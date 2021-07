Mauricio Macri: “La persecución que ejercen sobre mí es un signo del fracaso del gobierno con la pandemia”

Mauricio Macri presentó "Primer Tiempo" en España

El ex presidente Mauricio Macri viajó hace 10 días a España, donde lleva adelante una agenda con diversos eventos y reuniones de trabajo. En ese contexto, este jueves por la tarde concretó la presentación de su libro “Primer tiempo”, donde volvió a apuntar contra el actual Gobierno argentino: “La persecución que ejercer sobre mí es un signo de debilidad del gobierno y su gestión de la pandemia y de la economía”.

“La pandemia ha puesto en Argentina muy en evidencia la incapacidad del populismo. El populismo, sin abundancia de recursos, no es capaz de dar ningún tipo de solución”, afirmó y enseguida insistió con una idea que ya había expresado en otro evento que llevó a cabo en horas de la mañana: el éxodo de los argentinos hacia otros países. “En Argentina se ha visto un éxodo como nunca en la historia, tantos jóvenes capacitados y talentosos yéndose, porque la discrecionalidad es absoluta, el Gobierno puede regular lo que se lo ocurra, puede inventar un impuesto por mes y cree que puede gastar en lo que se les cante” , expuso.

“Esto estamos viviendo en Argentina: tenemos un impuesto nuevo cada 30 días, con la sensación de que somos esclavos, de que tenemos que trabajar para que el político satisfaga todas sus locuras. Eso no es un país que invita. Por estas razones la movilización va a seguir más firme. En noviembre les vamos a decir basta”, ahondó Macri, metiéndose de lleno en las elecciones legislativas de este año.

Asimismo, el ex mandatario nacional explicó sus sensaciones con respecto a su mandato y a los comicios presidenciales que perdió en 2019. “Cuando me dicen que Cristina volvió por culpa mío, yo digo que nunca se fue. Ella siempre manejó a diputados, senadores, los gremios, la mayoría de los gobernadores y empresarios que no creyeron en la apertura del Mercosur”, sostuvo. Y agregó: “Los gremios visitaron al ministro de Producción en marzo de 2016 para decirle que no importaba lo que dijéramos, porque decían que no llegábamos hasta fin de año. Esta amenaza de que no íbamos a terminar estuvo sistemáticamente sobre nosotros” .

El ex Presidente combina eventos, reuniones de trabajo y momentos de descanso en su visita a España

“Cambió el ciclo en la política argentina. El kirchnerismo tiene secuestrado al peronismo desde su versión de las últimas décadas con respecto a su versión al primer peronismo, mucho más confrontativo, mucho más generador de polémica y tratándose de definir ellos como representantes del pueblo y quienes no estén con ellos son enemigos del pueblo”, opinó sobre la coalición que gobierna actualmente.

A su vez, definió su gestión como “un gobierno que es democrático y que no termina ejerciendo el poder como debiera ejercerlo”. “Hay que encontrar un equilibrio entre ser democrático y ejercer el poder. En nuestro Gobierno no lo supimos tener”, planteó como autocrítica.

E insistió: “Esta vez los argentinos puedan comparar con un Gobierno que fue muy democrático, muy republicano, que no estuvo a la altura de las expectativas que generó. Por eso no fue reelegido, pero recibió el apoyo del 41% y quedó consolidado como un espacio alternativo, con dirigentes muy valiosos y ahora tienen una experiencia de gobierno muy valiosa con 4 años de gestión” .

De cara al futuro, Macri expresó: “En el 2023 soy optimista de que vamos a volver a gobernar. Ese equilibrio va a estar y nos a a permitir encarar una serie de reformas profundas en tiempo y forma con otro apoyo de la gente, porque el aprendizaje doloroso lo estamos haciendo todos juntos, y nos va a permitir a la Argentina entrar en una etapa de crecimiento que no tuvimos en un siglo”.

