.

“Este no es un concurso más porque hay un planteo de la CSJN y hay un compromiso nuestro en dar celeridad y transparencia –dijo Molea-. El doctor Tonelli tuvo tiempo y ha hecho una precalificación, luego se sorteó una comisión y tuvieron tiempo para poder analizar y todos los consejeros tuvimos tiempo para trabajar en las impugnaciones. Se merece respeto la consejera Siley por haber presentado un dictamen, los que piden postergación ya han tenido tiempo y han analizado dictámenes. Parece una cuestión dilatoria”.

Fue entonces cuando se quejó de que se interpretara que hubo “maniobras” en el Consejo sobre el nuevo orden de mérito sobre los postulantes. “Se han tomado, o se han omitido la especialidad, trayectoria, docencia, sobre puntuaciones que este mismo Consejo le había dado ese puntaje y todos habíamos votado. Siley ha analizado casos anteriores, impugnaciones, ha sufrido falsas acusaciones mediáticas y por respecto a todos y a los concursantes debemos seguir adelante”.

Vanesa Siley

A su turno, Camaño sostuvo que “ninguna lista queda como provisoria” y “todas se mueven por las consideraciones de los propios postulantes”. Resaltó que acá “no se trata de poner un concursante de un lado a otro de manera caprichosa” y añadió: “como si esto fuera poco tendremos que lograr consensos para la elevación de la terna que requiere de una mayoría especial, no hay nada resuelto, estamos continuando el trámite del concurso. En todos los informes que se presentan hay disidencias”.

Lugones se quejó porque “la gente ha tomado la mala costumbre de decir que cuando no le gusta algo es corrupto o trato incorrecto o saltar lugares” y añadió: “Vanesa está muy bien tu trabajo”. Por eso dijo que “deberíamos avanzar en este concurso porque así debe ser sino nos ganan los que no tienen ganas de que las cosas no salgan cuando no les guste”

“Sin importancia de lo que diga la prensa maliciosamente hemos realizado un trabajo respecto a las calificaciones que deben estructurarse por reglamento -dijo Siley-. Concretamente uno de los casos de la fiscal concursante Incardona que es el que ha salido en los medios para no esquivar ninguna discusión, yo soy militante política antes que nada”. Fue así que repasó que Incardona tiene “9 años y 11 meses como magistrada, 2 años y 7 meses como fiscal penal federal que es la misma competencia para que concurse, también trabajó como secretaria en la Cámara Federal y la hace mérito del máximo puntaje”. Y se quejó porque Tonelli le había puesto cero en su trayectoria docente haciendo alusión a los cargos en donde también estuvo.

A su turno, Tonelli recogió el guante: “Ya que se ha hablado de la postulante Incardona particularmente al rubro docente, vale aclarar que el cargo tiene que tener extensión y antigüedad, no por ser designado hoy se puede designar puntaje y en su caso no tiene la antigüedad que exige el reglamento, eso es la diferencia del puntaje y mi diferencia. Hay otras razones pero esta es la más relevante”, respondió.

La comisión pasó entonces a la votación, en donde el listado de Siley fue aprobado. El próximo paso será convocar a los primeros 22 postulantes para las entrevistas personales.

