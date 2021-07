El tenso cruce entre Ricardo López Murphy y Fernanda Vallejos: “Este nivel de debate da para los memes en las redes sociales”

La diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos (Maximiliano Luna)

La diputada nacional del kichnerismo, Fernanda Vallejos, y el precandidato que competirá en la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, mantuvieron un tenso debate televisivo reflejando las diferentes apreciaciones que tienen en torno al manejo de la pandemia por parte del Gobierno, la situación económica del país y la deuda contraída durante las gestiones de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri.

Ambos economistas se cruzaron en el programa de Todo Noticias, A dos voces. El primer tópico de discusión se dio en torno a la situación sanitaria. Vallejos comenzó destacando que el país “está muy bien” con el 50% de la población vacunada con al menos una dosis: “Se está vacunando a toda velocidad, en provincia de Buenos Aires la campaña es una tranquilidad muy grande”. Por su parte, López Murphy consideró que el Gobierno “actuó incorrectamente con cuarentenas medievales, sin hacer testeos y seguimientos, y se demoró en contratar las mejores vacunas del mundo”.

“Esas demoras nos has costado miles de muertos”, remarcó, y citó el caso de Uruguay que vacunó al 50% de su población con dos dosis: “Lo hicimos mucho peor que Uruguay, Argentina podría haber hecho lo mismo”.

La legisladora del Frente de Todos salió al cruce y respondió que “es difícil comparar ambos países” por el tamaño de la población de Uruguay: “Es poco riguroso, al igual que calificar cuáles son las mejores vacunas”. “Salimos a contratar todas las vacunas disponibles, las que no se pudieron desde un comienzo fue porque había muchas dificultades por parte de los laboratorios; la prioridad era vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de población posible”, justificó.

Luego el debate giró al plano económico, donde Vallejos explicó el aumento del dólar en la Argentina y aseguró que “en las condiciones objetivas que tiene la economía hoy no hay motivos para pensar que pudiera haber alguna situación de inestabilidad, el frente cambiario está bien administrado” . Criticó que “cada vez que gobierna el peronismo cuando llega una elección aparecen estos pronósticos de catástrofe y no se cae ningún mundo” y recordó que “la catástrofe cambiaria que se pronosticaba durante el 2014 y 2015″ ocurrió con la gestión de Mauricio Macri “cuando aplicó todas estas recetas que seguro Ricardo las comparte”.

“Ningún país del mundo tiene este festival de dólares”, cargó López Murphy y consideró que esto produce un “saqueo de los sectores productivos”. “Por eso se van las empresas y nadie piensa en invertir y crear empleo en la Argentina. Nos está yendo muy mal, tenemos una inflación del 50% en precios minoristas y 65% en precios mayoristas, este gobierno ha colocado la deuda pública más grande que se ha colocado en la historia: 30 mil millones de dólares” , indicó el economista.

“Más saqueo que el que que se produjo con Macri no hay”, arremetió Vallejos. “Imaginemos si hubiésemos ingresado a la pandemia con esos 90 mil millones de dólares que se fugaron alegremente durante el gobierno de Macri”, agregó la diputada.

López Murphy analizó que con cepo, controles, y tipos de cambios “extravagantes”, “nadie va a venir a invertir”. “Tenemos impuestos que no existen en ningún lugar del mundo, la Argentina tiene solución si le vuelve a poner énfasis a la inversión privada” , planteó, y comparó al país con Venezuela y Cuba.

“No somos ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, ni ninguno de esos países hermanos que se estigmatizan. Por un sinfín de razones es imposible compararnos y es desagradable hablar peyorativamente de otros países que tienen sus problemas”, consideró Vallejos.

En otro momento del debate, el dirigente opositor sostuvo que hay funcionarios del propio gobierno que cuestionan “la estrategia del Presidente y del ministro de Economía”. “Parte de estas tensiones cambiarias enormes son porque hay un gran temor al plan urna, que se desboque de acá a las elecciones con la política monetaria y fiscal y que luego de las elecciones los sectores mas radicalizados de la coalición impidan que la Argentina normalice su situación con el resto del mundo”, expresó.

“No es Venezuela, Cuba y Nicaragua cualquier cosa, en Venezuela, que es un lago de petróleo son mas pobres que en África por esa ideología y esas prácticas que Chávez y Maduro han llevado adelante; Cuba es peor, no solo ha reprimido ferozmente a sus ciudadanos sino que ni azúcar puede producir; hemos sido solidarios con una de las peores dictaduras de América Latina que está en Nicaragua. Cómo podemos decir que no sabemos lo que pasa en Cuba, la gente en las calles pide libertad, liberarse de un régimen que lo ha llevado a la miseria y la frustración”, arremetió López Murphy apuntando también contra la política exterior de Alberto Fernández.

A su turno, Vallejos ironizó: “Este nivel de debate da para los memes en las redes sociales”. La legisladora oficialista comparó el discurso de López Murphy con el Vox en España: “Es lo mismo que dice la derecha de Juntos por el Cambio en Argentina”.

“Argentina tiene una tradición diplomática de no injerencia en los asuntos internos de otros países y de respeto irrestricto por el derecho de libre determinación de los pueblos, me alegra muchísimo que así sea”, defendió a la postura del gobierno en el ámbito internacional. De inmediato, Vallejos pidió hablar de lo que pasa en Argentina y se preguntó cómo cayó el producto bruto per capita durante el gobierno de Macri “con las recetas que López Murphy ahora viene a defender nuevamente”. “Son las mismas que propuso cuando era ministro de la Alianza y duró 15 días en el cargo porque la sociedad argentina rechaza profundamente, por esa misma razón lo echó a Macri en 2019 y ahora está gobernando nuevamente el peronismo” , añadió. Vallejos insistió en que hay que volver “a las cosas que sí funcionaron” como “lo que hicimos entre 2003 y 2015″.

Por su parte el funcionario de la gestión de Fernando de la Rúa dijo que cuando existieron los problemas en Colombia y Chile, Alberto Fernández opinó al respecto: “¿Ahí no corría la no injerencia? Por favor”, puntualizó.

“Injerencia es lo que ha hecho Macri que ha mandado armamento a un país hermano para colaborar con un golpe de estado. Mandaron armamento a Bolivia para atacar a un pueblo hermano”, interrumpió Vallejos haciendo referencia a la denuncia que radicó el Gobierno de Alberto Fernández contra su antecesor Mauricio Macri y varios de sus funcionarios, por el supuesto envío de material bélico en noviembre de 2019, en medio de la crisis política que terminó con Evo Morales fuera del poder.

El tenso cruce derivó nuevamente en la situación económica del país cuando López Murphy dijo que “estamos estancados hace 15 años”. Para la dirigente kirchnerista “eso es falso”. “Le respeto sus ideas pero no podemos negar la realidad o mentir”, respondió elevando el tono.

Mientras que el economista le respondió que “el gobierno de Cristina Kirchner endeudó al país mucho más que la administración anterior y este Gobierno lo hace a un ritmo que no ocurrió en el pasado”, señaló que pese a competir dentro de la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad no se hace cargo de un gobierno del cual no participó. Para concluir llamó a votar “a un frente más amplio que intenta poner un freno a las políticas que han llevado al país a esta situación”.

