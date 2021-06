Horacio Rodríguez Larreta se vacunó contra el coronavirus

(@horaciorlarreta)

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se vacunó este jueves contra el coronavirus.

“ Llegó el día: me vacuné contra el COVID-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora ”, informó el dirigente en redes sociales.

Contó además que se empadronó “hace unos días” y hoy fue convocado a la Usina del Arte para ser inoculado.

Fuentes oficiales informaron que el funcionario se anotó en el registro el viernes y recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. “ No eligió, era la que estaba disponible hoy en ese vacunatorio ”, precisaron.

Horacio Rodríguez Larreta, este jueves, en la Usina del Arte (@horaciorlarreta)

Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los mandatarios que rechazó la posibilidad de vacunarse en diciembre cuando comenzó la campaña. Por esa actitud, recibió críticas del oficialismo. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño siempre explicó que esperaría el momento en que fuera convocada la población general de su grupo etario, teniendo en cuenta que no tiene comorbilidades que lo ubiquen como persona de riesgo.

Rodríguez Larreta contrajo coronavirus en los primeros días del 2021, cuando veraneaba con su familia en la Costa Atlántica. Si bien atravesó la enfermedad sin grandes dificultades, suele comentarle a sus interlocutores las secuelas que le dejó el virus por varios meses.

“ La vacuna es la esperanza de volver a encontrarnos y abrazarnos. De volver a trabajar y retomar nuestros proyectos. La vacuna es el futuro ”, aseguró el dirigente de Juntos por el Cambio. “Hoy viví lo que siempre me cuentan quienes ya se vacunaron en la Ciudad: el amor y la calidez que te da el equipo de salud cuando llega este momento. Gracias infinitas. Me vacuno por mí, por mi familia y por el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá. Vacunarse es cuidarnos”, agregó.

El jefe de Gobierno recibió la primera dosis de AstraZeneca (@horaciorlarreta)

Días atrás, también se vacunó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien tiene 58 años y adoptó una estrategia similar a la de Rodríguez Larreta.

“Con 58 años me empadroné y hoy (por ayer) me tocó vacunarme con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, siento emoción al ver cómo nos estamos cuidando como comunidad y la esperanza de que falta cada vez menos para dejar atrás este momento de tanto dolor”, afirmó en sus redes sociales el funcionario porteño, quien desde el inicio de la campaña de vacunación había dicho que iba a esperar el turno correspondiente.

Tanto Rodríguez Larreta como Quirós se encuentran definiendo los detalles de la nueva etapa de restricciones que comenzará a regir el próximo fin de semana. Podría tener nuevas aperturas de los gimnasios -hoy cerrados- y algunas actividades culturales. No incluiría confinamientos estrictos los fines de semana.

Horacio Larreta como uno más, esperando su turno.

No hay VIPs en Juntos por el Cambio. No hay vivos que se saltan la fila. pic.twitter.com/KWvOmNU1Y7 — Gonzalo (@gonziver) June 10, 2021

Un usuario de Twitter registró a Rodríguez Larreta en la sala de espera del vacunatorio





