Sergio Berni: “El gobernador y la presidenta definirán si voy a ser candidato”

Sergio Berni, recientemente en un homenaje a los caídos en Malvinas

A un mes de que se definan los candidatos que integrarán las listas que competirán en las próximas elecciones legislativas, el actual ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que tiene ganas de competir, pero que la decisión dependerá de los dirigentes a los que reconoce como líderes del espacio.

“ La verdad una cosas es lo que quisiera y otra cosa lo fáctico; para cualquier hombre representar los intereses del gobierno de la provincia de buenos aires es un honor. Pero eso lo definen el gobernador y quien conduce el espacio político, que es la presidenta (sic )”, aseguró, irónico, en referencia a Axel Kicillof y a Cristina Kirchner.

En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, Berni reconoció que al igual que en mayo de 2019, cuando CFK eligió a Alberto Fernández como precandidato a Presidente, será la vicepresidenta quien definirá a los principales postulantes para las Primarias.

Que Berni haya hablado de “Presidenta” para referirse a Cristina Kirchner no fue un error. El funcionario no oculta sus diferencias con la Casa Rosada. De hecho, dijo que cree que es muy difícil que su candidatura bonaerense se termine confirmando en virtud de los enfrentamientos que mantiene con el gobierno nacional.

“ Lo veo muy difícil (ser candidato) porque tengo muchas diferencias con este gobierno nacional y no creo poder tener ese honor de representar a los bonaerenses” , enfatizó.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof





Berni, hombre de extrema confianza de Kicillof y de Cristina Kirchner, ha mantenido disputas públicas con la ministra nacional Sabina Frederic y con el propio presidente Alberto Fernández. Recientemente, cuestionó al jefe de Estado por su polémica frase “los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa”.

En alusión a aquella frase, Berni aseguró que “es imposible saber quiénes somos y a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos” . Además, el funcionario sostuvo que “el ser nacional es una ‘mixtura’ de sangre criolla, indígena y extranjera”.

En esas declaraciones a C5N, el bonaerense afirmó: “Tengo muchas diferencias con el Gobierno y no sola en materia de seguridad, algunas son de café y otras son más profundas. pero más allá de eso, si fue o no un exabrupto, para nosotros tiene una mirada estratégica, porque no se puede saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos”, reiteró.

El sábado 24 de julio vence el plazo para que los partidos anoten a los candidatos que competirán en las elecciones primarias. Berni no sólo tiene el respaldo de Cristina, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, sino que es además uno de los dirigentes que mejor mide en las encuestas . Por eso, no sería descabellado que finalmente sea elegido para encabezar una boleta. El médico no oculta sus aspiraciones y entiende que las elecciones de este 2021 podrían transformarse en una plataforma de lanzamiento para aspirar a un cargo ejecutivo en 2023.

