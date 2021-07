La AMIA le pidió a Alberto Fernández que el Gobierno sea proactivo en la ejecución de las alertas rojas contra los acusados del atentado

Alberto Fernández en la reunión con los dirigentes de la AMIA

Mientras se acerca la conmemoración de un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que 27 años después continúa impune, Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a las autoridades de la entidad judía, quienes le pidieron “ser proactivos” al Gobierno en las actuaciones para que se ejecuten las alertas rojas contra los acusados. También le reiteraron la invitación para que participe del acto de homenaje a las víctimas el viernes.

Junto al secretario de Culto, Guillermo Olivieri, el Presidente recibió en su despacho pasadas las 17 al titular de la AMIA, Ariel Eichbaum; a su secretario general, Darío Curiel; al director ejecutivo, Daniel Pomerantz, y al tesorero, Alberto Chaieno. “Repasamos temas de agenda, hablamos de la impunidad y de cómo la causa AMIA sigue siendo un dolor para la sociedad argentina y de qué podemos hacer para aprehender a los que están sindicados como responsables”, dijo Eichbaum apenas culminó la reunión en la Casa de Gobierno sobre el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, donde murieron 85 personas. El año pasado, el primer mandatario había recibido a Eichbaum en Olivos.

“Hablamos distintas iniciativas respecto del estado de entidades terroristas que están vigentes y de algunos embargos que están vigentes sobre los sindicados como autores del hecho. Y de alguna cuestión vinculada con el seguimiento de los que están acusados que tienen movimiento afuera de lugares donde los protegen, en aras de poder ser proactivos, en un intento para que se puedan ejecutar las alertas rojas”, informó el dirigente de la comunidad judía en referencias a las actuaciones de Interpol.

El viernes la AMIA realizará un nuevo acto en conmemoración del atentado y desde la mutual volvieron a convocar hoy a Alberto Fernández. “Le hemos reiterado nuestra invitación. El Presidente ha participado en diversas oportunidades antes de ser presidente. Y han participado desde distintos sectores de la política, acompañando en este enorme esfuerzo que hace la comunidad judía, que sigue 27 años después, por mantener la bandera de la memoria, la verdad y la justicia”, sostuvo.

El acto para recordar a las víctimas de la AMIA coincidirá con la audiencia fijada para el próximo viernes a la mañana en el marco de la causa conocida como Memorándum con Irán. Allí, la vicepresidenta Cristina Kirchner planea pedir junto a otras defensas la nulidad de todo el proceso que se originó con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Días atrás, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), querellante en la causa, le solicitó al Tribunal Oral Federal 8 la postergación de la audiencia.

Consultado sobre el pedido de la DAIA -que hoy figuraba como convocante del encuentro con el Presidente pero que no participó-, Erchbaum evitó opinar: “Es un juicio en el cual la AMIA no es querellante, así que no tenemos parte, ni opinión sobre las audiencias que se fijan o se dejan de fijar”, dijo.

Según se informó desde Presidencia, durante el encuentro se descubrió una placa que forma parte de un proyecto para recordar a las 85 personas asesinadas en el atentado y que, en este caso, recuerda a Sebastián Barreiros. “El 18 de julio de 1994, ochenta y cinco personas fueron asesinadas en el atentado a la AMIA. En homenaje a las víctimas fatales, el proyecto ‘Sueños quebrados’ rescata los anhelos de las personas fallecidas. Sebastián Barreiros (5 años) le dijo a su maestra que cuando fuera grande iba a ser presidente ‘para pagarle mucha plata a los jubilados’. Con esta placa aspiramos a mantener viva la memoria y el reclamo de justicia por cada una de las víctimas”, reza el texto del homenaje.

Mientras tanto, otros sectores políticos tanto del oficialismo como de la oposición rinden culto a las víctimas. Hoy hubo un acto en la Legislatura de Buenos Aires y mañana el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, encabezará una recordación virtual de parlamentarios latinoamericanos y una condena contra el terrorismo, que se organizó en conjunto con el Congreso Judío Latinoamericano.

