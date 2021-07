Alberto Fernández evitó condenar la represión en Cuba: “No debe haber intervención de terceros países”

Alberto Fernández (EFE)

Alberto Fernández habló por primera vez de la represión que está sufriendo el pueblo de Cuba, pero evitó condenar los hechos de violencia y sostuvo que son cuestiones que se deben resolver internamente: “No debe haber intervención de terceros países”.

En primer lugar, el Presidente volvió a hacer hincapié en la necesidad de levantar los bloqueos económicos, especialmente a la isla: “En las dos reuniones que tuve en el G20, que las hicimos virtualmente, pedí por favor que se terminen los bloqueos en el mundo. Porque cuando a un país lo bloquean, lo que hacen es bloquear a una sociedad. El que padece no es un gobierno, es la sociedad. No conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba, lo que tengo claro, como dijo Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa lo que pasa, terminemos con los bloqueos, le están haciendo un daño incalculable y también a Venezuela. Si realmente nos preocupa tanto la vida de los venezolanos, terminemos con los bloqueos. No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país”.

“Son todas cosas que deben resolver los pueblos, no soy yo quien debe decir a los pueblos qué tienen que hacer. No es ni la Argentina ni ningún país del mundo el que dice lo que tiene que hacer. Sí tenemos que favorecer la paz de los pueblos y que los pueblos encuentren el diálogo, eso es lo que siempre he planteado sobre Venezuela. He acompañado los informes de Bachelet cuando fueron muy severos en cuanto a derechos humanos, pero eso no significa que pueda permitir la intervención de terceros países para resolver cómo debe ser el gobierno ”, agregó el mandatario en diálogo con Radio 10.

Noticia en Desarrollo...