La extraña defensa de “Pepín” Rodríguez Simón en el Parlasur: “¿Qué es falta de decoro, colgarse de la luz?”

Aprueban separar a Fabián Rodríguez Simón del Parlasur

El principal operador judicial del ex presidente Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, expresó hoy un extraño argumento al defenderse en el seno del Parlasur de la votación de un proyecto que dio inicio a un juicio político en su contra para expulsarlo del Parlamento del Mercosur por “falta de decoro”. La decisión de los políticos de ese cuerpo deliberativo fue tomada luego de que la Justicia argentina ordenara su detención por no haber acudido a una indagatoria en la causa en la que se lo investiga por presunta asociación ilícita.

En medio de un contexto de soledad política , “Pepín” Rodríguez Simón sumó este martes un nuevo revés en Montevideo, donde está esperando que el gobierno de Luis Lacalle Pou le otorgue el beneficio de refugiado político que solicitó por considerar que es un “perseguido político”.

Por una amplia mayoría, el bloque votó a favor de avanzar con el proceso de juicio político contra el principal operador judicial de Macri a fin de retirarle su condición de legislador del Mercosur, cargo al que llegó tras ser incluido en las listas de la última elección nacional. Más allá de que la propuesta tuvo un holgada mayoría formada por dirigentes de todos los países que integran el Mercosur, Rodríguez Simón expresó una polémica defensa, donde no faltaron referencias críticas hacia el kirchnerismo.

En ese contexto, “Pepín” Rodríguez Simón planteó su defensa: “Yo no sé por qué están pidiendo mi remoción, cuando lo sepa creo que tengo bastantes argumentos para una buena defensa y si no las tengo, no las tendré, pero el procedimiento es lo que importa. Lo que hace al Estado de Derecho no es el tema de fondo, es el tema de formas. Tiene que haber un código que establezca y tipifique cuál es la conducta a ser penada”.

“No se puede hacer un procedimiento que no cumple con los estándares de legalidad que exige la normativa del Mercosur y mucho menos hacer un procedimiento cuando no hay un código de fondo. ¿La falta de decoro qué es? ¿Colgarse de un cable de la luz de otro? ¿O es utilizar las influencias? Hay que definirlo. Una vez definido, hay que definir cuál es el tipo de decoro y cuáles son las conductas administrativas y eso lo dice exactamente el reglamento”, agregó.

En el Parlasur, se aprobó el procedimiento para pedir su “pérdida de mandato”, junto con el caso de un dirigente paraguayo, Celso Troche, a quien se lo acusa por irregularidades en su país con las vacunas contra el coronavirus. Luego de esa aprobación, Oscar Laborde, legislador que llegó a ese parlamento en las listas kirchneristas, expresó: “Lo veo a Rodríguez Simón haciendo cara de buen tipo y se me revuelven las tripas. Por este cobarde que tanto denostó a este Parlamento. Acabamos de votar por amplia mayoría el comienzo del tratamiento de su separación”.

