Fuertes críticas del jefe de Gabinete de Kicillof a Vidal y Bullrich: “Están todo el día peleándose, dan una imagen patética”

Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, se alineó con el discurso del gobierno nacional para fustigar a la oposición, que por estos días está dirimiendo internamente las próximas candidaturas de cara a las elecciones legislativas. El funcionario de Axel Kicillof lanzó fuertes críticas a Juntos por el Cambio en general y a María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich en particular.

“Parece que hay una interna bastante feroz. Varias cuestiones. La primera: nosotros no estamos en campaña política, nuestra fuerza política no está en campaña, a diferencia de Juntos por el Cambio que sí está en campaña. Nosotros estamos en campaña de cuidado y de poner a disposición de nuestra población las mejores herramientas de política económica y social para evitar el impacto tan fuerte que ha tenido la pandemia”, comenzó diciendo Bianco en la habitual conferencia de los martes en la que, junto a Daniel Gollan, brindar una actualización de la situación sanitaria bonaerense.

Y continuó: “En segundo lugar, le pediría a los principal referentes de Juntos por el Cambio, que se la pasan en al tele hablando de internas, poniendo palos en la rueda a todo lo que hace el gobierno nacional y provincial, la imagen que dan es bastante patética y triste en este contexto en donde las preocupaciones de la gente son la economía, la cuestión social, la vacunación y los cuidados”.

Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal

Bianco hizo principal hincapié en la cuestión electoral, que tiene a Bullrich y Vidal como principales protagonistas porque la ex gobernadora aún no definió si competirá en una interna contra la ex ministra de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires -como quiere Larreta- o si volverá a jugar en territorio bonaerense, algo que parece bastante improbable porque la dirigente no quiere, aunque es lo que Mauricio Macri considera sería lo mejor.

“Estar todo el día en los medios peleándose diciendo ‘yo quiero ser candidata acá, yo quiero en Provincia, yo en Capital, canto pri’, como decían los chicos. ‘No te metas vos en Provincia, vos tenes que ir a Capital’. No se entiende nada, la gente no lo entiende y no le interesa”, disparó el jefe de ministros.

Sobre el final de su alocución, Bianco contó una anécdota que vivió en un supermercado cercano a su casa en el cual, según explicó, él hace las compras: “Hago la cola para pagar y había dos señoras delante mío y yo las escucho atentamente. Uno no puede vivir en una base militar para entender lo que le pasa a la gente, al pueblo. Se tiene que mezclar para entender lo que le pasa. Una señora le decía a la otra, estaban hablando del plan de vacunación, que a una ya la habían vacunado y otra no tenía el turno. En un momento empiezan a hablar de Vidal y Bullrich y empiezan a decir ‘si si, se está peleando para ver quién va a Capital y quién a Provincia’ y decían ‘la verdad que no sé ni de qué trabajan Vidal y Bullrich” y yo tampoco sé de qué trabajan. Están todo el día en televisión peleándose, nadie sabe de qué trabajan”.