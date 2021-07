Los municipios del AMBA pasan a Fase 4 y habrá menos restricciones para los que estén vacunados en toda la provincia de Buenos Aires (Christian Heit)

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció esta tarde que los 40 distritos del Gran Buenos Aires pasan a Fase 4 , como consecuencia del descenso en la incidencia de casos en los últimos 14 días. Además, informó que en toda la provincia de Buenos Aires las personas que estén vacunadas con al menos una dosis del inoculante contra el coronavirus podrán gozar de mayores libertades a la hora de asistir a establecimientos cerrados como restaurantes, gimnasios y centros comerciales.

Gran Buenos Aires en Fase 4

La incidencia de casos de coronavirus en el AMBA se redujo por debajo de los 250 casos cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días . “Estamos muy satisfechos con los indicadores de casos confirmados, que han mostrado siete semanas consecutivas de caída, coincidentes con los cuidados que se están implementando. Es decir, que ha tenido éxito, como es esperable y lógico, que a menor contacto y circulación, la curva se reduce. Venimos de haber tenido 12 mil casos por día en la semana 21, es decir la anteúltima de mayo, a 4.700 casos por día en la semana pasada. Es decir, tuvimos una reducción del 61%. Para poner en marco este número, es igual al pico del brote del verano, en enero pasado, y es un poco inferior a agosto de 2020″, explicó Kicillof en una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

Por estos motivos, y en base a los indicadores epidemiológicos, el gobierno bonaerense tomó al decisión de pasar a Fase 4 a todos los municipios comprendido en el Gran Buenos Aires.

Según el sistema de fases, en aquellos distritos que se encuentren en Fase 4 la restricción general de la circulación nocturna y el cierre de comercios no esenciales es de 00 a 6 horas. Los locales gastronómicos pueden recibir clientes en espacios interiores con aforo hasta el 50% y, entre las 00 y las 6 horas, solo pueden trabajar con envío a domicilio y retiro en el local. Las clases son presenciales para todos los niveles educativos.

Los cines pueden estar abiertos abiertos con aforo del 20%; teatros, centros culturales y eventos religiosos con aforo del 50%; y eventos sociales y recreativos al aire libre hasta 100 personas. Se levanta la prohibición de práctica de deportes en espacios cerrados, así como la realización de actividades sociales y familiares hasta 20 personas al aire libre, reuniones sociales en domicilios particulares hasta 10 personas, gimnasios y natatorios en espacios cerrados, bingos y casinos, bibliotecas, mercados y ferias de artesanías y actividades deportivas al aire libre para más de 10 personas.

Por el contrario, en Fase 4 permanecen cerrados los salones de fiestas y las discotecas; y continúa la prohibición de realizar actividades sociales en espacios particulares de más de 10 personas y los viajes grupales de egresados, jubilados y de estudios.

Además, distritos del interior de la Provincia también pasarán a Fase 4. Ellos son: General Alvear, Las Flores, Puan, Punta Indio, San Antonio de Areco y Tres Arroyos.

Por su parte, pasarán de Fase 2 a Fase 3 Chacabuco, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Monte Hermoso, Pehuajó, Pellegrini y Suipacha.

Beneficios para vacunados

Kicillof anunció que, a partir del lunes 26 de julio, los establecimientos considerados de alto riesgo para la transmisión del coronavirus, como los restaurantes y bares, cines, teatros, clubes y centros comerciales, podrán aumentar su aforo, pero solo para aquellas personas que hayan recibido, al menos, una dosis de la vacuna contra el COVID-19 .

“Estamos expandiendo los aforos en las fases 2, 3 y 4, permitiendo un adicional exclusivamente para personas que están vacunadas con una dosis. Tiene que ser 21 días después de aplicarse la dosis, porque antes de los 21 días no se han generado los anticuerpos suficientes como para estar más protegido”, señaló el Gobernador bonaerense.

En ese sentido, dijo que la medida “no es más restrictiva”, ya que para los no vacunados los aforos se mantienen. Mientras que para los que sí se encuentran inmunizados, los aforos a los establecimientos cerrados aumentan.

“En Fase 2 las actividades en espacios cerrados estaban prohibidas, pero ahora para aquellos municipios que se encuentran en Fase 2, esos aforos se extienden al 30%, pero tienen que certificar que están vacunados. Es decir, siempre se amplían los aforos. Los que ya existían permanecen, pero se amplían con vacunados. En Fase 3 hay un aforo del 30%, ahora pasa a ser un aforo del 50% porque se agrega un 20% para los que están vacunados. En Fase 4 las actividades tienen un aforo del 50%: se extiende un 20% más, entonces pasa al 70%, solo para personas que demuestren estar vacunadas con primeras dosis”, detalló.

El funcionario explicó los motivos de esta decisión: “Se estuvo discutiendo mucho el caso de Francia. Hay dos elementos en base a esta decisión. El primero es reconocer la mayor protección de quien está vacunado, lo que nos permite, lógicamente, ampliar las capacidades y las actividades. En segundo lugar, un reconocimiento a los que se vacunaron. Un reconocimiento porque en muchos países hay resistencia a la vacuna y acá tuvimos una campaña antivacunas que fue, la verdad, lapidariamente derrotada”.

“Reconocer que uno está vacunado es un hecho social importante porque los que se vacunan protegen a los demás. Los que se resisten a vacunarse no solo se perjudican a ellos mismos, sino también a los demás. Es un reconocimiento individual por haber tomado la decisión de vacunarse, y colectivo, porque la persona vacunada es un riesgo menor para los demás”, agregó.

Otros anuncios

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires se podrán empezar a inscribir para vacunarse los menores de entre 13 y 17 años con comorbilidades, aunque aún no hay vacunas aprobadas en la Argentina para aplicar a chicos de este rango etario. En el gobierno nacional esperan que tanto Moderna como Sinopharm sean aprobadas por la ANMAT y así poder aplicarlas en territorio bonaerense.

Asimismo, el mandatario provincial que a partir de mañana los mayores de 30 años se podrán vacunar sin turno en cualquier vacunatorio de la provincia de Buenos Aires: “Es un avance importantísimo. Comenzamos reduciendo la edad a 50 años y así sucesivamente. Hoy ya estamos en 30. Muy pronto seguiremos avanzando con los demás grupos. En casi la mitas de los municipios es arriba de 18 pero en los demás, arriba de 30″.

Kicillof destacó los anuncios y aprovechó para criticar a quienes no cumplen el aislamiento: “Hay que cuidarse, sobre todo porque algunos irresponsables, por decir lo menos, han venido del exterior contagiados con la variante Delta e insisten en no cumplir las medidas de cuidado. Esto no es ‘el sálvese quién pueda o yo hago lo que quiero’. Acá estamos en una emergencia sanitaria y estas variantes pueden hacernos retroceder rápidamente. Necesitamos demorar el avance de la variante Delta”.

SEGUIR LEYENDO: