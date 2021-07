Frente de Todos: internas calientes y horas de definiciones en los principales distritos del país antes del cierre de listas

Los referentes de peso local negocian con los principales socios de la coalición del Frente de Todos sobre los nombres y los lugares que ocupan los candidatos de cada espacio

Se acerca el día clave de la presentación de las listas para las PASO -el límite es mañana- y los principales casilleros en los borradores de los armadores del Frente de Todos sobre los bastiones más poblados del país presentan aún signos de interrogación. Insólitamente, los nombres en la complicada provincia de Buenos Aires parecen cantados, mientras escalan las dudas sobre CABA, Córdoba y Santa Fe, donde el panorama aparece menos predecible. Hay negociaciones de última hora entre las fuerzas locales y los líderes nacionales, que tienen terminales fuertes en las provincias, por las nóminas para la Cámara de Diputados y el Senado.

Panorama despejado en la Provincia de Buenos Aires

Después de semanas de especulaciones sobre la lista en la provincia de Buenos Aires, ayer los principales socios de la coalición de gobierno definieron que encabece la candidata promovida por el presidente Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz. La acompañará el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, hombre de Cristina Kirchner, quien en caso de asumir dejaría el Gabinete de Axel Kicillof en diciembre. Los nombres propios, presentados extraoficialmente, terminaron ayer con los infinitos rumores de funcionarios, intendentes e inclusive gobernadores que se mencionaron por lo bajo con cada vez más frecuencia en los últimos días en pasillos y cafés.

El Presidente logró acordar con la vicepresidenta la postulación de la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, que forma parte de su entorno más cercano, pero que cuenta con trayectoria en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y mantiene buen diálogo con La Cámpora. La dirigente platense calza con el perfil de “síntesis” que abona el Frente de Todos para mantener en las elecciones del 12 de septiembre la “unidad” forjada en 2019, sobre la que se impulsarán para derrotar a Juntos por el Cambio. De todas formas, hasta que los candidatos no firmen, ninguna candidatura es oficial.

En tercer lugar iría la massista Marcela Passo, secretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte que conduce otro hombre del Frente Renovador, Alexis Guerrera. Su figura no estaba en firme, advirtieron fuentes de Gobierno ayer a Infobae. Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, almorzó con Alberto Fernández y estuvo hasta entrada la tarde en la Casa Rosada, pero los detalles de las conversaciones se mantenían en reserva. Los resultados se conocerán próximamente.

Internas en la Ciudad de Buenos Aires

Leandro Santoro Marías Rosa Muiños Carlos Heller Gisela Marziotta

El panorama aparecía menos claro en la Ciudad de Buenos Aires, donde hasta última hora seguía pujante la interna entre las distintas corrientes de la oposición local. El primer lugar para la Cámara de Diputados se disputa entre el legislador porteño Leandro Santoro, que responde al Presidente, y también tiene un perfil “híbrido” entre las distintas corrientes del Frente de Todos, y la diputada nacional Gisela Marziotta, a quien se le vence el mandato en la banca que heredó de Daniel Filmus en 2019, y quiere renovar.

La candidatura de Santoro es impulsada hace semanas por Alberto Fernández, con quien mantiene una relación de amistad y asesoría política. Ayer el legislador estuvo hasta tarde en la Casa Rosada junto al Presidente. Hasta hace poco parecía que la periodista iría por la Legislatura, pero el perfil de sus intenciones fue modificándose con la mira en la Cámara de Diputados.

En las últimas horas tomaba impulso también el nombre de la diputada de la Ciudad Victoria Montenegro, a quien Santoro elogió días atrás en diálogo con Radio del Plata, y que podría acompañarla en segundo lugar en la nómina: “Es poco conocida pero es de las que más potencial tiene. Es hija de desaparecidos, tiene una formación brillante de derechos humanos y está siempre del lado de los que sufren, es una jugadora clave”, sostuvo.

En la lista de posibles candidatos en la Ciudad figura, además, el diputado kirchnerista Carlos Heller. Si Santoro encabeza la lista, el presidente del Banco Credicoop ocuparía el tercer lugar, por la ley de paridad de género en las listas. Se baraja, además, el nombre de la legisladora María Rosa Muiños, quien no puede presentarse a una reelección y podría representar al PJ -es la vicepresidenta del partido a nivel local y acordó liderarlo el año que viene como sucesora del camporista Mariano Recalde-. En su entorno aseguran que no quiere competir, y que iría a la Defensoría del Pueblo, pero ningún nombre está descartado. También se escuchan rumores sobre la presencia de la asesora presidencial Cecilia Nicolini y de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aunque las funcionarias nacionales también avisaron que no buscan una banca.

La puja en Córdoba

El gobernador Schiaretti y el Presidente se encontraron hace algunas semanas, pero el gobernador tiene un armado propio en Córdoba

En el tercer distrito más importante del país, liderado por el gobernador peronista Juan Schiaretti con el espacio “independiente” Hacemos por Córdoba, las disputas también están a la orden del día al filo del cierre. El jefe provincial, de relación oscilante con la Nación y alejado de Cristina Kirchner, impulsa como candidata de su fuerza para el Senado a la actual diputada nacional Alejandra Vigo, y para la Cámara de Diputados a la legisladora provincial Natalia de la Sota, hija de José Manuel, el fallecido caudillo provincial, ex gobernador y aliado de Schiaretti.

En la interna local, la segunda fuerza, que compite con Hacemos con el sello del Frente de Todos, impulsa la renovación de la banca del senador Carlos Caserio, quien integraba el espacio de Schiaretti, pero que en 2019 se acercó al oficialismo nacional, de la mano de Alberto Fernández. La segunda candidata sería la diputada nacional Gabriela Estévez, dirigente de La Cámpora cordobesa. La lista de diputados en este espacio es incierta. Hasta anoche no se había definido nada, aseguraban en ambos espacios y en la Nación. El miércoles, ambos dirigentes cordobeses estuvieron en Buenos Aires y se reunieron con armadores electorales que responden al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Peligro de PASO Santa Fe

Alberto Fernández había acercado posiciones con Perotti pero ahora no parece haber acuerdo por las candidaturas para el Senado y Diputados en las PASO

La interna en Santa Fe se perfila como más caliente y podría tener resultados inesperados para todos los actores en pugna. La disputa se resume en una pelea por los lugares y los nombres en las listas para Diputados y el Senado entre el oficialismo local y el gobierno nacional, que interviene a nivel local.

El gobernador Omar Perotti impulsa la renovación del senador Roberto Mirabella -su mano derecha décadas, quien lo reemplazó en la banca cuando asumió la gobernación, en 2019-, y Cristina Kirchner quiere que encabece María de los Ángeles Sacnun, senadora de su confianza. La apuesta de Perotti para la cabeza de Diputados es el senador provincial Marcelo Lewandowski, cercano a la exministra de Vivienda y dirigente de peso a nivel local, María Eugenia Bielsa; secundado por la actual directora de Migraciones, Florencia Carignano.

Desde la Nación, Alberto Fernández y su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, impulsan la candidatura del ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien lidera la Corriente de la Militancia a nivel local, y que compitió en varias ocasiones en la provincia. Durante las últimas semanas, el exdiputado dijo públicamente que no quería presentarse, pero en Gobierno creen que su performance en las encuestas es la alta en comparación con los candidatos de Perotti.

En cambio, en Santa Fe dicen que sus dirigentes tienen un “techo” más alto en la opinión pública y aseguran que el ministro es mal visto en el sector agrícola del norte de la provincia desde la disputa del kirchnerismo con “el campo” en 2008 por la famosa Resolución 125. Rossi quiere como cabeza de Diputados a un hombre de su entorno, Roberto Sukerman, actual ministro de Gobierno de Santa Fe.

El miércoles Perotti visitó al ministro coordinador junto a su candidato. Conversaron durante varias horas, pero no hubo acuerdo. Según pudo reconstruir Infobae, hay serias posibilidades de que Perotti compita con una lista propia en la interna. Incluso existen chances de que se presente escindido del Frente de Todos con su recientemente estrenado partido Hacemos por Santa Fe -que causa resquemores a nivel nacional- y haya PASO “en serio”. Hasta ahora, en todos los espacios consultados por este medio están sorprendidos por el nivel al que escaló la disputa santafecina, aseguran que no hay nada definido, y esperan novedades en las próximas horas. Hay quienes creen que la palabra final, que ordenará la pelea, la tendrá la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Seguí leyendo: