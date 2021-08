Reunión de urgencia de los presidentes de los partidos de Juntos para frenar la interna pero Carrió amenaza con denunciar a Manes

Lilita Carrió (Cristian Gastón Taylor)

La reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio estaba prevista para el 9 de agosto. Sin embargo, la dinámica de la campaña en la interna que la coalición está teniendo en la provincia de Buenos Aires cambiaron los planes y se citó de urgencia para hoy a los presidentes del Pro, la UCR y la CC Ari.

Desde que Facundo Manes, el candidato de la UCR en la provincia, le apuntó a su competidor pero a través de la posible utilización de los fondos porteños para financiar la campaña, todo fue increciendo. Diego Santilli evitó entrar en la discusión pero los satélites del sector que hoy comanda Horacio Rodríguez Larreta no dejaron de dispararle al neuroespecialista, lo que hizo que todo el radicalismo se encolumnara detrás de su candidato bonaerense.

Patricia Bullrich que suele ser una de las lenguas más filosas de Juntos por el Cambio eligió el silencio y acordó que había que hacer un manual de comportamiento para la campaña. Lo acordó con los presidentes de los otros partidos, es decir, con Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC Ari). Pero la belicosidad no decreció, sino que todo lo contrario.

“Nosotros no tenemos ningún inconveniente en ir a una interna fuerte. Tenemos la gimnasia y la decisión. Ahora, si Larreta sigue mandando gente a pegarle a Manes vamos a salir con más fuerza. Ellos -´por el Pro- creen que una interna es Michetti - Larreta con Macri diciendo voten a Larreta. Esto es diferente”, explica un dirigente radical.

El tono y los cruces no parecen cesar. Un manual de buenas prácticas sin sanciones no parecería ser un incentivo suficiente para algunas de las voces dentro de la coalición, en especial, para una que no lo va a firmar.

“Esto lo van a firmar los presidentes de los partidos, Lilita no es presidenta pero, además, hace lo que quiere y juega para Larreta con una impunidad porque te mezcla una denuncia con un pasaje de la biblia en la misma frase”, agrega alguien que pudo ver el borrador del manual.

Lilita es la palabra clave en el encuentro de urgencia que pidió Cornejo para hoy a las 9 de la mañana. La dirigente que estuvo estos últimos días tomando el té en Recoleta y de recorrida por el barrio con María Eugenia Vidal, anunció su intención de presentar una denuncia contra el neurólogo Facundo Manes, que encabeza una lista en provincia de Buenos Aires.

Carrió viene fustigando a Manes desde hace varias semanas, señalando que no tiene experiencia y que es un paracaidista. Pero el punto máximo fue este fin de semana en donde anunció que, como el médico no se rectificó respecto a sus dichos a La Nación en donde señaló que “La doctora Carrió me vino a ofrecer ser candidato a vicepresidente de ella en 2015”.

Eso parece haber enfurecido a la ex diputada hoy emprendedora textil quien desde ese momento no para de llamar “mitómano” a Manes y ahora dice que va a ir a la Justicia. “Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral y a su prestigio académico”, escribió en la red social Twitter, y eso encendió todas las alarmas.

Pero mientras Carrió pasa por les medios y anuncia denuncias, Santilli y Manes siguen de recorrida. Y la advertencia del uso de los fondos porteños sigue ahí latente.

“Es una campaña atípica, mucho de redes y poco de presencia. A eso le sumas la cantidad de millonarios que se fueron del país y que es de medio término, el interés de los aportantes a la campaña es bajo, por eso la advertencia de Manes porque está claro que los oficialismo tienen una billetera más abultada que el resto. Y eso se nota. Carrió puede gritar y defender a Larreta, pero la discusión de fondo es que nosotros le estamos disputando el poder y no les gusta”, señala un viejo dirigente de boina blanca.-

Hoy intentarán fumar la pipa de la paz. Se presentará el manual y todos miraran hacia Capilla del Señor para saber si la dueña de “By Lilita” se suma a la fumata y firma la paz o si se mantiene en pie de guerra. Por las dudas, el radicalismo va a dejar en claro que está dispuesto a defender a Manes y, por si no queda claro, ahí está la frase del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y la amenaza de una posible ruptura.





