Tras el récord de casos de COVID-19, Santa Fe restringió la circulación vehicular y suspendió las clases presenciales

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti

Argentina registró ayer la jornada con más infectados (35.543) y muertes (745) por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Santa Fe fue parte de los preocupantes índices y registró su propio récord de contagios diarios, por lo que el gobierno de Omar Perotti anunció restricciones más duras.

Frente al escenario crítico del sistema de salud provincial, las nuevas medidas que persiguen el objetivo de detener la multiplicación de casos comenzarán a regir desde este jueves.

Aún resta que Perotti firme el decreto, pero el mismo entrará en vigencia a las 0 horas del 20 de mayo, hasta el día 30 de este mes. Durante las 24 horas de las próximas diez jornadas habrá restricciones a la circulación vehicular: solo lo podrán hacer las personas que “cumplan con su actividad laboral” y “quienes estén debidamente justificados por una situación de fuerza mayor”. En este punto se incluye casos de asistencia médica, farmacéutica y cuidado de personas.

Para circular las personas deberán llevar consigo la documentación respaldatoria y la app provincial COVID-19 o CUIDAR.

Además se suspende la actividad comercial en shoppings, paseos, centros comerciales y establecimientos afines. Mientras que los locales gastronómicos solo podrán funcionar entre las 6 y las 19 horas .

En lo que respecta a actividades recreativas, el gobierno provincial suspende la práctica de deportes grupales de contacto -al aire libre y en espacios cerrados-, las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional o amateur, “no habilitadas expresamente por las autoridades nacionales”, y las actividades nauticas, la pesca deportiva y recreativa. Clubes y gimnasios también deberán permanecer cerrados al menos durante los próximos 10 días.

Entre las nuevas restricciones Perotti determinó la prohibición de los encuentros sociales y familiares ya sea en lugares cerrados o al aire libre . Además, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, firmó la resolución que establece “la suspensión de clases presenciales en los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior como respecto de sus Modalidades Educativas asociadas, a excepción de la Modalidad Especial”.

La medida rige desde este martes “hasta que este alerta perdure” en los Departamentos La Capital, Rosario, San Lorenzo y en las localidades de Rafaela, Villa Minetti y María Teresa, “atento al grado de alerta sanitaria registrada”.

El acceso a los recursos sanitarios es escaso actualmente en la provincia de Santa Fe (Telam)

Durante este período, los edificios escolares permanecerán abiertos solo para la concurrencia del personal directivo y docente “para mantener el vínculo pedagógico” organizando equipos mediante el espacio virtual o espacios de consultas en pequeños grupos con distribución de materiales impresos.

Perotti tomó esta decisión luego de que las autoridades del Ministerio de Salud reportaran la cifra máxima de casos alcanzada desde el inicio de la pandemia. Este martes se reportaron en la provincia 3.302 nuevos contagios. El anterior pico de infectados se había dado en octubre de 2020 cuando se contabilizaron 2.928 enfermos en una sola jornada. Además se reportaron 23 nuevas víctimas fatales. En total Santa Fe acumula 307.745 infectados y 4.903 muertes por COVID-19.

Con respecto al sistema de salud, hay 457 personas internadas en sala general y 341 en unidad de terapia intensiva, de las cuales 306 cuentan con asistencia respiratoria.

El pasado lunes, el jefe de terapias intensivas del Ministerio de Salud de Santa Fe, Federico Fiorilli, quien también es coordinador de las terapias intensivas “no COVID” del hospital Centenario de Rosario, manifestó que en dicha ciudad “colapsó el sistema sanitario” y pidió que las autoridades limiten aún más la circulación.

“Desde hace quince días venimos sufriendo la tensión del sistema. Estamos hablando de un sistema que se amplió más del 150% en camas y anoche teníamos signos de colapso, de no poder ubicar pacientes en unidades de terapia intensiva”, alertó Fiorilli.

El acceso a los recursos sanitarios es escaso actualmente en la provincia de Santa Fe. “Si no tenés camas de terapia intensiva disponible, lo podés tener en sectores con menor complejidad de cuidado. Porque esto se basa en cómo uno cuida a sus enfermos. Si no estás en terapia intensiva, tenés un cuidado que no es de la calidad de la que se necesita”, reflexionó el médico.

