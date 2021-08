En Olavarría, las disculpas de Alberto Fernández alteraron el plan de Kicillof de enfocar la campaña en el interior bonaerense

El acto de Olavarría quedó atravesado por el cumpleaños del que participó el presidente el año pasado, cuando estaban prohibidos ese tipo de encuentros

La atención que se llevó el pedido de disculpas que el presidente Alberto Fernández realizó este viernes en Olavarría -luego de conocerse que en medio de la cuarentena, en julio del año pasado, festejó junto a otras 12 personas el cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez en la quinta presidencial de Olivos- movió de las escena uno de los objetivos iniciales del acto que era mostrar presencia y acciones concretas hacia los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Todo, en una sección electoral que es clave para las apetencias electorales de Axel Kicillof y la composición en el Senado bonaerense.

Olavarría es la ciudad de más peso electoral de la Séptima sección electoral. Una sección que también incluye a los municipios de Azul, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Tapalqué y Roque Pérez. En estas elecciones se elegirán tres senadores provinciales y hoy esos tres lugares están en manos de Juntos por el Cambio. Por eso es de suma importancia para el Frente de Todos, ya que el Senado tiene mayoría la oposición a Kicillof. El primera candidato a senador provincial del FdT por la Séptima sección electoral es Eduardo “Bali” Bucca, quien hace algunas semanas oficializó su regreso al peronismo K.

El oficialismo tenía preparado un ordenado operativo para desembarcar escalonadamente en esa sección. Primero lo iba a hacer Kicillof que viene mostrándose con los dos primeros candidatos a diputados nacionales del oficialismo, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. Luego habría presencia de la plana mayor para poner en marcha de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios del Régimen de Zona Fría (RZF), un sistema que permite aplicar tarifas de gas diferenciales y que luego de la sanción de la ley amplía el beneficio a otros 3.100.000 hogares nuevos. Sin embargo, todo se alteró.

Alberto Fernández en Olavarría

Kicillof iba a ir la semana pasada, en una recorrida que también incluía a la ciudad de Bolívar para visitar las obras de pavimentación de la ruta 56. El mal tiempo suspendió la jornada. Entonces el gobernador habló con el presidente para ir la semana siguiente. Una charla que se dio antes de que estalle el caso del cumpleaños de la pareja presidencial. Un día antes al evento de este viernes también estuvo el segundo candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del FdT, Daniel Gollan.

Finalmente llegó el día, envuelto en un contexto no deseado ni buscado. Fernández arrancó su discurso en Olavarría hablando de la foto que esta semana sacudió la agenda mediática. Antes de la palabra presidencial, había sido la actual diputada nacional y precandidata a senadora nacional del Frente de Todos, Liliana Schwindt quien blanqueó la importancia que significa la Séptima sección electoral para el oficialismo bonaerense, en una lista que además de Bucca y Schwindt también integra el subsecretario de Minería de la Provincia, Federico Aguilera.

“ Quiero decirle a Axel que acá están todos los dirigentes de la Séptima. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo gobernador para que usted tenga dos senadores más, porque usted tiene que gobernar con libertad, no para hacer lo que nosotros queremos, sino para que usted gobierne con tranquilidad y no caiga en la extorsión de la oposición. Vamos hacer todo para llevar dos senadores ”, le dijo Schiwndt a Kicillof quien aplaudía enfáticamente.

En primera fila también aplaudía el primer candidato a senador provincial por la Séptima. Ex intendente de Bolívar y actual diputado nacional -con el pase sellado al FdT en la previa al cierre de listas- Bucca deberá sacar más del 33% de los votos para asegurar su ingreso al Senado.

La Séptima sección electoral tiene la particularidad de que el piso de votos necesarios para acceder a una banca en el Senado bonaerense es 33,33%. Si una fuerza llega a ese número y ninguna de las otras no, automáticamente los tres lugares a elegirse son para el sector que alcanza el piso. Así ocurrió en la elección 2017. Juntos por el Cambio obtuvo el 51,44% de los votos y ninguna de las otras fuerzas políticas alcanzó el 33,33%. En aquella elección el peronismo fue dividido en tres opciones: Unidad Ciudadana, Frente Justicialista (fuerza por la que compitió Bucca) y 1 País (espacio por el que compitió Schiwndt). Esa y otras secciones, donde la actual oposición es fuerte, hacen que en la Cámara alta provincial la composición actual sea de 26 escaños para Juntos por el Cambio y 20 para el Frente de Todos.

Además de la Séptima sección, en el territorio provincial el Frente de Todos tienen como estrategia enfocar en la Quinta, Cuarta y Primera sección. Pero el ideal a veces se ve interrumpido. La administración de la pandemia, el plan de vacunación, la reactivación económica y el slogan de campaña “La vida que queremos” son ideas que por estas horas no logran sobreponerse a las explicaciones por el cumpleaños de Yañez en la residencia presidencial en épocas de cuarentena estricta.

Por ejemplo, este viernes se presentó el Plan de Desarrollo Urbano Planificado y Sostenible para la creación de un nuevo barrio en la localidad de Guernica, en Presidente Perón, que será lindero a la gran toma de tierras que hubo el año pasado y terminó con un desalojo ultra televisado. Ahora se generaron 850 terrenos, 43 mil metros cuadrados de espacios verdes, un polideportivo, un parque para realizar actividades recreativas, un colegio con los tres niveles educativos, centros de desarrollo infantil, equipamiento de salud y de seguridad. Se hará un barrio con todos los servicios. La provincia construirá las nuevas viviendas. La actividad tuvo escasa atención. Todas las miradas estaban en lo que diría Fernández.

Kicillof, Zabaleta, Larroque y Teresa García en el futuro barrio que se emplazará en Guernica

Y el hecho de la foto además caló de lleno en la campaña . La primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, también tuvo que hablar sobre el episodio durante una recorrida de campaña que realizó este viernes por Mar del Plata: “ Esa foto no solamente es un error, también es algo que no tendría que haber ocurrido. Cuando uno se equivoca, hay que pedir perdón y eso es lo que ocurrió esta mañana temprano. Y nosotros no solamente adherimos a esas palabras, también creemos que es así: hay que pedir perdón cuando uno se equivoca ”, contestó al ser consultada, siguiendo la línea que más temprano había bajado el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, el primer funcionario en expresarse públicamente sobre el hecho en cuestión.

Con el correr de los días, el oficialismo espera dejar atrás este episodio. Tras las palabras de Fernández en Olavarría la tensión empezó a ceder dentro de la fuerza gobernante.

