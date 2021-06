A la par de Axel Kicillof, Sergio Massa toma volumen en la campaña bonaerense del Frente de Todos

Sergio Berni, Axel Kicillof, Fernando Espinoza y Sergio Massa

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, volvió a compartir un acto junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el conurbano. Fue en el marco de la campaña “de gestión” -como la eligió describir el Frente de Todos- que busca, por el momento, esquivar pronunciamientos electorales duros. Sin embargo, el rol del dirigente del Frente Renovador intenta estar a la par del gobernador con dos objetivos: retener su estructura propia por un lado y sumarle, a eso, un discurso más de centro a la línea oficialista. Como Kicillof, será otro candidato sin boleta del FdT.

Por eso en los últimos tres días compartió dos actos con el gobernador bonaerense bajo la misma modalidad: la entrega de patrulleros. Si bien la inseguridad todavía no asomó con fuerza en la discusión electoral que hoy pasa más por la cuestión económica y el impacto de la pandemia, en términos sanitarios y productivos, Massa se siente cómodo hablando de seguridad . De hecho, años atrás estuvo en sintonía con el ex alcalde neoyorkino, promotor de la “tolerancia cero” con la delincuencia, Rudolph Giuliani.

Pese a que hoy no está detrás de esa política, el ex intendente de Tigre tiene expertise discursiva en la cuestión de la seguridad . También acomodó la relación con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

“El año pasado arrancamos un programa que invertía más de 40 mil millones de pesos para fortalecer la seguridad en la Provincia, a lo que se sumaron los recursos para equiparar los salarios de los agentes de la Policía Bonaerense con los de la Policía Federal ”, apuntó Massa. Lo hizo desde La Matanza donde acompañó a Kicillof, Berni y al intendente de ese distrito -el más grande de la provincia de Buenos Aires- Fernando Espinoza, en la entrega de 121 nuevos patrulleros.

El diputado nacional viene escoltando a Kicillof en este tipo de actos. El martes hizo lo mismo en el municipio de San Fernando, un distrito que su fuerza política gobierna bajo el sello del Frente de Todos. Allí, en el municipio que gobierna Juan Andreotti, llevó parte de su propio armado para dar cuenta que jugaba de local.

También, en el marco de la campaña, empezará a barajar el discurso de algunos proyectos que fueron convertidos en leyes y que llevan su sello como el de la suba del mínimo no imponible de Impuesto a la Ganancias.

Partícipe fijo de “la mesa de los lunes” en La Plata, Massa también articula en otros temas con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, sobre todo en agenda parlamentaria. Una alianza que el oficialismo espera que sea igual de simbiótica cuando haya que armar las listas legislativas que deberán ser presentadas dentro de un mes. En el oficialismo aseguran que el trabajo que se hizo en esos encuentros de los lunes sirvió para tener un rumbo en vistas a las elecciones.

Sergio Massa y Máximo Kirchner

Pero el acompañamiento de Massa a Kicillof también tiene que ver con marcar presencia dentro de la alianza de gobierno. “ La idea es respetar lo que fue el armado de las listas 2019, de ahí para arriba ”, le dicen desde el massismo a Infobae. En esa elección tanto en la lista a diputados nacionales como a legisladores provinciales la gente de Massa ocupó casilleros de acceso seguro al Congreso (él encabezó la boleta a diputados nacionales), como a la Legislatura bonaerense. Además, en los municipios que gobernaba el Frente Renovador no se le abrieron internas.

Pero además de la “conservación” también cabe alguna posibilidad de tener, acaso, un poco más de presencia sobre todo en la Primera sección electoral, donde el Frente Renovador supo tener poder de fuego. A nivel provincial, la Primera sección (conurbano norte y oeste), pone en juego cinco bancas en el Senado bonaerense, donde el Ejecutivo bonaerense busca dar vuelta la actual composición que da que Juntos por el Cambio tenga cinco de las ocho bancas de la Cámara alta provincial. Un cuerpo legislativo que domina Juntos por el Cambio.

Hoy Massa tiene escasa presencia en el Senado bonaerense. De haber logrado una arrolladora composición legislativa en la provincia de Buenos Aires (luego de la elección del 2013 cuando con el Frente Renovador y la marca +A le ganó la elección Frente para la Victoria, que llevó al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, como candidato a diputado nacional del oficialismo por la provincia de Buenos Aires) actualmente su espacio solo retiene la banca de José Luis Pallares por la Tercera sección electoral con dos años más de mandato.

Además del acto de entrega de patrulleros, Kicillof estuvo este jueves en la localidad de Plomer en el municipio de General Las Heras. Allí encabezó la terminación de las obras de ampliación del jardín 904. Un proyecto iniciado en 2018 y frenado al 23% de su avance, según el Ejecutivo bonaerense. En julio del 2019, antes de las PASO, Kicillof estuvo en ese jardín en el marco de la campaña electoral. Aquella recorrida la hizo junto a Massa porque el municipio de Las Heras es gobernado por Javier Osuna, un intendente que representa al Frente Renovador.

También pone en juego cinco bancas en la Cámara de Diputados bonaerenses que vencen mandato y forman parte del bloque del Frente de Todos. Se trata de Fernanda Bevilacqua (hija del intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua quien hoy no reporta de forma directa al Frente Renovador), Jorge D’Onofrio, Pablo Garate, Micaela Moran (que ocupa la banca en uso de licencia del Jefe de Gabinete del ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, Lisandro Bonelli) y Nicolás Russo. Es probable que algunos nombres no se repitan, aunque sí la cantidad de lugares.

SEGUIR LEYENDO: