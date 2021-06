Cómo trabaja el equipo de campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires: diferencias y similitudes con el 2019

Jorge Ferraresi y Mayra Mendoza con Axel Kicillof y Alberto Fernández

Más allá de los encuentros bautizados como la “mesa de los lunes”, donde las principales figuras del Frente de Todos se reúnen a almorzar en la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata, el oficialismo reactivó uns red de trabajo satelital a esos mítines que ya trabaja y dispersa el mensaje del oficialismo a los territorios , donde se combina desde entrevistas con medios locales, zooms con concejales de municipios donde el peronismo no gobierna y charlas con ministros provinciales. El objetivo es darle recursos a la dirigencia local para que pueda defender la gestión de Kicillof en lo que será la campaña electoral 2021.

Algunos de los integrantes de las reuniones que se vienen dando todos los lunes en La Plata ya dieron la orden de empezar a trabajar territorialmente la campaña. Sus voceros y voceras están al frente de ese trabajo más artesanal , que se da a la par de las recorridas que Alberto Fernández, Sergio Massa o Axel Kicillof puedan encabezar por la provincia de Buenos Aires, que tiene la particularidad -por su peso propio- de nacionalizar la elección.

Desde hace algunas semanas se reactivó el equipo de voceros, que es similar al que funcionó durante la campaña 2019 y usaban como punto de reunión el Instituto Patria. Allí, los actores más importantes del Frente de Todos tienen representación.

A diferencia de hace dos años atrás, ahora no hay sede fija de reuniones y -producto de la pandemia- la optimización de las videoconferencias y los zooms llegó para quedarse. En la elección pasada, el entonces candidato a la gobernación, Axel Kicillof, había alquilado unas oficinas ubicadas en Piedras 113. Allí se reunía Kicillof, su equipo (hoy casi todos ministros y funcionarios) y los intendentes del peronismo. Ahora, cuando hay recorridas por el interior, las reuniones pueden llegar a darse hasta en la camioneta que utiliza el gobernador para trasladarse.

Por el momento no hay gurúes, ni consultores externos. Los encargados de esa línea son quienes ya vienen trabajando en la gestión en las distintas áreas de comunicación. En 2019 quien hacía aportes era Antoni Rubí Gutiérrez, el director de la consultora española Ideograma. “El Catalán”, como lo resignificó el peronismo, fue acercado a la campaña del FdT por Sergio Massa. Por la provincia estuvieron la hoy ministra de Comunicación Pública de la Provincia, Jesica Rey y el sociólogo y director del posgrado de Opinión Pública y Comunicación Política de Flacso, Ignacio Ramírez.

Lo que se piensa y diseña entre La Plata, el Congreso y el conurbano, debe llegar a los territorios donde el Frente de Todos competirá: los 135 municipios. Uno de los caminos se abrió desde la Legislatura bonaerense. El oficialismo conformó el Foro Legislativo bonaerense. Ese espacio nació como articulación entre diputados y concejales. Lo conducen el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín y el jefe de la bancada del Frente de Todos en esa cámara provincial, Facundo Tignanelli. Otermín forma parte del esquema del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Tignanelli, de bajísimo perfil, es representante político de Máximo Kirchner en PBA.

La dinámica de los foros se traduce en encuentros virtuales con concejales de cada una de las secciones electorales. Ya participaron diez ministros de Kicillof, que suelen explicar la tarea de la gestión bonaerense.

Otra estrategia es mover la palabra de Kicillof por medios locales cada vez que hace una recorrida. Todavía no está definido si se usarán otros métodos como big data, por ejemplo. Sí hay certezas de que habrá inversión en redes sociales y más aún entendiendo que la campaña no será con grandes actos, al menos la de las PASO.

Como contó Infobae, Cristina Kirchner hará participaciones en momentos particulares y cuando sea necesario, frecuentemente en el conurbano. Axel Kicillof y Sergio Massa serán candidatos sin boleta en territorio bonaerense y Alberto Fernández también hará recorridas, aunque con presencia en otras provincias. Sí mandará a sus ministros con pie en la provincia a no abandonar ese territorio. Allí aparecen sobre todo los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (ex intendente de San Martín) y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi (ex intendente de Avellaneda).

Kicillof, Massa, Berni y Espinoza esta semana en la entrega de patrulleros para La Matanza

El contexto sanitario pone al peronismo en una situación desconocida para una campaña electoral. Y quienes están al frente lo saben. Aunque una elección legislativa suele tener menos impacto que los comicios donde se elige presidente, gobernador e intendente, el oficialismo todavía busca la vuelta para tratar de hacer algo lo más parecido campaña tradicional.

En las PASO, esa posibilidad es más difícil de concretar que en las generales. El motivo principal será que para noviembre ya habrá más gente vacunada. Así como la vacunación será un eje discursivo para el gobierno, el impacto en la población inoculada -analizan en el oficialismo- también podría impactar en la modalidad con la que se lleve adelante la campaña electoral.

Distintas fuentes consultadas del Frente de Todos coinciden en que el gobierno hará una buena elección. Entre la revuelta opositora, el sostenimiento de la unidad oficialista y el avance de la vacunación asoman las razones de una campaña y posterior elección con una perspectiva de positividad. La parte vacía del vaso es la situación económica e inflacionaria . El peronismo cree que esta vez puede volver a ganar una elección legislativa: algo que no ocurre desde 2005 cuando Cristina Fernández de Kirchner derrotó a Hilda “Chiche” Duhalde.

