Horacio Rodríguez Larreta sumó una foto con intendentes y dirigentes de Juntos por el Cambio en medio de las tensiones internas

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, consiguió el aval de importantes dirigentes bonaerenses de Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta sumó formalmente este jueves el respaldo de intendentes e importantes dirigentes de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires en medio de las tensiones con el sector que lidera Mauricio Macri y que propone una estrategia electoral distinta para las legislativas de este 2021.

El apoyo fue refrendado públicamente en una foto que tiene en el centro al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y muestra en primera línea a Diego Valenzuela (intendente 3 de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), el diputado nacional, Cristian Ritondo, referentes de la Agrupación “La Territorial” y los ex intendentes Ramiro Tagliaferro (Morón) y Nicolás Ducoté (Pilar).

El encuentro se realizó en el municipio de 3 de Febrero y los dirigentes le manifestaron su respaldo a la candidatura de Diego Santilli, que aspira a liderar la lista de postulantes a la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires.

También estuvieron presentes la senadora Aldana Ahumada, Alex Campbell (Diputado Provincial), Lucas Delfino (Hurlingham), Martiniano Molina (Quilmes), Santiago López Medrano (San Martín), Alejandro Finocchiaro (La Matanza), Agustina Ciarletta (San Fernando), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó), Gabriel Mércuri (Lomas de Zamora), Leandro Costa (Escobar), Ezequiel Pazos (José C. Paz), Santiago Mac Goey (Cañuelas), Rubén Barabani (Ezeiza), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Segundo Cernadas (Tigre), Guido Giana (Presidente Perón), Rita Salaverry (Luján), Pablo Alaniz (Florencio Varela) y Carlos Kambourian (Malvinas Argentinas).

Hay una ausente en la imagen y no es casual. La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pretende competir en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso no estuvo en un encuentro que fue convocado como una señal de fortaleza de los dirigentes del distrito que apoyan a Rodríguez Larreta y a Santilli.

El rol de Vidal en las elecciones es uno de los temas que enfrentan al jefe de Gobierno porteño con Macri. El ex presidente cree que Vidal debe competir en la provincia que gobernó hasta 2019. Además, impulsa a Patricia Bullrich como cabeza de lista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el medio, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y la UCR -que promueve a Facundo Manes en la Provincia- exigen mayor protagonismo. En ese marco, el acuerdo emerge difícil de alcanzar y de no haber cambios los liderazgos se terminarán dirimiendo en elecciones primarias.

“ Este es un encuentro que organizaron intendentes y referentes para apoyar al proyecto nacional de Horacio, fundamentalmente, y también a la necesidad de unificar a Juntos por el Cambio detrás de la candidatura de Santilli. Es una continuidad de la foto del lunes, cuando los intendentes del PRO estuvieron reunidos con Horacio Rodríguez Larreta ”, explicó uno de los asistentes ante la consulta de Infobae.





Noticia en desarrollo