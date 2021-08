La alerta roja de Ahmad Vahidi sigue vigente, pero en la práctica no se cumple: el antecedente de Bolivia

Vahidi estuvo con Evo Morales y la entonces ministra de Defensa de Bolivia, Maria Cecilia Chacón, en 2011 (AP)

El flamante ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, uno de los acusados por la Justicia argentina de planificar el atentado contra la AMIA, tiene sobre sus espaldas un alerta roja de Interpol. Su nombramiento no modifica esa situación, aunque en la práctica muy pocas veces se cumple. De hecho, Vahidi ya estuvo en Bolivia en 2011, como ministro de Defensa, y pudo regresar a su país sin problemas.

“La alerta roja sigue vigente. El estatus de alerta roja no varía por el hecho de que lo nombraron funcionario. Sin embargo, hay pasaportes diplomáticos que tienden a que no sean aplicables”, advierte una fuente judicial que conoce como pocos la causa AMIA ante una consulta de Infobae.

No es la única traba para aplicar las alertas rojas. “La detención se produce en la medida que el país receptor haga cumplir con la alerta roja, en principio no está obligado a cumplir con la captura”, admite un abogado que conoce las idas y vueltas del expediente.

En 2011, Vahidi estuvo en Bolivia como ministro de Defensa y participó de dos actos oficiales junto a su par local, María Cecilia Chacón: la graduación de pilotos de la Escuela de Aviación y inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Para la Justicia argentina, Vahidi "cumplió un rol protagónico al proponer que nuestro país fuera el objetivo del ataque"

“El Gobierno boliviano terminó pidiendo disculpas por una protesta de las autoridades argentinas cuando (Vahidi) ya se había ido del país”, se lamentó un investigador sobre ese episodio.

El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó esa visita a Bolivia como “una provocación”. Por su parte, la DAIA le pido al Gobierno argentina que exija la inmediata detención de Vahidi.

En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba los responsables intelectuales del caso y puso a Vahidi en esa lista. Los otros que tienen circular roja de Interpol son Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina. En 2009, se sumó la de Samuel Salman El Reda, quien es considerado como el nexo entre los autores materiales y los intelectuales del ataque a la mutual judía.

“Las alertas rojas fueron cambiando. Luego de la nulidad del juicio, Ronald Noble las canceló a todas. El fiscal Nisman logró que se reimplanten, pero no se lograron restituir todas”, recordó una fuente de la investigación judicial. Sobre la eficacia de las alertas rojas, esa misma fuente lamentó que “otros iraníes imputados por el atentado viajaron a otros países y no fueron detenidos”.

Según la presentación que hizo Nisman pocas horas antes de que lo encontraran muerto con un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero, el Memorándum de Entendimiento con Irán tenía, entre otros objetivos, hacer caer los pedidos de captura de los iraníes acusados de ser responsables del ataque terrorista. Sin embargo, la defensa de la vicepresidente Cristina Kirchner y de otros de los acusados en esa causa aseguran que el único que tenía esa potestad era el juez Canicoba Corral.

El flamante presidente de Irán designó como ministro del Interior a Ahmad Vahidi (NA)

Según la justicia argentina, Vahidi habría participado de una reunión donde se habría decidido el atentado.

“Vahidi no se limitó a participar pasivamente del cónclave sino que además cumplió un rol protagónico al proponer que nuestro país fuera el objetivo del ataque. Su sugerencia tuvo éxito ya que, efectivamente, dicha propuesta fue la que se sometió a examen del Comité de Asuntos Especiales”, dice el dictamen firmado en 2016 por el fiscal Alberto Nisman.

Vahidi habría presentado su propuesta en la denominada “oficina de inteligencia”, de la que formaba parte.

El dictamen de Nisman, al que tuvo acceso Infobae, también afirma que luego de aprobarse el objetivo, “se designó al Ministro de Inteligencia Alí Fallahijan como responsable de la ejecución de la misión y al líder del ejército Quds, Ahmad Vahidi, como el encargado de implementarlo”.

