Con matices silenciosos, el oficialismo ya activó la campaña focalizada en que Axel Kicillof obtenga la mayoría en el Senado

“Hay que ganar la provincia de Buenos Aires, hay que ganarla porque si no es el principio de la complicación”. Con esa frase, uno de los protagonistas del acto en San Fernando del último martes, donde se entregaron patrulleros, dio un diagnóstico claro, escueto y contundente: aunque no lo asuma, el oficialismo inició la campaña electoral para las elecciones de medio término y empezó a focalizar en los puntos donde el gobernador Axel Kicillof dará una pelea particular por la composición del senado bonaerense. La Primera sección electoral es una de esas batallas.

El gobernador bonaerense fue el último en llegar al acto de este martes en San Fernando. Allí lo esperaban el intendente del distrito Juan Andreotti, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Extrañamente para quienes asistieron al evento, el ex intendente de Tigre llegó puntual. Hasta tuvo tiempo de bromear con Berni, una faceta que años atrás resultaba impensada. También estuvo la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, que es de San Isidro.

Massa tiene su núcleo político en la Primera sección electoral . Este martes, además de él, asistieron varios dirigentes territoriales con base en Tigre donde el Frente Renovador espera, en algún momento, volver a gobernar. Hoy ese municipio sigue dentro del universo del Frente de Todos, pero bajo la conducción de Julio Zamora que ya reporta en los intendentes del PJ y buscan apilarse bajo el paraguas del presidente Alberto Fernández.

De hecho, hubo un debate sobre dónde hacer la entrega de patrulleros de este miércoles: si iba a ser en San Fernando o en Tigre. Zamora no participó del acto. Massa estuvo acompañado por la tropa que responde a Malena Galmarini para mostrar presencia propia.

La Subsecretaria de Inclusión e Integración Social de la Nación y concejala de Tigre Micaela Ferraro Medina, la directora de Relaciones Institucionales y concejala de Tigre, Mayra Marini, el vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura y también concejal de Tigre, Rodrigo Álvarez, dijeron presentes. Además de la concejala de Tigre, Sandra Rossi. Es parte del armado que tiene Malena Galmarini en el distrito que no gobierna. A nivel local, en Tigre, esa discusión entre el intendente Zamora y el massismo no está saldada.

Si bien los intendentes peronistas buscarán retener los lugares que tienen en el Senado bonaerense por la Primera sección electoral, con las bancas de Gustavo Soos, que responde a Gustavo Menéndez (Merlo), Luis Vivona del esquema del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini y Marta Pérez, esposa del intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, Massa también tendrá lugares de acceso reservado por la Primera sección electoral, donde cuenta con nombres para aportar.

Massa, Kicillof y Berni junto a dirigentes del Frente Renovador

En el medio de este universo multisectorial dentro del oficialismo, la Primera sección electoral es uno de los objetivos particulares que tiene el oficialismo en la campaña. Es particular porque allí se renuevan ocho bancas del senado bonaerense, donde hoy tiene predominio Juntos por el Cambio (controla cinco de las ocho bancas). Esa ecuación ha complejizado algunas leyes que pretendía aprobar Kicillof.

Con la entrega de patrulleros, Kicillof aseguró: “Aquí en San Fernando solo se habían incorporado siete vehículos usados durante los cuatro años anteriores, en los que se abandonó y se postergó el cuidado de los vecinos y las vecinas”. Los dichos de Kicillof levantaron la crítica de la oposición. La concejala del PRO Agustina Ciarletta expresó que “durante la gestión de María Eugenia Vidal, San Fernando recibió 8 autos, 7 camionetas, 280 chalecos antibalas, 4 destacamentos móviles y la transferencia de fondos para la seguridad de más de $23 millones”. En la Primera sección electoral, Juntos por el Cambio gobierna los municipios de Campana, San Isidro, Vicente López, Tres de Febrero, San Miguel y Suipacha.

Pero además, la Primera sección electoral acumula 4.621.932 electores. Ese número se incrementará en estos comicios. La Primera, junto con la Cuarta, Quinta y Séptima sección serán los objetivos puntuales. En las elecciones 2019, el Frente de Todos se alzó, en la Primera, con el 52,22% de los votos, mientras que Juntos por el Cambio se ubicó en el segundo lugar con el 38,06%.

El viernes Kicillof estuvo en Villa Gesell y mudó su gabinete a una reunión itinerante junto con los intendentes oficialistas de esa sección.

Como dio cuenta Infobae, en la Primera sección hay cierto ruido entre los intendentes oficialistas por la escasa participación de ese sector como bloque en la denominada “mesa de los lunes”. Es el ámbito donde Kicillof junto a Massa, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner, el ministro del Interior de la Nación, Eduardo De Pedro, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero se reúnen para delinear políticas macro y aplacar ruidos internos hacia cada espacio que integra el Frente de Todos .

Allí sí hay presencia de la Tercera sección electoral con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y de La Matanza, Fernando Espinoza, aunque no aparece una referencia directa de un intendente de la Primera sección. Sí participa el ministro de Obras Públicas de la Nación y ex jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis.

