Memorándum con Irán: el fiscal avaló el pedido de Cristina Kirchner para exponer en una audiencia pública en donde busca la nulidad del caso

Cristina Kirchner (Presidencia)

El fiscal federal Marcelo Colombo acompañó el planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner para exponer en una audiencia oral, pública y televisada ante el Tribunal Oral Federal 8 su pedido de nulidad a la causa conocida como Memorándum con Irán. La solicitud de la defensa de vicepresidenta -en sintonía con su estrategia en la causa dólar futuro- surgió luego de que se conocieran las visitas que dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, habían hecho al entonces presidente Mauricio Macri, dos de los magistrados que votaron la reapertura de la causa que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman.

Precisamente, el fiscal Colombo no solo dictaminó para que la audiencia pública se lleve adelante. También reclamó copias de unas serie de causas, entre ellas la causa del espionaje ilegal que nació en Lomas de Zamora -por el secuestro del teléfono de Darío Nieto, secretario del ex presidente Mauricio Macri, como el caso de la mesa judicial durante el macrismo. También solicitó información a la Casa Militar de la Nación para que informe si los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky tuvieron ingresos a la Quinta de Olivos durante los años 2015 y 2016, con horas y fechas exactas de ingresos y egresos y la información entregada a la ONG Poder Ciudadano. Todo eso fue mencionado en la presentación de la defensa de Cristina Kirchner a la hora de su presentación, adelantada por Infobae a inicios de abril, y por eso quiere corroborarlo.

En un dictamen firmado el 20 de mayo pero conocido recién hoy, el fiscal Colombo afirmó que para las defensas -que acompañaron el pedido de CFK- las “reiteradas visitas al expresidente, recientemente conocidas, ponen en evidencia la pérdida de imparcialidad” de los magistrados o, “cuanto menos, constituyen una sospecha tan intensa de esa pérdida que impiden sostener la validez de las decisiones judiciales atacadas”.

Y por ello indicó que “resulta necesario, tal y como propone una de las presentaciones, incorporar a esta incidencia información adicional y relevante que me permita tener un cuadro de situación más completo para estar en condiciones de emitir una opinión fundada sobre los planteos realizados”.

fiscal Marcelo Colombo

“La entidad de los hechos investigados, su trascendencia, el impacto y consecuencia que las resoluciones impugnadas tuvieron en el destino de este proceso (determinaron su reapertura), sumado a la complejidad y gravedad de las hipótesis planteadas por los incidentistas, justifican la necesidad de incorporar la información que mediante este dictamen solicitaré”, se añadió.

El caso está en manos del Tribunal Oral Federal 8, con la intervención de los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado. Las defensas vienen reclamando que se le tome declaración testimonial a Ronald Noble, el ex jefe de Interpol que siempre desmintió que estuvieran en riesgo las alertas rojas. Interpol hasta ahora no autorizó su testimonial. Para los acusados, esa prueba era clave para hacer caer la causa. Ahora, la aparición de estas visitas de jueces en Olivos plantean un nuevo escenario para renovar el pedido.

La causa investiga la denuncia que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte. Allí aseguró que el Memorándum firmado en 2013 con Irán era en realidad un plan de impunidad para que los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado contra la mutual judía –que mató 85 personas– quedaran impunes.

En la causa no solo está acusada la hoy vicepresidenta Por el caso quedaron procesados el fallecido ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini (hoy a cargo de la Procuración del Tesoro), el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, hoy senador; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, que hoy es viceministro de esa área; el diputado nacional Andrés Larroque, ahora a cargo de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires; el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado.

