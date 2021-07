El Frente de Todos definirá sus candidatos según la agenda de campaña, pero no habría proporcionalidad en las listas

Sergio Massa, "Wado" De Pedro, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, integrantes de la mesa política del Frente de Todos

Los principales dirigentes del Frente de Todos que integran la mesa de los lunes - donde se delinea la agenda del Gobierno y en este tramo la estrategia electoral- volvieron a juntarse en La Plata. Todavía no definen nombres, aunque quienes se sientan en esa mesa aseguran que las figuras para encabezar la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires no estarían lejos del universo de apuestas que circulan. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae, se planteó la posibilidad de que la división de lugares no sea exclusivamente con una proporcionalidad exacta que se represente en un 33% para el sector de Alberto Fernández, un 33% al Frente Renovador de Sergio Massa y otro 33% para que esos lugares sean ocupados por candidatos o candidatas referenciados en el kirchnerismo puro.

Hubo dos ausentes habituales en el encuentro de este lunes donde el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a ser el anfitrión: el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. La reunión comenzó una vez finalizado un acto de entrega de créditos destinados a la construcción de viviendas del Programa Casa Propia que encabezó Kicillof con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.

Axel Kicillof y Jorge Ferraresi

En cuanto a nombres, este lunes no se avanzó demasiado. En lo que sí hubo coincidencia entre los presentes, (el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque y el gobernador bonaerense), fue que los candidatos o candidatas a encabezar se definirán en base a cuál es el mensaje con el que se afrontará la campaña. El plan, claro, es no mostrar fisuras en disputa discursiva. Por ejemplo, si se transita por un camino sanitario tiene más chances de estar al frente o en los primeros lugares el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que otra figura . Si prima el debate económico, se irá por otro andarivel.

A la par, este lunes también se puso la lupa una cuestión central: cómo se viene moviendo la oposición tras la confirmación de que el neurocirujano, Facundo Manes, será uno de los precandidatos a diputado nacional de Juntos por el Cambio, representando a la Unión Cívica Radical. En ese ítem, el peronismo espera para mover sus fichas.

Facundo Manes (Maximiliano Luna)

También corre la línea publicada por Infobae este domingo y es que no se descarta que ministros nacionales vayan de candidatos para oxigenar el Gabinete. Algo que a priori no ocurriría con el Gabinete de Kicillof, ya que el gobernador bonaerense pretende conservar su equipo. Una de las posibilidades es entonces que el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, oficie de precandidato.

Aunque quienes integran la mesa de los lunes no se inclinan aún por un candidato o candidata -porque efectivamente eso se definirá sobre la fecha límite de la presentación de listas- no descartan los nombres que empiezan a repetirse y filtrarse mediáticamente.

Pese a que hoy por hoy no está marcado a fuego que haya una distribución matemáticamente equitativa en lo que serán las listas del Frente de Todos, sí h ay una premisa constante y es evitar las internas -vía PASO- entre las distintas fuerzas que integran el Frente de Todos. A nivel nacional y seccional no habrá problemas para sostener ese mandamiento. Pero la situación se complejiza en las elecciones locales, dentro de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Para empezar a hablar, en La Matanza -el distrito electoralmente más poderoso-, hay una línea del FdT que se alejó de su intendente Fernando Espinoza y pide jugar por adentro en una PASO para la composición del concejo deliberante. De acá al 24 de julio habrá también otro desafío: desactivar estos pequeños pero riesgosos focos de conflictos.

