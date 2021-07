Con críticas al FMI, Cristina Kirchner convocó a la oposición para resolver el tema de la deuda: “La sociedad no nos lo va a perdonar”

Cristina Kirchner convoco a la oposición a resolver el tema de la deuda

Una vez más, a tono con la nueva estrategia electoral del Gobierno, Cristina Kirchner anunció sorpresivamente que compartiría un acto con Axel Kicillof. La cita esta vez fue en Lomas de Zamora, en donde, junto al intendente, Martín Insaurralde, presentaron el programa Conectar Igualdad, por el cual entregaron 10 mil tablets a alumnos y alumnas de sexto año de primaria de escuelas de gestión pública y privada.

Sin embargo, durante su discurso, la Vicepresidenta fue muy dura con la oposición por el endeudamiento durante el gobierno de Macri y también convocó a todo el arco político a resolver el tema de la deuda, más allá de las responsabilidades: “Debemos hacer todos un gran esfuerzo para encontrar una forma de abordaje y de discusión de nuestros problemas a partir de números y de cosas reales y concretas que le han sucedido a los argentinos. Cómo vamos a afrontar este endeudamiento que tenemos que pagar en este gobierno pese a que no lo contrajimos”.

Y agregó: “No es solamente responsabilidad del gobierno que tiene la representación de la Argentina. Los grandes responsables son los que contrajeron este crédito casi criminal de 45 mil millones de dólares. Lo bueno sería que entre todos los que hoy tenemos la responsabilidad de abordar este problema por la representación que nos invistió la sociedad, pero fundamentalmente queremos escuchar a los que la contrajeron para ver cómo hacemos para pagar esto sin someter al hambre y al escarnio una vez más al pueblo argentino”.

“Si vamos a discutir nimiedades y cuestiones menores mientras está sucediendo esto en la Argentina no nos lo van a perdonar, no solamente a nosotros sino a todos los que quieren representar políticamente a sus compatriotas”, completó la ex presidenta.

“Más allá de la posición partidaria que cada uno tenga, creo que en el año 2015 éramos más felices de lo que vino después. Teníamos expectativas, no teníamos este nivel de endeudamiento feroz que constituye una restricción tremenda. Una restricción sin precedentes”, señaló la ex presidenta en el acto realizado en Lomas de Zamora.

En el mismo sentido, continuó: “Nunca tuvimos este volumen de endeudamiento con un organismo como el FMI, que como todos sabemos cuando hace acuerdos quiere condicionar las políticas públicas de cada país”.

Cristina Kirchner también se refirió al escenario con el que se encontró la actual gestión encabezada por el presidente Alberto Fernández: “Tampoco nunca habíamos tenido una pandemia. El mundo no estaba preparado para esto”.

Noticia en Desarrollo





