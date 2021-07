El 72% de los diputados que votaron en contra de modificar la ley de vacunas ya se inocularon contra el coronavirus

El oficialismo en la Cámara de Diputados se negó anoche a modificar la ley de vacunas. De esa manera, impidió discutir una norma que permita la vacunación para los menores de 18 años con enfermedades prevalentes o con discapacidad.

Fueron 122 votos en contra, en su mayoría del Frente de Todos. De ese total, el 72% ya se vacunaron con al menos una dosis de las vacunas contra el COVID-19 , según un relevamiento interno al que tuvo acceso Infobae. Son 87 de los 122 diputados.

Dicho de otra manera, apenas 35 de los 122 diputados que votaron en contra no están vacunados. Máximo Kirchner, Gisela Marziotta, Marcos Cleri, Itai Hagman, Fernanda Vallejos, Facundo Moyano, Vanesa Siley, entre otros, integran ese listado actualizado hasta el 24 de junio.

El oficialismo se opuso a modificar la ley de vacunas argumentando que el Gobierno está en negociaciones con los laboratorios y por lo tanto que no es el momento de modificarla. “No es el momento, el Ejecutivo está en negociaciones con el laboratorio y no vamos a modificar la ley en este momento”, dijo el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, diputado Pablo Yedlin.

La encargada de negociar por parte del gobierno nacional es la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

El bloque de Juntos por el Cambio volvió a insistir en la modificación de la ley para quitar la palabra “negligencia”, el principal escollo para que la Argentina pueda comprar vacunas al laboratorio Pfizer.

La encargada de justificar el cambio fue la diputada del PRO Carmen Polledo. “Esto no es un capricho, tenemos que dejar afuera la campaña y la geopolítica. Créanme que es una experiencia de la más difícil que me toco en mi vida, quiero que entienden que hay chicos que necesitan recibir una vacuna y que la única que pueden recibir es la Pfizer, no es un invento ni es un capricho. Nos estaban pidiendo ayuda y les estaban pidiendo ayuda a ustedes, porque ustedes son el oficialismo y los vamos a acompañar si toman la medida de empatía y humanidad de ayudar a estos chicos. Tengamos un gesto de grandeza para estas 100.000 familias”, sostuvo anoche.

Carmen Polledo. Diputados Vacunas

El oficialismo impuso su mayoría y sumó votos de otras bancas como Flavia Morales, del Frente de la Concordia Misionero; Claudia Gabriela Márquez y Carlos Mario Gutiérrez, de Córdoba Federal; y Lilliana Sapag, del Movimiento Popular Neuquino. En total fueron 122 votos en contra.

“Nos se puede entender que el oficialismo no tenga la capacidad de comprender que hay chicos para los cuales la única salida es tener la vacuna de Pfizer. Es una posibilidad que el Estado tiene que darles de manera urgente”, dijo el diputado Cristina Ritondo ante una consulta de Infobae.

Noticia en Desarrollo